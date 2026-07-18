Ra mắt muộn iPhone 18 Pro - nước cờ chiến lược của Apple để "đè bẹp" đối thủ Android
Phương Đăng (theo Forbes)
18/07/2026 7:00 AM (GMT+7)
Việc Apple chọn thời điểm ra mắt iPhone 18 Pro vào tháng 9 tới không phải là sự chậm trễ, mà là một bước đi chiến lược đầy toan tính. Bằng cách "đứng sau" các đối thủ Android trong mùa hè, Apple đang tận dụng mọi lợi thế để tối ưu hóa giá bán, hoàn thiện phần mềm và thống trị mùa mua sắm cuối năm, theo Forbes.
"Đón đầu" để thâu tóm thị trường
Trong khi Samsung và Google vội vã tung ra các siêu phẩm Galaxy và Pixel vào giữa mùa hè, thì Apple - dưới sự điều hành của tân CEO John Ternus - lại ung dung chờ đợi. Việc ra mắt muộn mang lại cho Apple một "bản đồ tình báo" quý giá: họ có thể quan sát phản ứng của thị trường, nắm bắt tâm lý người dùng đối với các tính năng AI, và điều chỉnh chiến lược tiếp thị của mình một cách chính xác nhất trước khi chính thức "phủ sóng" vào tháng 9, Forbes bình luận.
Chiến thuật này còn giúp Apple giành ưu thế trong mùa đổi mới hợp đồng viễn thông vốn diễn ra sôi động vào tháng 9 và tháng 10. Trong khi các đối thủ Android chỉ có khoảng 4-6 tuần để tạo dấu ấn trước khi bị iPhone "nuốt chửng" thị phần, thì Apple lại chọn thời điểm vàng để chiếm lĩnh tâm trí người tiêu dùng ngay sát mùa mua sắm lễ hội.
iOS 27: Điểm tựa vững chắc
Điểm yếu chí mạng của Android 17 chính là sự phân mảnh – khi các nhà sản xuất và khu vực khác nhau có lịch trình cập nhật khác nhau, gây khó khăn cho người dùng. Ngược lại, Apple tận dụng sự thống nhất tuyệt đối của iOS 27. Với lịch trình ra mắt muộn, Apple có thêm thời gian để hoàn thiện hệ điều hành thông qua các bản thử nghiệm công khai (Public Beta), đảm bảo một trải nghiệm ổn định và mượt mà ngay từ ngày đầu mở bán.
iOS 27 không tập trung vào sự thay đổi đột phá về giao diện mà chú trọng vào hiệu suất và tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI). Việc bộ đôi iPhone 18 Pro và iOS 27 được tối ưu hóa cùng nhau với các phần cứng AI chuyên dụng sẽ tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ, gắn kết người dùng chặt chẽ với các dịch vụ trả phí của "Táo khuyết".
Hóa giải "cú sốc giá"
Một trong những nước đi khôn ngoan nhất của Apple chính là tận dụng sự gia tăng giá thành của các đối thủ. Do chi phí linh kiện bộ nhớ và lưu trữ tăng cao, các dòng flagship Android mùa hè này đều có mức giá đắt đỏ hơn. Bằng cách ra mắt sau, Samsung và Google đã vô tình "dọn đường" để người dùng làm quen với mặt bằng giá mới.
Khi iPhone 18 Pro chính thức lên kệ với mức giá cao, người tiêu dùng sẽ cảm thấy ít bị "sốc" hơn vì họ đã chứng kiến mức giá tương tự từ các đối thủ Android trước đó. Apple không cần phải giải thích quá nhiều về giá bán, mà chỉ đơn giản là xác lập vị thế của một sản phẩm cao cấp mặc định.
Tương lai của cuộc chiến công nghệ
Việc Apple cho phép nhân viên trải nghiệm sớm iOS 27 trên các thiết bị nội bộ cho thấy quyết tâm của hãng trong việc mang đến một sản phẩm hoàn hảo nhất. Với khả năng phản ứng linh hoạt trước xu hướng AI - từ việc nhấn mạnh vào tính riêng tư cục bộ thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào đám mây - Apple đang nắm giữ "chìa khóa" để làm chủ cuộc chơi.
