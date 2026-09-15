Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, đầu tháng 2/2026, Công an TP.Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị các đối tượng lạ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền thiệt hại hơn 160 triệu đồng.

Nhận thấy dấu hiệu của tội phạm công nghệ cao hoạt động có tổ chức và quy mô lớn, Công an TP.Quảng Ninh đã nhanh chóng thành lập chuyên án, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng tiến hành truy xét, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp phân tích kỹ thuật số, lực lượng công an từng bước bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán trái phép thông tin dữ liệu cá nhân" và "Rửa tiền".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ổ nhóm này hoạt động với phương thức, thủ đoạn cực kỳ tinh vi và chuyên nghiệp.

Cụ thể, các đối tượng đã thu mua lượng lớn dữ liệu cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, thói quen tiêu dùng, hoàn cảnh...) thông qua các hội nhóm ngầm trên ứng dụng Telegram. Sau khi thu thập, chúng tiến hành phân loại danh sách nạn nhân tiềm năng và phân công lực lượng "chăm sóc".

Một số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án lừa đảo nghìn tỷ. Ảnh: Công an Thành phố Quảng Ninh

Đối với từng nhóm đối tượng nạn nhân, băng nhóm này xây dựng các kịch bản lừa đảo khác nhau như: giả danh cán bộ cơ quan nhà nước/công an/viện kiểm sát, giả danh nhân viên ngân hàng, sàn thương mại điện tử, tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng trực tuyến hoặc kêu gọi đầu tư tài chính, góp vốn bất động sản...

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm tội phạm thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, thuê các căn hộ chung cư cao cấp, homestay ngắn ngày và sử dụng hàng loạt thiết bị điện tử, sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện hành vi vi phạm và rửa tiền.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền mà đường dây này chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Chiến công triệt phá thành công đường dây lừa đảo nghìn tỷ này của Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời bảo vệ tài sản của nhân dân và giữ gìn an ninh mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh. Đồng thời, cần báo ngay cho công an khi phát hiện các nhóm đối tượng thuê nhà ngắn hạn có biểu hiện nghi vấn (thường xuyên đổi nơi ở, sử dụng bất thường nhiều máy tính, điện thoại).