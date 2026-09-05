Ra mắt Hưng Yên FC, quyết tâm chinh phục V.League
Nguyễn Hoà
05/09/2026 10:03 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hưng Yên và xuất quân tham dự Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026 - 2027.
CLB Bóng đá Hưng Yên (Hưng Yên Football Club - Hưng Yên FC), tiền thân là CLB Trẻ PVF-CAND, được tỉnh Hưng Yên tiếp nhận từ tháng 7/2026. CLB do Công ty Cổ phần KBC Hưng Yên quản lý, hoạt động dưới sự giám sát chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đội bóng tập luyện, huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF, xã Nghĩa Trụ và sử dụng sân PVF làm sân nhà tại Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.
Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố kết quả tiếp nhận, chuyển giao Đội bóng đá trẻ PVF-CAND để hình thành CLB Bóng đá Hưng Yên; công bố quyết định thành lập CLB và quyết định thành lập ban huấn luyện. CLB Bóng đá Hưng Yên cũng chính thức ra mắt ban huấn luyện và các cầu thủ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm khẳng định, việc CLB Bóng đá Hưng Yên chính thức ra mắt là dấu mốc quan trọng đối với bóng đá chuyên nghiệp của tỉnh, mở ra hành trình mới, tạo động lực thúc đẩy phong trào bóng đá, công tác đào tạo trẻ và sự phát triển của thể thao Hưng Yên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, tên gọi “Hưng Yên” không chỉ là thương hiệu của CLB mà còn gửi gắm niềm tin, tình cảm và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, CLB cần được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, quản trị minh bạch, hiệu quả, có chiến lược và lộ trình phát triển phù hợp.
Về chuyên môn, ông Phạm Văn Nghiêm đề nghị CLB tập trung xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đội bóng, chuẩn bị tốt về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu; phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh và ý chí chiến thắng.
Cùng với đó, CLB cần chú trọng phát triển bóng đá trẻ, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, trường học và cơ sở đào tạo để phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng tài năng, nhất là các cầu thủ người Hưng Yên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu CLB từng bước xây dựng văn hóa riêng, giữ gìn đạo đức, tác phong, ý thức nghề nghiệp; thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả.
Đồng thời, CLB cần tăng cường gắn kết với người hâm mộ, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; tiếp tục tranh thủ sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, địa phương và sự đồng hành của doanh nghiệp, cơ quan thông tin, truyền thông để xây dựng hình ảnh bóng đá Hưng Yên chuyên nghiệp, giàu bản sắc.
Nhân dịp này, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa, quà chúc mừng CLB. CLB Bóng đá Hưng Yên trao áo đấu danh dự cho các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên.
Tiếp nối chương trình, CLB Bóng đá Hưng Yên tổ chức lễ xuất quân tham dự Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.
Đại diện lãnh đạo CLB, ban huấn luyện và các cầu thủ Hưng Yên FC cam kết đoàn kết, nỗ lực, thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy bản lĩnh và khát vọng thi đấu; quyết tâm đạt thành tích cao, từng bước khẳng định vị thế của bóng đá Hưng Yên, đáp lại sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và tình cảm, kỳ vọng của người hâm mộ.
Mùa giải này, Hưng Yên FC đăng ký 28 cầu thủ, trong đó lực lượng chủ yếu được kế thừa từ CLB Trẻ PVF-CAND. Đội bóng đặt mục tiêu phấn đấu nằm trong tốp đầu, hướng tới giành quyền thi đấu tại Giải bóng đá Vô địch quốc gia Việt Nam (V.League).
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