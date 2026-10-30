Chi phí bất động sản ảnh hưởng hiệu quả đầu tư

Thị trường bất động sản TP.HCM đang đặt kỳ vọng vào việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý để bổ sung nguồn cung. Tuy nhiên, quỹ đất có thể phát triển dự án không đồng nghĩa toàn bộ diện tích đều được khai thác kinh doanh. Cơ cấu sử dụng đất và chi phí đầu tư là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả dự án.

Mới đây, UBND TP.HCM đã sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở Phước Kiển mở rộng của Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Lập Phúc, nay thuộc xã Nhà Bè.

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 27/10/2026, tổng diện tích đất liên quan đến dự án là 8.205,2 m², trong đó có 7.253,3 m² đất nông nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng và 951,9 m² đất do Nhà nước trực tiếp quản lý được giao đất.

Diện tích đất ở được giao có thu tiền sử dụng đất là 5.744,5 m². Phần còn lại gồm đất giao thông, công viên cây xanh và giao thông đối ngoại. Doanh nghiệp có trách nhiệm đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì và bàn giao các diện tích này theo quy định, không được hình thành quyền kinh doanh đối với phần đất nêu trên.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với cơ quan thuế rà soát nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Nếu phát sinh khoản phải nộp bổ sung, cơ quan chức năng phải xác định và thu đúng, thu đủ theo quy định.

Quyết định chưa công bố số tiền nghĩa vụ tài chính bổ sung, nếu có. Do đó, chưa thể xác định cụ thể tác động của việc điều chỉnh đến tổng chi phí đầu tư dự án.

Tuy nhiên, từ góc độ thị trường, tiền sử dụng đất, chi phí hạ tầng và diện tích đất không được khai thác thương mại đều là những yếu tố cần tính đến khi doanh nghiệp xây dựng phương án đầu tư, giá bán và dòng tiền.

Tại Nhà Bè, công tác xác định giá đất cũng được triển khai ở những dự án khác. Chẳng hạn, khu chung cư Đào Sư Tích có diện tích 20.073,1 m² đã được cơ quan chức năng thực hiện thủ tục chào giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.

Các trường hợp có hồ sơ pháp lý riêng, nhưng cho thấy xác định giá đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính là những khâu quan trọng trong quá trình phát triển dự án nhà ở.

Bất động sản khu Nam cần nguồn cung phù hợp sức mua

Nhà Bè nằm trong không gian phát triển phía Nam TP.HCM, nơi nhu cầu nhà ở gắn với quá trình mở rộng đô thị và khả năng kết nối hạ tầng. Dù vậy, việc bổ sung dự án mới chưa đồng nghĩa thị trường sẽ có thêm nhiều sản phẩm vừa túi tiền, bởi giá bán còn phụ thuộc vào chi phí đất đai, xây dựng và cơ cấu sản phẩm.

Với Khu nhà ở Phước Kiển mở rộng, quyết định mới tập trung điều chỉnh các nội dung về sử dụng đất và trách nhiệm tài chính; các nội dung khác không trái với quyết định mới tiếp tục được giữ nguyên hiệu lực.

Tiến độ triển khai thực tế, kế hoạch kinh doanh và thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường chưa được công bố trong quyết định. Vì vậy, tác động cụ thể đến nguồn cung nhà ở khu Nam vẫn cần được đánh giá trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án.

Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến giá nhà và tính pháp lý, việc đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả không chỉ là bài toán của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến khả năng bổ sung nguồn cung cho thị trường TP.HCM.