Ranh giới sinh tử của thị trường vàng: Vỡ các mốc hỗ trợ này, làn sóng bán tháo sẽ càn quét diện rộng

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Trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm, hai chuyên gia Ryan McKay và Bart Melek của TD Securities cho biết dù vàng đã đánh mất một phần thành quả tăng giá gần đây, kim loại quý này vẫn tiếp tục duy trì đà vượt trội so với các tài sản cùng nhóm.

“Kim loại quý này vẫn giữ vững được vùng hỗ trợ ở mức cao, ngay cả khi thị trường đang phải vật lộn với đà tăng mới của giá năng lượng và xác suất Fed nâng lãi suất trong ngắn hạn gia tăng. Trong ngắn hạn, giá vàng sẽ cực kỳ nhạy cảm với các dữ liệu và thông tin sắp công bố, trong đó số liệu lạm phát sẽ là 'ngòi nổ' lớn tiếp theo", họ nhận định.

TD Securities đã chỉ ra hai ngưỡng hỗ trợ then chốt. Nếu các mốc này bị thủng, thị trường có thể châm ngôn cho một làn sóng bán tháo ngắn hạn diễn ra dồn dập hơn.

“Các CTA sẽ chuyển sang trạng thái bán tháo khiêm tốn nếu giá rơi xuống dưới mốc 4.367 USD/oz, và các quỹ hệ thống sẽ dễ chịu áp lực bán mạnh hơn nữa nếu giá sụt giảm qua mốc 4.300 USD/oz. Tuy nhiên, ở tầm nhìn dài hạn hơn, xu hướng xói mòn giá trị đồng USD, lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF sẽ tiếp tục tạo ra một bệ đỡ hỗ trợ vững chắc", nhóm phân tích viết.

“Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và một Fed mang lập trường diều hâu có thể chỉ châm ngòi cho các đợt bán tháo ngắn hạn ở mức độ vừa phải, qua đó chỉ làm chậm lại thời điểm bứt phá cho đợt tăng giá tiếp theo chứ không tạo ra sụt giảm vật chất quá sâu", họ cho biết thêm.

Trong một bài phân tích chi tiết được công bố tuần trước, ông Melek nhận định rằng giọng điệu mang tính diều hâu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole nhiều khả năng sẽ là một áp lực cản trở lớn đối với vàng trong ngắn hạn.

“Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã lên tiếng cảnh báo rằng lạm phát chưa chậm lại một cách thuyết phục và tuyên bố các nhà hoạch định chính sách cần đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% - mức mà ông nhấn mạnh là kiên định và cố định. Ông cũng chỉ ra rằng các điều kiện tài chính hiện tại chưa đủ thắt chặt”, ông Melek viết.

Ông lưu ý rằng ông Warsh cho rằng “các dữ liệu hiện tại chưa đủ sức kéo các chỉ số lạm phát PCE và CPI vốn đang neo ở mức cao hạ nhiệt”, đồng thời nhấn mạnh rằng giá năng lượng tăng cao cùng một nền kinh tế vẫn đang kiên cường cho thấy các động lực cốt lõi đẩy giá cả tổng thể đi lên vẫn chưa hề suy chuyển.

“Thị trường hiểu rằng điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng trung ương Mỹ có nhiều khả năng sẽ ra quyết định tăng lãi suất điều hành vào tháng Chín và tháng Mười Hai tới - đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với kỳ vọng trước bài phát biểu của ông Warsh. Lãi suất ngắn hạn tăng cao hệ quả từ đó cùng với đồng đô la vững giá đã kéo giá vàng giảm khoảng 125 USD, lùi về mức 4.470 USD/oz tại thời điểm viết bài. Diễn biến này hoàn toàn trùng khớp với những gì chúng tôi đã dự đoán trong vài tuần qua”, ông Melek cho hay.

Theo ông Melek, TD Securities tin rằng giá vàng có khả năng sẽ còn tiếp tục sụt giảm trong ngắn hạn, ngay cả khi đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực đè nặng.

“Chúng tôi đánh giá rằng, việc Fed tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với sự ổn định giá cả, cùng với niềm tin rằng chính sách tiền tệ vẫn là công cụ hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu đó, đồng nghĩa với việc các luận điểm giao dịch chống lạm phát tiền tệ (debasement-trade) có thể sẽ tạm thời bị phớt lờ. Trước đó, giới giao dịch từng đẩy giá vàng leo dốc sau khi các điều kiện tài chính được nới lỏng từ động thái can thiệp của Bộ Tài chính vào kỳ hạn dài trên thị trường trái phiếu. Do đó, kim loại màu vàng này có khả năng sẽ phải nhường lại một phần mức lợi nhuận gần đây, trượt dần về phía cận dưới của biên độ giao dịch 4.200 - 4.700 USD/oz khi bước vào cuối năm. Lãi suất ở phân khúc kỳ hạn ngắn cao hơn sẽ triệt tiêu mọi cải thiện về điều kiện tài chính xuất phát từ các hoạt động bơm thanh khoản của Bộ Tài chính ở phân khúc kỳ hạn dài", ông viết.

Ông Melek nhận xét Chủ tịch Fed có vẻ mang lập trường diều hâu hơn một chút so với hồi tháng Bảy.

“Nền kinh tế vẫn đang chống chịu tương đối tốt, trong khi lạm phát duy trì ở mức cao hơn mục tiêu. Thị trường hiện bắt đầu định giá cho kịch bản Fed tăng lãi suất quỹ liên bang (Fed Funds rate) trong cả hai kỳ họp tháng 9 và tháng 12. Tuy nhiên, một khi lạm phát ổn định trở lại trong bối cảnh thị trường dầu mỏ cân bằng hơn và tổng cầu suy yếu do lãi suất cao, Fed sẽ có đủ tự tin để đảo ngược bất kỳ biện pháp thắt chặt nào nhằm thực hiện trọn vẹn sứ mệnh tối đa hóa việc làm, qua đó hỗ trợ đà tăng hướng tới mục tiêu quý 3/2027 ở mức 5.350 USD/oz", ông Melek lưu ý.

“Các ngân hàng trung ương, các tổ chức lớn và nhà đầu tư bán lẻ vật chất nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là động lực chính, khi họ tiếp tục nhìn nhận kim loại màu vàng này như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư hấp dẫn và có thể đang tìm kiếm những vùng giá vào lệnh tốt hơn”, ông chia sẻ thêm.