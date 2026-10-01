Quảng Ninh tung loạt ưu đãi du lịch Thu Đông, có gói giảm tới hơn 60%

Quảng Ninh kích cầu du lịch Thu Đông với loạt ưu đãi hấp dẫn

Chương trình kích cầu du lịch Thu Đông 2026 được triển khai đồng bộ với sự đồng hành của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cùng các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị dịch vụ trên toàn địa bàn.

Điểm mới của chương trình kích cầu du lịch Thu Đông năm nay không chỉ nằm ở việc giảm giá phòng, mà còn hướng tới gia tăng giá trị trải nghiệm thông qua các gói dịch vụ kết hợp.

Tham gia kích cầu du lịch Thu Đông, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3-5 sao tại TP Quảng Ninh triển khai chương trình ưu đãi. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đã xây dựng các chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ gia tăng, như: Bữa sáng, bữa chính, đồ uống, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú.

Nhiều doanh nghiệp triển khai mức ưu đãi lớn, như: Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm 55%; FTE Hạ Long giảm từ 46-60%; À La Carte Hạ Long giảm 40%; Hoàng Gia Hạ Long giảm từ 30-40%... Bên cạnh đó, nhiều cơ sở lưu trú xây dựng các gói nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ, qua đó mở rộng lựa chọn cho du khách thay vì chỉ đơn thuần giảm giá phòng.

Các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tích cực tham gia chương trình kích cầu. Một số đơn vị áp dụng chính sách tặng đồ uống, ưu đãi trực tiếp trên dịch vụ.

Việc các doanh nghiệp cùng tham gia kích cầu đang tạo nên một chuỗi sản phẩm liên kết từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan, trải nghiệm, giúp du khách có thêm lý do để lựa chọn Quảng Ninh trong những tháng cuối năm.

Du lịch Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đón 23 triệu lượt khách

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 4,21 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Siêu tàu Adora Magic City đưa gần 4.500 du khách Trung Quốc đến Quảng Ninh vào tháng 8/2026. Ảnh: ĐVCC

Thị trường khách quốc tế đến Quảng Ninh ngày càng đa dạng, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, các nước ASEAN, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc... Trong đó, khách Trung Quốc hiện chiếm tỷ trọng lớn, trên 35% lượng khách quốc tế; khách đến Quảng Ninh qua đường bộ, hàng không và đường biển.

Đặc biệt, du lịch tàu biển ghi nhận tín hiệu tích cực với 49 chuyến tàu quốc tế, đưa 58.879 hành khách đến địa phương.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng và dư địa phát triển của mùa du lịch cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026, tổng thu từ du lịch trên 71.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, Quảng Ninh đang tập trung tạo thêm sản phẩm, nâng chất lượng trải nghiệm và mở rộng sức hút của điểm đến, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò trực tiếp đưa các chương trình kích cầu, sản phẩm và dịch vụ đến với du khách.

Sản phẩm du lịch mới thuyền buồm ba vách hấp dẫn du khách. Ảnh: ĐVCC

Hiện nay, nhiều sản phẩm mới đã được đưa vào khai thác như trải nghiệm thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, du thuyền ngắm cảnh Hop on - Hop off 3D mapping; tích cực phối hợp để đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động; đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô….

Cùng với đó, thành phố triển khai Kế hoạch xây dựng mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù, rà soát, đánh giá Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm và hoàn thành xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.