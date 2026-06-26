Quốc gia nhập khẩu dầu số 1 thế giới bất ngờ giảm mua mạnh, giá dầu sắp biến động?
Phương Đăng (theo Bloomberg)
26/06/2026 4:45 PM (GMT+7)
Lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - được dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh trong tháng 6, kéo dài xu hướng nhu cầu suy yếu kể từ khi xung đột giữa Iran và Israel bùng phát vào cuối tháng 2.
Theo dữ liệu sơ bộ của công ty phân tích thị trường Kpler, lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển vào Trung Quốc trong tháng 6 chỉ đạt trung bình khoảng 6,4 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 8% so với tháng 5 và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2016. Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Vortexa cũng cho thấy xu hướng tương tự.
Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, Trung Quốc đã cắt giảm lượng dầu nhập khẩu khoảng 4 triệu thùng/ngày so với mức thông thường. Sự sụt giảm bất ngờ này đã góp phần cân bằng cung - cầu trên thị trường dầu toàn cầu, qua đó giúp giá dầu duy trì dưới ngưỡng 100 USD/thùng.
Sau khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn, cho phép hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz từng bước được khôi phục, giới phân tích đang chuyển sự chú ý sang câu hỏi khi nào nhu cầu nhập khẩu dầu của Trung Quốc sẽ phục hồi.
Để ứng phó với cú sốc nguồn cung, Bắc Kinh đã giảm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, cắt giảm công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu và sử dụng lượng dầu dự trữ thương mại để bù đắp thiếu hụt.
Tuy nhiên, triển vọng phục hồi nhu cầu dầu của Trung Quốc vẫn khá ảm đạm. Nền kinh tế tăng trưởng chậm cùng với tốc độ phổ cập xe điện ngày càng nhanh đang làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Các nhà phân tích cho rằng xu hướng này có thể khiến nhu cầu dầu của Trung Quốc suy yếu trong nhiều tháng tới, đồng thời tạo ra những thay đổi mang tính lâu dài đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định, quyết định tổng kiểm tra, rà sát vừa được UBND TP. Đà Nẵng đưa ra hôm nay.
Cơ hội hồi sinh các nhà máy ethanol 'đắp chiếu'
Từ những nhà máy từng phải đóng cửa, nằm chờ nhiều năm vì thua lỗ, chỉ sau một tháng xăng E10 được bán trên toàn quốc, nhiều dự án nhiên liệu sinh học đã sáng đèn trở lại, trong khi các kế hoạch đầu tư mới cũng bắt đầu tăng tốc.
Eo biển Hormuz lại đóng cửa, nhưng lần này nguồn cung cạn kiệt, giá dầu đang tăng nhanh
Thị trường dầu mỏ toàn cầu một lần nữa phải đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung do việc gần như đóng cửa hoàn toàn giao thông qua eo biển Hormuz, nhưng lần này lại thiếu đi một phần đáng kể lượng dự trữ đã từng kiềm chế được sự tăng giá mạnh trước đó - theo Financial Times.
Dòng vốn ngoại "đổi khẩu vị", M&A bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc
Thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) bất động sản đang chuyển từ cuộc đua mở rộng quỹ đất sang cuộc cạnh tranh về chất lượng tài sản. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư ngày càng thận trọng, các dự án sở hữu pháp lý minh bạch và tiềm năng khai thác thực tế trở thành "hàng hiếm" được săn đón.
Hàng trăm nhà kinh tế viết tâm thư cảnh báo hành động sớm trước khi AI lấy mất việc làm
Hàng trăm nhà kinh tế đã viết trong một bức thư ngỏ, nói rằng các tổ chức “phải hành động ngay bây giờ” để giải quyết vấn đề trí tuệ nhân tạo có thể làm thay đổi nền kinh tế như thế nào và có thể khiến nhiều người mất việc.
Bi kịch nước Mỹ: Hàng triệu người phải vay nợ, vét sạch tiền tiết kiệm chỉ để mua thực phẩm
Hàng triệu người Mỹ đang phải vay nợ hoặc rút tiền tiết kiệm để trang trải chi phí mua thực phẩm hằng ngày, cho thấy áp lực tài chính ngày càng lớn khi chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang, theo CBS News.