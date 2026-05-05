Quỹ Hỗ trợ nông dân Thái Nguyên thẩm định dự án nuôi bò thương phẩm ở Văn Lăng

Sáng 5/5, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thẩm định thực tế các hộ đề nghị vay vốn thực hiện dự án nuôi bò thương phẩm tại Hợp tác xã Bò Mông số 11, xã Văn Lăng.

Qua kiểm tra thực tế tại các hộ đăng ký vay vốn, đoàn công tác ghi nhận mô hình chăn nuôi bò thương phẩm đang được triển khai theo hướng liên kết trong khuôn khổ HTX. Việc tổ chức sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể không chỉ giúp các hộ tận dụng tốt nguồn lực, mà còn tạo việc làm ổn định cho 4 lao động thường xuyên tại địa phương.

Đoàn công tác của Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên thẩm định dự án nuôi bò thương phẩm tại HTX Bò Mông số 11, xã Văn Lăng. Ảnh: HND xã Văn Lăng

Các hộ vay vốn đều xác định rõ mục tiêu sử dụng nguồn vốn là mở rộng quy mô đàn bò, nâng cao chất lượng chăn nuôi, từng bước cải thiện thu nhập. Bước đầu, mô hình đã cho thấy tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và tạo sinh kế bền vững cho người dân xã Văn Lăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn thẩm định cũng lưu ý HTX và các hộ tham gia cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, các hộ vay cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả lãi và hoàn vốn đúng thời hạn theo quy định.

Theo đại diện Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, hoạt động thẩm định không chỉ là khâu kiểm tra, đánh giá mà còn là bước quan trọng nhằm đảm bảo nguồn vốn được phân bổ đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho hội viên nông dân.

Có thể thấy, việc triển khai các dự án vay vốn gắn với mô hình kinh tế tập thể như tại HTX Bò Mông số 11 đang mở ra hướng đi phù hợp cho nông dân địa phương. Khi nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu, đi kèm với sự hỗ trợ kỹ thuật và định hướng thị trường, các mô hình này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông thôn tại Thái Nguyên.