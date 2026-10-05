Quỹ đất tại Long Điền (TP.HCM) được đưa vào khai thác thương mại, thời hạn đến năm 2075
Gia Linh
05/10/2026 10:48 AM (GMT+7)
Hơn 1.300 m2 đất trồng cây lâu năm tại xã Long Điền, TP.HCM sẽ được chuyển sang đất thương mại, dịch vụ để triển khai một dự án kinh doanh xăng dầu. Sau chuyển đổi, khu đất được khai thác đến đầu năm 2075 và chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai.
Một quỹ đất nông nghiệp tại xã Long Điền chuẩn bị được đưa vào khai thác cho hoạt động thương mại, dịch vụ sau quyết định mới của UBND TP.HCM.
Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại và Dịch vụ Xăng dầu Phúc Đạt được phép chuyển mục đích sử dụng 1.331,8 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ. Khu đất được sử dụng để triển khai Trạm kinh doanh xăng dầu Phúc Đạt.
Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến ngày 24/1/2075, căn cứ chủ trương đầu tư đã được cơ quan chức năng chấp thuận từ tháng 1/2025.
Một trong những nội dung đáng chú ý của quyết định là chủ đầu tư không được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ chủ trì cùng các cơ quan liên quan xác định giá đất theo thẩm quyền. Thông tin địa chính sau đó được chuyển cho cơ quan thuế làm cơ sở xác định khoản nghĩa vụ tài chính doanh nghiệp phải thực hiện.
Việc xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính phải căn cứ nguồn gốc khu đất, hình thức sử dụng cũng như thời điểm xác định giá đất.
Hơn 1.300 m2 đất trồng cây lâu năm tại xã Long Điền, TP.HCM sẽ được chuyển sang đất thương mại, dịch vụ để triển khai một dự án kinh doanh xăng dầu. Ảnh: hochiminhcity.gov
Bên cạnh diện tích được chuyển đổi, phạm vi dự án còn có 100 m2 đất ở. Phần đất này không nằm trong diện tích được chuyển mục đích theo quyết định mới. Chủ đầu tư phải đăng ký biến động đất đai và hoàn tất các thủ tục liên quan.
Tính chung, phạm vi dự án có khoảng 1.431,8 m2 đất. Việc khai thác toàn bộ diện tích phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.
Sau khi hoàn tất chuyển đổi, khu đất hơn 1.300 m2 chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh cửa hàng xăng dầu. Điều này đồng nghĩa việc chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ không cho phép doanh nghiệp tự do chuyển sang các loại hình khai thác bất động sản khác.
Nếu thay đổi mục tiêu đầu tư, mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng dự án, Công ty Phúc Đạt phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Chủ đầu tư cũng phải đáp ứng các yêu cầu về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
UBND xã Long Điền được giao theo dõi hiện trạng sử dụng đất và tiến độ dự án, phối hợp cập nhật hồ sơ địa chính, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định trong quá trình triển khai.
Các vi phạm về sử dụng đất, xây dựng, quy hoạch hoặc những lĩnh vực liên quan nếu phát sinh sẽ được xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.
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