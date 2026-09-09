Quỹ đất hơn 5.000m² trên đường Hạ Long, Vũng Tàu sắp có thay đổi
Gia Linh
09/09/2026 2:51 PM (GMT+7)
Một khu đất quy mô hơn 5.000m² theo đo đạc thực tế trên đường Hạ Long, phường Vũng Tàu sẽ được thu hồi sau khi đơn vị quản lý không còn nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại.
UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo thu hồi 4.993m² đất tại các địa chỉ số 10, 12, 14, 14/1, 14/2 và 16 đường Hạ Long, phường Vũng Tàu.
Khu đất do Văn phòng Thành ủy TP.HCM quản lý. Lý do thu hồi là đơn vị không còn nhu cầu sử dụng và có văn bản tự nguyện trả lại đất theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.
Đáng chú ý, diện tích khu đất có sự chênh lệch giữa giấy tờ và kết quả đo đạc thực tế. Cụ thể, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi nhận diện tích 4.993m², trong khi kết quả đo đạc xác định diện tích thực tế là 5.073,6m², tăng 80,6m².
Theo thông báo, thời hạn thông báo thu hồi đất là 10 ngày kể từ ngày Văn phòng Thành ủy TP.HCM nhận được văn bản. Trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng trình tự và quy định pháp luật.
Một khu đất quy mô hơn 5.000m² theo đo đạc thực tế trên đường Hạ Long, phường Vũng Tàu sẽ được thu hồi. Ảnh: Chinh Hoàng
UBND phường Vũng Tàu được giao niêm yết công khai thông báo tại trụ sở và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.
Sau khi hoàn tất thủ tục, khu đất sẽ trở lại quỹ đất do Nhà nước quản lý. Điều được quan tâm tiếp theo là phương án sử dụng quỹ đất này trong thời gian tới.
Đường Hạ Long là tuyến đường chạy dọc khu vực ven biển Vũng Tàu. Vì vậy, việc một khu đất có quy mô khoảng 5.000m² tại đây được thu hồi đáng chú ý dưới góc độ quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai đô thị.
Hiện TP.HCM chưa công bố phương án sử dụng tiếp theo đối với khu đất. Do đó, chưa có cơ sở xác định khu đất sẽ được bố trí cho mục đích công cộng, tiếp tục giao cho cơ quan, đơn vị khác hay đưa vào một phương án khai thác khác.
Việc thu hồi trước mắt đưa khu đất không còn nhu cầu sử dụng trở lại quỹ đất Nhà nước, mở ra yêu cầu về một phương án quản lý, sử dụng phù hợp, tránh để nguồn lực đất đai tại khu vực đô thị ven biển bị bỏ trống hoặc sử dụng kém hiệu quả.
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