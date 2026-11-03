Chương trình “Ký ức Cải lương - Sử Việt” sẽ được tổ chức mỗi quý một số, với những chủ đề phù hợp từng thời điểm. (Ảnh: Đoàn NT Mê Linh)

Vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh" mở màn cho chuỗi chương trình “Ký ức Cải lương - Sử Việt” - Lan tỏa giá trị cải lương lịch sử

Trong bối cảnh nghệ thuật sân khấu truyền thống đang đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động và tiếp cận công chúng, việc xây dựng một chương trình biểu diễn định kỳ, lấy các tác phẩm cải lương về đề tài lịch sử làm trọng tâm, được kỳ vọng góp phần tạo thêm không gian hoạt động cho các đơn vị nghệ thuật, đồng thời phát huy vai trò của sân khấu trong giáo dục truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.



Theo định hướng của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, chương trình dự kiến được tổ chức mỗi quý một số, với những chủ đề phù hợp từng thời điểm. Từ năm 2027, đơn vị sẽ từng bước mời các đoàn cải lương tham gia biểu diễn, giao lưu, trên cơ sở lựa chọn những vở diễn lịch sử phù hợp với nội dung chương trình.

Một số đơn vị đã được Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ bước đầu liên hệ dự kiến gồm: Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Cần Thơ (Đoàn Cải lương Tây Đô), Đoàn Cải lương Hương Tràm (tỉnh Cà Mau), Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật An Giang (Đoàn Cải Lương).

Một trong những phân cảnh của vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”. (Ảnh: Đoàn NT Mê Linh)

Đại diện Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ chia sẻ, việc mở rộng sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật được kỳ vọng tạo thêm cơ hội biểu diễn cho nghệ sĩ, tăng cường giao lưu nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm dàn dựng, đồng thời hình thành không gian giới thiệu những tác phẩm cải lương lịch sử đến công chúng một cách thường xuyên hơn.

Đặc biệt, việc kết hợp biểu diễn trực tiếp với truyền hình, phát thanh và livestream trên các nền tảng số là hướng tiếp cận nhằm mở rộng phạm vi phục vụ khán giả, vượt ra ngoài giới hạn của không gian sân khấu truyền thống. Qua đó, những tác phẩm cải lương có giá trị có thêm điều kiện tiếp cận công chúng ở nhiều địa phương, trong đó có khán giả trẻ.

NSND, Thạc sĩ Nghệ thuật Hồ Thị Ngọc Trinh, Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ chia sẻ về vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”. (Ảnh: Đoàn NT Mê Linh)

Mở màn cho chuỗi chương trình là vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” của hai tác giả Việt Dung - Vĩnh Điền, do NSND, Thạc sĩ Nghệ thuật Hồ Ngọc Trinh làm đạo diễn.

Chia sẻ về vở diễn, NSND, Thạc sĩ Nghệ thuật Hồ Thị Ngọc Trinh, Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ nói: “Chúng tôi mong muốn ‘Ký ức Cải lương - Sử Việt’ không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn mà từng bước trở thành nơi kết nối các đoàn nghệ thuật, các thế hệ nghệ sĩ và khán giả yêu mến cải lương.

Dự kiến mỗi quý, chương trình sẽ giới thiệu một chủ đề gắn với lịch sử dân tộc. Từ năm 2027, chúng tôi sẽ mời thêm các đơn vị Cải lương của Nam Bộ cùng tham gia, lựa chọn những tác phẩm phù hợp để giới thiệu đến công chúng mộ điệu.

Theo tôi, gìn giữ cải lương không chỉ là nhắc nhớ những tác phẩm đã đi vào ký ức nhiều thế hệ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để những tác phẩm ấy tiếp tục được biểu diễn, được khán giả đón nhận và có sức sống trong đời sống hôm nay. Đó cũng là mong muốn của chúng tôi khi xây dựng chương trình này”.

Vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” mở màn cho chuỗi chương trình “Ký ức Cải lương - Sử Việt”. (Ảnh: Đoàn NT Mê Linh)

Vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” được lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tác phẩm tái hiện một trang sử hào hùng của dân tộc, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự chủ.

Thông qua hình tượng Trưng Trắc, Trưng Nhị, vở diễn không chỉ tôn vinh khí phách của những người anh hùng dân tộc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam: giàu tình cảm, thủy chung nhưng kiên cường, sẵn sàng đặt nghĩa lớn lên trên những mất mát riêng tư.

Sức hấp dẫn của “Tiếng trống Mê Linh” còn nằm ở khả năng chuyển tải những xung đột giữa tình riêng và nghĩa nước bằng ngôn ngữ đặc trưng của sân khấu cải lương. Qua lời ca, làn điệu và diễn xuất giàu cảm xúc, những nhân vật lịch sử trở nên gần gũi, để câu chuyện của quá khứ tiếp tục lay động khán giả hôm nay.

Vở diễn quy tụ các nghệ sĩ: NSƯT Ngọc Đợi vai Trưng Trắc, nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi vai Thi Sách, nghệ sĩ Thu Mỹ vai Trưng Nhị, NSƯT Vương Tuấn vai Cụ Đô Trinh, nghệ sĩ Võ Hoàng Dư vai Đông Bảng, cùng nhiều nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ.



Vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” sẽ diễn ra vào 20 giờ - 22 giờ 10 phút, thứ Bảy, ngày 21/11/2026 tại số 398A, Quốc lộ 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TN - Tây Ninh TV; phát thanh trực tiếp trên tần số FM 103.1 MHz; đồng thời livestream trên YouTube và Fanpage Tây Ninh TV của Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh, cùng Fanpage Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ.