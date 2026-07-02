Quỹ đất TP.HCM tiếp tục mở rộng sau loạt quyết định thu hồi đất công
Gia Linh
02/07/2026 7:00 PM (GMT+7)
Quá trình rà soát, sắp xếp lại quỹ đất công tại TP.HCM đang tiếp tục được đẩy mạnh khi nhiều khu đất sử dụng không còn hiệu quả được đưa về đầu mối quản lý của Nhà nước
Mới đây, thành phố quyết định thu hồi quỹ đất rộng hơn 5,6 ha trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc), góp phần bổ sung thêm nguồn lực đất đai phục vụ định hướng phát triển đô thị trong thời gian tới.
Theo quyết định của UBND TP.HCM, khu đất có diện tích 56.443 m² tại số 561 đường Kinh Dương Vương được thu hồi từ Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Công ty Cổ phần (Vinafood 2). Nguyên nhân là doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất, thuộc trường hợp thu hồi theo khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.
Khu đất này trước đây được Nhà nước cho doanh nghiệp thuê theo hợp đồng ký năm 2014. Sau khi quyết định có hiệu lực, Vinafood 2 có trách nhiệm bàn giao toàn bộ khu đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.HCM để tiếp nhận và quản lý.
UBND TP.HCM cũng giao cơ quan thuế kiểm tra, xác định các nghĩa vụ tài chính còn lại của doanh nghiệp (nếu có), đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê đất, cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định.
Thời gian gần đây, TP.HCM đang tích cực đẩy mạnh xử lý, hồi hồi các quỹ đất công nhưng sử dụng chưa hiệu quả. Ảnh: Gia Linh
Trong thời gian lập phương án xử lý, Trung tâm Phát triển Quỹ đất sẽ quản lý, bảo vệ hiện trạng khu đất nhằm tránh phát sinh tình trạng lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang tăng cường rà soát các khu đất công và đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý nhưng sử dụng chưa hiệu quả. Việc thu hồi các khu đất không còn nhu cầu sử dụng được xem là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai, đồng thời tạo quỹ đất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch.
Theo giới chuyên gia, khi được đưa về quỹ đất công, các khu đất có quy mô lớn sẽ giúp cơ quan quản lý chủ động hơn trong việc xây dựng phương án sử dụng phù hợp với quy hoạch đô thị. Tùy từng vị trí và chức năng sử dụng đất, quỹ đất sau thu hồi có thể được nghiên cứu phục vụ đầu tư hạ tầng, công trình công cộng, phát triển nhà ở hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.
Trong bối cảnh TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển và nhu cầu về nguồn lực đất đai ngày càng lớn, việc đẩy nhanh tiến độ xử lý các khu đất sử dụng kém hiệu quả được kỳ vọng sẽ góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý đất đai, đồng thời tạo thêm dư địa để khai thác hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển đô thị và thị trường bất động sản trong những năm tới.
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