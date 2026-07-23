Quảng Ninh vượt kế hoạch trồng rừng, hơn 10.366ha phủ xanh mở rộng dư địa phát triển lâm nghiệp
Quang Sơn
23/07/2026 9:04 AM (GMT+7)
Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp lâm nghiệp ngay từ đầu năm, tỉnh Quảng Ninh đã trồng mới được 10.366 ha rừng, vượt kế hoạch đề ra. Việc không ngừng gia tăng diện tích và nâng cao chất lượng rừng không chỉ giữ vững độ che phủ sinh thái mà còn mở ra sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con vùng cao.
Thực hiện chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", tỉnh Quảng Ninh đã và đang tập trung tối đa nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Báo cáo mới nhất từ địa phương cho thấy, tổng diện tích rừng được trồng mới trên toàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã đạt 10.366 ha, thể hiện nỗ lực lớn của chính quyền và người dân trong việc phục hồi và phát triển vốn rừng.
Việc duy trì và phát triển diện tích rừng đóng vai trò hạt nhân trong việc giữ vững độ che phủ rừng của Quảng Ninh ở mức trên 55% – thuộc nhóm dẫn đầu các tỉnh ven biển khu vực phía Bắc. Đây được xem là "lá chắn xanh" sinh thái quan trọng giúp bảo vệ nguồn sinh thủy, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, đồng thời bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu của tỉnh.
Theo định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững, Quảng Ninh không chỉ chú trọng gia tăng diện tích mà còn tập trung nâng cao chất lượng và giá trị của rừng. Tỉnh đang đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn (như giổi, lát, lim, sa mộc...), mở rộng diện tích rừng được quản lý theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FSC) nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.
Bên cạnh đó, mô hình kết hợp bảo vệ rừng với khai thác hiệu quả giá trị kinh tế dưới tán rừng (như trồng cây dược liệu, nông sản đặc sản, du lịch sinh thái) đang được nhân rộng. Việc đa dạng hóa nguồn thu từ rừng giúp tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân miền núi, đồng thời là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và giảm nghèo bền vững.
Đây cũng là nền tảng cốt lõi để ngành lâm nghiệp Quảng Ninh gia tăng giá trị đóng góp vào quy mô kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
Lê Quý Đôn: Từ thần đồng đất Sơn Nam đến “bộ bách khoa sống” của Đại Việt
Từ cậu bé Lê Danh Phương nổi tiếng thông minh, có trí nhớ khác thường ở vùng đất Diên Hà, trấn Sơn Nam, Lê Quý Đôn đã sớm được người đời gọi là “thần đồng”. Tài năng thiên bẩm cùng tinh thần ham học đã đưa ông trở thành một trong những nhà bác học kiệt xuất nhất của Việt Nam.
Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh vào năm học mới
Năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng và triển khai nhiều chính sách nhằm mang đến điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh trên toàn địa bàn.
Người tri kỷ của Nguyễn Du nơi đất Kinh Bắc: Danh sĩ Vũ Trinh và dấu ấn phía sau “Truyện Kiều”
Sinh ra từ miền quê khoa bảng thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, danh sĩ Vũ Trinh (1759–1828) không chỉ là bậc đại khoa, đại thần triều Nguyễn mà còn được xem là một trong những “tri kỷ” sớm nhất của Nguyễn Du. Giữa thời cuộc “dâu bể”, ông để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trên chính trường, mà còn trong hành trình định hình giá trị bất hủ của Truyện Kiều.
Quảng Ninh phát động đợt thi đua hướng tới vị thế thành phố trực thuộc Trung ương
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Biên phòng tỉnh Lạng Sơn Liên tiếp ngăn chặn các vụ vận chuyển thực phẩm gia cầm lậu
Lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm giống và thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ.
Mưa lớn kéo dài ở Quan Sơn (Thanh Hóa): Xuất hiện vết nứt dài 100m sau khu dân cư, nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp
Mưa lớn kéo dài từ ngày 5-7/8 khiến nhiều điểm trên địa bàn xã Quan Sơn (Thanh Hóa) xảy ra sạt lở đất đá, chia cắt giao thông và đe dọa khu dân cư. Chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán người dân, di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn.
Lê Quý Đôn: Từ thần đồng đất Sơn Nam đến “bộ bách khoa sống” của Đại Việt
Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh vào năm học mới
Người tri kỷ của Nguyễn Du nơi đất Kinh Bắc: Danh sĩ Vũ Trinh và dấu ấn phía sau “Truyện Kiều”
Sinh ra từ miền quê khoa bảng thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, danh sĩ Vũ Trinh (1759–1828) không chỉ là bậc đại khoa, đại thần triều Nguyễn mà còn được xem là một trong những “tri kỷ” sớm nhất của Nguyễn Du. Giữa thời cuộc “dâu bể”, ông để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trên chính trường, mà còn trong hành trình định hình giá trị bất hủ của Truyện Kiều.