Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật “Mãi mãi tuổi 20” dự kiến diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 24/7 tại Quảng trường 30/10, với quy mô trên 30.000 người tham dự. Đây là chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Văn phòng Chính phủ giao tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2026.

Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" vào ngày 24/7 sắp tới. Ảnh: Thanh Tuyền

“Mãi mãi tuổi 20” được xây dựng công phu theo kết cấu chính luận - nghệ thuật, đan xen giữa âm nhạc, múa, kịch hình thể, phóng sự tài liệu và phần giao lưu trực tiếp với các nhân chứng lịch sử. Nội dung chương trình gồm 3 chương chính: Thanh xuân gửi lại chiến trường; Mệnh lệnh từ trái tim và Đoàn tụ và khát vọng tương lai.

Đặc biệt, chương trình còn bao gồm nội dung tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó góp phần khẳng định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và lịch sử dân tộc.

Chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật trang trọng, xúc động và giàu tính nhân văn với góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Trương Quý Hải, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Noo Phước Thịnh, Viết Thu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú,...

Sự kiện còn có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và hàng trăm diễn viên quần chúng. Sân khấu ngoài trời sẽ được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tính nhân văn.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Đây không chỉ là hoạt động biểu diễn phục vụ người dân, mà còn là điểm nhấn trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.