Đua nhau chào giá "mềm"

Những ngày gần đây, dạo quanh các nhóm chợ online tại nhiều khu chung cư ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những bài rao bán trái cây với mức giá khiến người tiêu dùng bất ngờ. Đơn cử, ổi được chào bán theo túi 10 kg với giá 65.000 đồng, tính ra chỉ khoảng 6.500 đồng/kg. Đi kèm lời rao là hình ảnh những túi ổi lớn bọc lưới xốp cẩn thận, xếp sẵn chờ giao.

Tương tự, nhiều tài khoản bán hàng cũng tung ra các gói chào hàng theo quy cách đóng gói sẵn như táo bọc xốp 150.000 đồng/thùng (hoặc set 3 kg giá 60.000 đồng), nho giá 150.000 đồng/thùng 3,5 kg (tương đương gần 43.000 đồng/kg). Thay vì niêm yết đơn giá theo từng cân như truyền thống, người bán báo giá trọn gói cho cả túi, set hoặc nguyên thùng để tạo cảm giác "mua sỉ giá hời" và giúp khách dễ chốt đơn.

Mặt bằng giá này tạo sự chênh lệch đáng kể so với kênh bán lẻ hiện đại. Ghi nhận trên hệ thống Co.op Online ngày 12/11, dưa hấu đỏ loại 1 có giá 16.900 đồng/kg, đu đủ vàng loại 1 giá 18.900 đồng/kg và ổi Đài Loan ở mức 19.900 đồng/kg.

Đáng chú ý, phân khúc trái cây nhập khẩu, đặc biệt là hàng Trung Quốc ghi nhận mức giá còn cạnh tranh hơn. Tại một tổng kho ở Hà Nội, nho sữa được chào giá 180.000 đồng/thùng 8 kg (khoảng 22.500 đồng/kg), táo 65.000 đồng/thùng 6 kg (hơn 10.800 đồng/kg) và chỉ nhận đơn nguyên thùng. Các mặt hàng khác như hồng mật Vân Sơn cũng chỉ quanh mức 9.000 đồng/kg, quýt 10.000 đồng/kg, lê sữa 16.000 đồng/kg.

Lý giải về sức cạnh tranh của nhóm hàng này, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, táo, nho, quýt, cam và lê vốn là những mặt hàng thế mạnh, đứng đầu danh sách trái cây Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam. Nhờ lợi thế vị trí địa lý gần, cước vận chuyển thấp do tận dụng được container chiều về cùng thuế nhập khẩu 0%, chi phí đưa hàng về nước được kéo giảm đáng kể. Bên cạnh đó, nguồn cung vụ thu tăng cao kết hợp với công nghệ chọn tạo giống giúp nông sản nước này đạt năng suất lớn, mẫu mã bắt mắt và giá thành rẻ.

Tuy nhiên, bức tranh giá cả thị trường nông sản thực tế vẫn có sự phân hóa rõ nét chứ không hoàn toàn "hạ nhiệt" đồng loạt. Do đó, những túi trái cây giá rẻ trên chợ mạng chủ yếu phản ánh chiến lược đẩy hàng theo mùa vụ và phân khúc chất lượng của từng kênh phân phối.

Bán nguyên thùng để kích cầu và bài toán xoay vòng vốn

Nếu như trước đây tiểu thương bán lẻ chiều theo nhu cầu mua vài lạng đến một hai cân của khách, thì nay cách bán theo lượng định sẵn đang trở thành xu hướng chủ đạo trên chợ mạng. Đằng sau những lời rao "giá rẻ giật mình" là bài toán tối ưu chi phí vận hành của người bán.

Để hưởng mức giá 6.500 đồng/kg ổi, người mua buộc phải lấy trọn túi 10 kg. Với đặc thù nông sản tươi sống dễ hư hỏng, đẩy hàng theo lô lớn giúp tiểu thương rút ngắn thời gian lưu kho, giảm áp lực bảo quản và hạn chế tối đa hao hụt.

Anh Thanh Phương, chủ một sạp hàng rau củ tại Hà Nội chia sẻ: “Khách nhìn túi 10 kg ban đầu cũng ngại nhiều, nhưng tính ra mỗi cân chỉ 6.500 đồng thì lại rủ nhau mua chung. Tôi bán cả túi đỡ công cân chia từng đơn nhỏ, giao vào cùng một khu cũng tiện hơn. Tuy vậy, giá mềm thì quả to nhỏ có khác nhau, mình phải nói trước để khách biết, lần sau họ còn mua”.

Ở chiều ngược lại, để "săn" được giá hời mà không rơi vào cảnh tích trữ quá nhiều, nhiều người tiêu dùng tại các khu chung cư đã chọn cách chia sẻ đơn hàng với hàng xóm hoặc người thân.

Vừa đặt mua thùng nho 3,5 kg, chị Thu Phương cho biết: “Thấy cả thùng 150.000 đồng, tôi tính ra hơn 40.000 đồng một cân nên mua chung với một nhà cùng tầng, mỗi nhà lấy một nửa. Mua vậy vừa đủ ăn, đỡ phải để lâu. Nhưng tôi vẫn hỏi trước cân nặng có tính cả thùng không, nho bị dập thì người bán giải quyết thế nào, chứ nhìn ảnh cũng khó biết hết”.

Sự thận trọng của người mua là hoàn toàn có cơ sở bởi bài toán "mua nhiều để tiết kiệm" chỉ thực sự hiệu quả nếu chất lượng nông sản đảm bảo. Nếu trái cây bị dập nát bên trong, chín ép hoặc hỏng do gia đình dùng không kịp, chi phí thực tế tính trên phần ăn được sẽ đội lên cao hơn nhiều so với mua lẻ ngoài chợ truyền thống.

Chiến thuật bán theo túi lớn, nguyên thùng đang giúp người bán trên chợ mạng kích cầu tiêu thụ hiệu quả trong ngắn hạn. Tuy nhiên, để giữ chân khách hàng lâu dài thay vì chỉ bán một lần, mức giá hấp dẫn bắt buộc phải đi kèm sự minh bạch về nguồn gốc, giao hàng đúng trọng lượng và đồng đều chất lượng từ trên xuống dưới.