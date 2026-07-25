Ra mắt bộ giáo trình New HSK phiên bản tiếng Việt, hỗ trợ người học thích ứng kỳ thi HSK 3.0

Sự kiện được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa nguồn học liệu tiếng Trung tại Việt Nam, đồng thời cung cấp những thông tin mới nhất về lộ trình chuyển đổi sang kỳ thi HSK 3.0 dự kiến triển khai trên phạm vi toàn cầu vào cuối năm 2026.

Bộ giáo trình New HSK

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, nhà xuất bản, lãnh đạo nhiều trường đại học, trung tâm ngoại ngữ, các chuyên gia trong lĩnh vực Hán ngữ cùng đông đảo giảng viên, học sinh và sinh viên trên cả nước.

Theo ban tổ chức, New HSK là bộ giáo trình chính thức do Trung tâm Hợp tác Giao lưu Ngôn ngữ Trung Quốc - Quốc tế (CLEC) và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục và Thi năng lực Hán ngữ Quốc tế Bắc Kinh (CTI) biên soạn, được Nhà xuất bản Nghiên cứu và Giảng dạy Ngoại ngữ (FLTRP) độc quyền cấp phép.

Khi được đưa về Việt Nam, bộ sách đã được dịch thuật, hiệu đính và thẩm định bởi hội đồng chuyên môn gồm nhiều chuyên gia đầu ngành, do PGS.TS Hà Lê Kim Anh làm Trưởng ban và TS Trần Thị Kim Loan giữ vai trò Phó trưởng ban. Bộ giáo trình được Nhà xuất bản Dân trí cấp phép xuất bản trong tháng 7/2026 và được Công ty Cổ phần Zenbooks phân phối trên toàn quốc.

Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại sự kiện là tọa đàm chuyên sâu về quá trình chuyển đổi từ HSK 2.0 sang HSK 3.0. Tại đây, đại diện CTIbooks đã công bố những mốc thời gian quan trọng liên quan đến kỳ thi năng lực Hán ngữ theo chuẩn mới.

Theo Thạc sĩ Trần Anh Chung, đại diện CTIbooks, kỳ thi thử HSK 3.0 lần thứ hai trên toàn thế giới sẽ được tổ chức vào tháng 9/2026 tại một số điểm thi được chỉ định ở Việt Nam trước khi triển khai kỳ thi chính thức trên phạm vi toàn cầu.

Lễ kí kết hợp tác đối tác hợp tác chiến lược giữa CTIbooks và Zenbooks tại buổi lễ.

Đáng chú ý, kỳ thi HSK 3.0 chính thức đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 13/12/2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng đối với các cơ sở đào tạo, giáo viên và người học tiếng Trung khi toàn bộ chương trình đào tạo sẽ từng bước chuyển đổi theo khung năng lực mới.

Theo ông Trần Anh Chung, quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều, vì vậy các trường đại học, trung tâm ngoại ngữ cũng như học viên cần chủ động cập nhật chương trình học, giáo trình và phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu của kỳ thi mới.

Các chuyên gia tham gia ban biên dịch cho biết HSK 3.0 được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. So với chuẩn HSK 2.0 được áp dụng từ năm 2009 với 6 cấp độ, HSK 3.0 mở rộng lên 9 cấp bậc, tăng đáng kể lượng từ vựng cũng như yêu cầu về năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Bên cạnh bốn kỹ năng truyền thống gồm nghe, nói, đọc và viết, chuẩn mới bổ sung yêu cầu về kỹ năng dịch, hướng tới đánh giá toàn diện khả năng sử dụng tiếng Trung trong môi trường học tập và làm việc thực tế.

Ngoài việc mở rộng khung năng lực, cấu trúc đề thi HSK 3.0 cũng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn hơn. Số lượng câu hỏi giảm, thời gian làm bài được rút ngắn, đồng thời kỳ thi khẩu ngữ HSKK được chuẩn hóa tương ứng với từng cấp độ nhằm giảm áp lực cho thí sinh nhưng vẫn bảo đảm đánh giá đúng năng lực giao tiếp.

Theo các chuyên gia, nhu cầu học tiếng Trung tại Việt Nam đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Hiện cả nước có hơn 10.000 học sinh phổ thông và trên 30.000 sinh viên đang theo học tiếng Trung tại hơn 60 trường đại học, cao đẳng.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 146.000 lượt dự thi HSK, trở thành quốc gia có số lượng thí sinh dự thi HSK nhiều nhất thế giới. Điều này cho thấy nhu cầu sở hữu nguồn học liệu chính thống, đồng bộ với chuẩn đánh giá mới ngày càng trở nên cấp thiết.

Để hỗ trợ người học trong quá trình chuyển đổi sang HSK 3.0, bộ giáo trình New HSK phiên bản tiếng Việt không chỉ bao gồm sách in mà còn tích hợp hệ thống học liệu số như file âm thanh, bài giảng điện tử, vở luyện viết, bộ thẻ từ vựng (flashcard) và trợ giảng trí tuệ nhân tạo AI Tiểu Ngữ.

Theo bà Phan Thị Mỹ Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần Zenbooks, việc hợp tác chiến lược với CTIbooks nhằm đưa bộ giáo trình đến người học trên toàn quốc là bước đi cần thiết trong bối cảnh Bộ Giáo dục Trung Quốc chính thức chuyển sang khung chuẩn HSK 3.0.

Bà cho biết Zenbooks sẽ đảm nhận vai trò phân phối, đưa bộ giáo trình đến các trường học, trung tâm ngoại ngữ, giáo viên và học viên trên cả nước, góp phần giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi và đồng bộ.

Việc ra mắt bộ giáo trình New HSK phiên bản tiếng Việt được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa tài liệu giảng dạy tiếng Trung tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các cơ sở đào tạo và người học sớm tiếp cận khung đánh giá HSK 3.0 trước khi kỳ thi chính thức được triển khai vào cuối năm nay. Đây cũng được xem là nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Trung, đáp ứng nhu cầu học tập và hội nhập ngày càng gia tăng của người học Việt Nam.