Tóm lại, iPhone 18 Pro không chỉ là một chiếc điện thoại mới; đó là một thiết bị được thiết kế để "về đích" sau nhưng lại chiếm lĩnh mọi mặt trận từ tâm lý khách hàng, công nghệ phần mềm cho đến hiệu quả kinh doanh. Apple đã chứng minh rằng, trong thế giới công nghệ, người về đích sau cùng đôi khi mới chính là người chiến thắng vĩ đại nhất, theo Forbes.
Taxi bay điện sắp “đổ bộ” New York, giá chỉ ngang cuốc xe Uber
Một chuyến taxi từ khu Midtown Manhattan đến sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York hiện có giá khoảng 100 USD, mất từ 45 phút đến 2 giờ tùy tình trạng giao thông. Nhưng sắp tới, hành khách có thể thực hiện hành trình tương tự bằng taxi bay điện chỉ trong chưa đầy 10 phút, đồng thời ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao hơn 300 m.
Đột nhập “vương quốc riêng” của giới tỷ phú công nghệ giữa biển Caribe
Một nhóm tỷ phú và nhân vật có ảnh hưởng trong giới công nghệ đang rót hàng trăm triệu USD để xây dựng những “thành phố - quốc gia” vận hành theo luật lệ riêng. Trên một hòn đảo thuộc Honduras, dự án Próspera đang trở thành mô hình tiên phong cho tham vọng tạo ra một xã hội có thuế thấp, quyền tự do rộng hơn và sự hiện diện tối thiểu của chính phủ.
Các "ông lớn" công nghệ thế giới cam kết chi tới 2.000 tỷ USD cho cơn sốt trí tuệ nhân tạo
Bốn "gã khổng lồ" dẫn đầu cuộc đua trung tâm dữ liệu vừa cam kết chi gần 2.400 tỷ USD trong những năm tới, cho thấy dòng vốn đầu tư khổng lồ và không ngừng nghỉ đổ vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).
Bitcoin lao dốc, dòng tiền chạy sang AI: Cú sập lớn đã bắt đầu?
Bitcoin đã mất khoảng 25% giá trị từ đầu năm 2026, có thời điểm lao về dưới mốc 60.000 USD. Trong khi dòng tiền cá nhân chuyển sang săn cơ hội từ AI, các tổ chức lớn vẫn âm thầm tích lũy. Câu hỏi khiến thị trường nóng lên là: Bitcoin đã chạm đáy hay một đợt lao dốc mới đang chờ phía trước?
Tỷ phú Elon Musk tung cảnh báo rúng động về trí tuệ nhân tạo
Tỷ phú Mỹ Elon Musk dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vượt tổng năng lực trí tuệ của con người chỉ trong khoảng 5 năm tới. Theo tỷ phú công nghệ Mỹ, cuộc cách mạng AI có thể mở ra thời đại “giàu có và sung túc chưa từng có”, nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn đối với con người và nhà đầu tư.
Apple soán ngôi Nvidia trở thành công ty có giá trị nhất thế giới
Cổ phiếu của Nvidia giảm mạnh vào thứ Hai 27/7, khiến nhà sản xuất chip này mất vị trí là công ty có giá trị nhất thế giới, và hoán đổi vị trí với Apple .
Taxi bay điện sắp “đổ bộ” New York, giá chỉ ngang cuốc xe Uber
Một chuyến taxi từ khu Midtown Manhattan đến sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York hiện có giá khoảng 100 USD, mất từ 45 phút đến 2 giờ tùy tình trạng giao thông. Nhưng sắp tới, hành khách có thể thực hiện hành trình tương tự bằng taxi bay điện chỉ trong chưa đầy 10 phút, đồng thời ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao hơn 300 m.
Đột nhập “vương quốc riêng” của giới tỷ phú công nghệ giữa biển Caribe
Một nhóm tỷ phú và nhân vật có ảnh hưởng trong giới công nghệ đang rót hàng trăm triệu USD để xây dựng những “thành phố - quốc gia” vận hành theo luật lệ riêng. Trên một hòn đảo thuộc Honduras, dự án Próspera đang trở thành mô hình tiên phong cho tham vọng tạo ra một xã hội có thuế thấp, quyền tự do rộng hơn và sự hiện diện tối thiểu của chính phủ.