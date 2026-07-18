Ra mắt muộn iPhone 18 Pro - nước cờ chiến lược của Apple để "đè bẹp" đối thủ Android

Đám đông đi ngang qua một cửa hàng Apple có treo tấm áp phích lớn quảng cáo iPhone 17 Pro 2025 tại Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh Getty Images

"Đón đầu" để thâu tóm thị trường

Trong khi Samsung và Google vội vã tung ra các siêu phẩm Galaxy và Pixel vào giữa mùa hè, thì Apple - dưới sự điều hành của tân CEO John Ternus - lại ung dung chờ đợi. Việc ra mắt muộn mang lại cho Apple một "bản đồ tình báo" quý giá: họ có thể quan sát phản ứng của thị trường, nắm bắt tâm lý người dùng đối với các tính năng AI, và điều chỉnh chiến lược tiếp thị của mình một cách chính xác nhất trước khi chính thức "phủ sóng" vào tháng 9, Forbes bình luận.

Chiến thuật này còn giúp Apple giành ưu thế trong mùa đổi mới hợp đồng viễn thông vốn diễn ra sôi động vào tháng 9 và tháng 10. Trong khi các đối thủ Android chỉ có khoảng 4-6 tuần để tạo dấu ấn trước khi bị iPhone "nuốt chửng" thị phần, thì Apple lại chọn thời điểm vàng để chiếm lĩnh tâm trí người tiêu dùng ngay sát mùa mua sắm lễ hội.

iOS 27: Điểm tựa vững chắc

Điểm yếu chí mạng của Android 17 chính là sự phân mảnh – khi các nhà sản xuất và khu vực khác nhau có lịch trình cập nhật khác nhau, gây khó khăn cho người dùng. Ngược lại, Apple tận dụng sự thống nhất tuyệt đối của iOS 27. Với lịch trình ra mắt muộn, Apple có thêm thời gian để hoàn thiện hệ điều hành thông qua các bản thử nghiệm công khai (Public Beta), đảm bảo một trải nghiệm ổn định và mượt mà ngay từ ngày đầu mở bán.

iOS 27 không tập trung vào sự thay đổi đột phá về giao diện mà chú trọng vào hiệu suất và tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI). Việc bộ đôi iPhone 18 Pro và iOS 27 được tối ưu hóa cùng nhau với các phần cứng AI chuyên dụng sẽ tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ, gắn kết người dùng chặt chẽ với các dịch vụ trả phí của "Táo khuyết".

Hóa giải "cú sốc giá"

Một trong những nước đi khôn ngoan nhất của Apple chính là tận dụng sự gia tăng giá thành của các đối thủ. Do chi phí linh kiện bộ nhớ và lưu trữ tăng cao, các dòng flagship Android mùa hè này đều có mức giá đắt đỏ hơn. Bằng cách ra mắt sau, Samsung và Google đã vô tình "dọn đường" để người dùng làm quen với mặt bằng giá mới.

Khi iPhone 18 Pro chính thức lên kệ với mức giá cao, người tiêu dùng sẽ cảm thấy ít bị "sốc" hơn vì họ đã chứng kiến mức giá tương tự từ các đối thủ Android trước đó. Apple không cần phải giải thích quá nhiều về giá bán, mà chỉ đơn giản là xác lập vị thế của một sản phẩm cao cấp mặc định.

Tương lai của cuộc chiến công nghệ

Việc Apple cho phép nhân viên trải nghiệm sớm iOS 27 trên các thiết bị nội bộ cho thấy quyết tâm của hãng trong việc mang đến một sản phẩm hoàn hảo nhất. Với khả năng phản ứng linh hoạt trước xu hướng AI - từ việc nhấn mạnh vào tính riêng tư cục bộ thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào đám mây - Apple đang nắm giữ "chìa khóa" để làm chủ cuộc chơi.

Tóm lại, iPhone 18 Pro không chỉ là một chiếc điện thoại mới; đó là một thiết bị được thiết kế để "về đích" sau nhưng lại chiếm lĩnh mọi mặt trận từ tâm lý khách hàng, công nghệ phần mềm cho đến hiệu quả kinh doanh. Apple đã chứng minh rằng, trong thế giới công nghệ, người về đích sau cùng đôi khi mới chính là người chiến thắng vĩ đại nhất, theo Forbes.