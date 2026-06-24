Quảng Ninh triển khai loạt giải pháp an toàn cho mùa du lịch
Thanh Phong
24/06/2026 8:49 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND Quảng Ninh Nguyễn Văn Công vừa có chỉ đạo các đơn vị chức năng của tỉnh triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải.
Cụ thể, theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND Quảng Ninh, các đơn vị có thẩm quyền phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo dông, lốc theo hướng nâng cao tính trực quan, dễ sử dụng.
Đáng chú ý, trong thời gian tới, dữ liệu giữa khu vực vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long sẽ được liên thông nhằm nâng cao độ chính xác, sản xuất các bản tin dự báo riêng cho từng khu vực.
Cùng với đó, các đơn vị nghiên cứu cơ chế phối hợp với các nhà mạng viễn thông, đài khí tượng thủy văn tỉnh nhằm kịp thời gửi cảnh báo đến các cơ quan quản lý cũng như thuê bao trong vùng nguy cơ, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.
Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã và đang gấp rút triển khai lắp đặt radar băng sóng X (thiết bị được ứng dụng để theo dõi và cảnh báo mưa dông, lốc xoáy hoặc mưa đá), thuê dịch vụ cung cấp các bản tin cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ đã hoàn thành sản phẩm cung cấp các bản tin cảnh báo dông, lốc trên 2 khu vực vịnh nói trên cùng các khu vực lân cận theo thời gian thực, chạy thử nghiệm từ tháng 4/2026.
Ngoài ra, Cục Khí tượng Thủy văn đang làm thủ tục điều chuyển thiết bị radar băng sóng X từ tỉnh Thanh Hóa ra Quảng Ninh và sẽ hoàn thành việc xây dựng tháp đặt Radar trong tháng 7/2026.
Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
Mùa du lịch hằng năm là thời điểm Quảng Ninh đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. CSGT tỉnh đã lập nhiều chốt tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy, không sử dụng rượu bia khi lái xe và tuân thủ các quy định trong hoạt động vận tải hành khách.
Số liệu từ Công an Quảng Ninh cho thấy, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT tỉnh đã kiểm tra gần 400.000 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý 35.384 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt đạt gần 144 tỷ đồng; 785 trường hợp bị tước giấy phép lái xe; 5.927 giấy phép lái xe bị trừ điểm và 11.165 phương tiện bị tạm giữ. So với cùng kỳ năm trước, tăng hơn 6.000 trường hợp vi phạm bị xử lý, số tiền xử phạt tăng trên 28 tỷ đồng.
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