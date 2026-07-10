Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
Quang Sơn
10/07/2026 2:43 PM (GMT+7)
Ngày 10/7, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh để giám sát kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.
Thực hiện các kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về quản lý đất đai, xử lý dự án chậm tiến độ, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch, thành lập các tổ công tác và chỉ đạo rà soát toàn diện.
Các dự án tồn đọng được phân loại cụ thể theo từng nhóm vướng mắc để tập trung tháo gỡ theo đúng quy định pháp luật. Đến nay, địa phương đã cơ bản khắc phục được các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra.
Theo Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng (Hệ thống 751), toàn tỉnh Quảng Ninh có 68 dự án thuộc diện theo dõi, xử lý. Với sự vào cuộc quyết liệt từ cấp tỉnh đến cơ sở, địa phương đã tháo gỡ và xử lý dứt điểm 47 dự án, trong đó có 45 dự án không còn vướng mắc và 2 dự án được đưa ra khỏi hệ thống theo dõi. Đối với 21 dự án còn lại, tỉnh đã hoàn thành rà soát pháp lý và lên phương án xử lý; trong đó 13 dự án vướng mắc chủ yếu về đất đai, số còn lại liên quan đến các kết luận thanh tra, kiểm tra. Hiện tại, không còn dự án nào thuộc nhóm không thể tháo gỡ.
Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Quảng Ninh đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn triển khai các kết luận, quy định; đồng thời hỗ trợ rà soát căn cứ pháp lý và áp dụng các cơ chế, chính sách mới. Tỉnh cũng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn phương án xử lý đối với một số dự án còn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm không để phát sinh thêm các dự án tồn đọng mới.
Phát biểu kết luận, đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt và bài bản của Quảng Ninh trong việc rà soát, phân loại toàn bộ 68 dự án thuộc Hệ thống 751. Trưởng đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung xử lý dứt điểm các dự án còn lại theo thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát và lãng phí tài sản, đất đai của Nhà nước.
Đồng thời, đồng chí Hà Quốc Trị lưu ý tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu; rà soát năng lực nhà đầu tư để có phương án đối thoại, xử lý phù hợp và kịp thời báo cáo Trung ương các trường hợp vượt thẩm quyền. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn để Quảng Ninh sớm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
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