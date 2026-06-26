Quốc gia nhập khẩu dầu số 1 thế giới bất ngờ giảm mua mạnh, giá dầu sắp biến động?





Các tàu thuyền bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz trong những ngày xung đột căng thẳng (Ảnh: Reuters).

Theo dữ liệu sơ bộ của công ty phân tích thị trường Kpler, lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển vào Trung Quốc trong tháng 6 chỉ đạt trung bình khoảng 6,4 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 8% so với tháng 5 và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2016. Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Vortexa cũng cho thấy xu hướng tương tự.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, Trung Quốc đã cắt giảm lượng dầu nhập khẩu khoảng 4 triệu thùng/ngày so với mức thông thường. Sự sụt giảm bất ngờ này đã góp phần cân bằng cung - cầu trên thị trường dầu toàn cầu, qua đó giúp giá dầu duy trì dưới ngưỡng 100 USD/thùng.

Sau khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn, cho phép hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz từng bước được khôi phục, giới phân tích đang chuyển sự chú ý sang câu hỏi khi nào nhu cầu nhập khẩu dầu của Trung Quốc sẽ phục hồi.

Để ứng phó với cú sốc nguồn cung, Bắc Kinh đã giảm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, cắt giảm công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu và sử dụng lượng dầu dự trữ thương mại để bù đắp thiếu hụt.

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi nhu cầu dầu của Trung Quốc vẫn khá ảm đạm. Nền kinh tế tăng trưởng chậm cùng với tốc độ phổ cập xe điện ngày càng nhanh đang làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Các nhà phân tích cho rằng xu hướng này có thể khiến nhu cầu dầu của Trung Quốc suy yếu trong nhiều tháng tới, đồng thời tạo ra những thay đổi mang tính lâu dài đối với thị trường năng lượng toàn cầu.