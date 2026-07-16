Quảng Ninh thu nhận gần 3.200 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Quảng Ninh được triển khai từ ngày 10/7 đến 14/7.

Theo thống kê đến ngày 28/6, toàn tỉnh còn 3.835 thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại chưa được thu nhận mẫu ADN phục vụ việc đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Do đó, trong đợt cao điểm vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các địa phương thiết lập 12 điểm thu nhận mẫu ADN tập trung. Nhằm bảo đảm quy trình diễn ra trang trọng, an toàn, đạt hiệu quả cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, thông báo và phục vụ thân nhân liệt sĩ chu đáo.

Lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đ.H

Tại các điểm thu nhận, các địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí phương tiện đưa đón, lực lượng hướng dẫn. Ngành Y tế cũng bố trí cán bộ thường trực để theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các thân nhân trong suốt quá trình lấy mẫu.

Đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc không thể đi lại, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh thành lập các tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm.

Đến hết ngày 14/7, toàn tỉnh đã thu nhận 3.173 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, đạt 94,97% kế hoạch của đợt cao điểm.

Trước đó, Quảng Ninh đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu tại 803/803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin ở 18 nghĩa trang trên địa bàn, về đích sớm hơn so với kế hoạch Trung ương giao. Qua đó, tạo cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Đối với những trường hợp chưa thể thu nhận mẫu trong đợt cao điểm do nguyên nhân khách quan, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, tổ chức lấy mẫu bổ sung, phấn đấu hoàn thành 100% việc thu thập mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ.