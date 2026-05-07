Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ninh có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV kỳ họp thứ 2 đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 về thông qua Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ninh có chức năng, nhiệm vụ là ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất để tạo lập, phát triển quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước.

Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và hạch toán độc lập.

Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh, với mức vốn điều lệ ban đầu là 2.000 tỷ đồng.

Đơn vị nhà thầu chuẩn bị thi công tòa nhà khám, chữa bệnh 8 tầng thuộc dự án mở rộng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Ảnh: QMG

Theo tờ trình số 1465/TTr-UBND ngày 14/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong những năm gần đây, cùng với quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Việc tạo lập quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất không chỉ là một quy trình kỹ thuật trong quản lý đất đai mà còn là giải pháp chiến lược để tối ưu hóa nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Việc tạo quỹ đất sạch và đấu giá đất chính là "chìa khóa" để chuyển hóa tài nguyên đất đai thành nguồn vốn quan trọng, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công của địa phương.

Để tạo được quỹ đất sạch, công tác GPMB luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được xác định là khâu then chốt. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, song công tác GPMB vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, vướng mắc như: Sự chênh lệch giữa giá đất bồi thường và giá thị trường; hồ sơ pháp lý còn phức tạp, thiếu đồng bộ; có trường hợp người dân chưa hợp tác hoặc cố tình kéo dài nhằm đòi hỏi mức bồi thường cao hơn; công tác phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng…

Ngoài ra, đối với nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước được phân bổ theo kế hoạch năm, rất khó linh hoạt ứng ngay một số tiền lớn để phục vụ thực hiện GPMB.

Khi Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ninh hoạt động sẽ cho phép ứng vốn tức thì để dứt điểm việc bồi thường, giúp dự án triển khai đúng tiến độ, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Điều này cho thấy việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ninh là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính. Quỹ đóng vai trò then chốt trong tập trung nguồn lực tài chính kịp thời, đáp ứng nhu cầu ứng vốn phục vụ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất…