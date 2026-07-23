Quảng Ninh vượt kế hoạch trồng rừng, hơn 10.366ha phủ xanh mở rộng dư địa phát triển lâm nghiệp

Thực hiện chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", tỉnh Quảng Ninh đã và đang tập trung tối đa nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Báo cáo mới nhất từ địa phương cho thấy, tổng diện tích rừng được trồng mới trên toàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã đạt 10.366 ha, thể hiện nỗ lực lớn của chính quyền và người dân trong việc phục hồi và phát triển vốn rừng.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu trồng mới khoảng 12.500ha rừng tập trung. Ảnh: Quang Sơn

Việc duy trì và phát triển diện tích rừng đóng vai trò hạt nhân trong việc giữ vững độ che phủ rừng của Quảng Ninh ở mức trên 55% – thuộc nhóm dẫn đầu các tỉnh ven biển khu vực phía Bắc. Đây được xem là "lá chắn xanh" sinh thái quan trọng giúp bảo vệ nguồn sinh thủy, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, đồng thời bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu của tỉnh.

Theo định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững, Quảng Ninh không chỉ chú trọng gia tăng diện tích mà còn tập trung nâng cao chất lượng và giá trị của rừng. Tỉnh đang đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn (như giổi, lát, lim, sa mộc...), mở rộng diện tích rừng được quản lý theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FSC) nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Hội nông dân Quảng Ninh triển khai phong trào Tết trồng cây tại nhiều địa phương với hàng chục nghìn cây xanh được trồng mới, góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức cộng đồng trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ảnh: Quang Sơn

Bên cạnh đó, mô hình kết hợp bảo vệ rừng với khai thác hiệu quả giá trị kinh tế dưới tán rừng (như trồng cây dược liệu, nông sản đặc sản, du lịch sinh thái) đang được nhân rộng. Việc đa dạng hóa nguồn thu từ rừng giúp tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân miền núi, đồng thời là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và giảm nghèo bền vững.

Đây cũng là nền tảng cốt lõi để ngành lâm nghiệp Quảng Ninh gia tăng giá trị đóng góp vào quy mô kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.