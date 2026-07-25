Robot lau nhà của Trung Quốc chiếm 70% thị phần toàn cầu nhờ các tính năng độc đáo

Khách tham quan xem robot hút bụi của Narwal Robotics tại một sự kiện ở Mỹ năm 2025. Ảnh: China Daily.

Được hỗ trợ bởi các công nghệ cốt lõi như tự hành, thu gom bụi tự động và tái chế nước thải thông minh, robot lau nhà do Trung Quốc sản xuất rất phù hợp với môi trường dân cư khác nhau ở nước ngoài.

Các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến và khả năng tích hợp nhà thông minh giúp các thiết bị này vượt trội so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, robot lau dọn - được bổ sung như một loại hàng hóa riêng biệt trong năm nay - chiếm 7,75 tỷ nhân dân tệ (1,14 tỷ USD) kim ngạch xuất khẩu trong quý đầu năm nay, tương đương 68,5% tổng giá trị xuất khẩu robot của Trung Quốc.

Ngoài ra, theo công ty tư vấn thị trường toàn cầu IDC, trong tổng số 32,72 triệu robot vệ sinh gia dụng được xuất xưởng trên toàn cầu vào năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm hơn một nửa thị trường toàn cầu, với Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi và Narwal chiếm giữ 5 vị trí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất robot vệ sinh gia dụng.

Robot Saros Rover của Roborock đang được phát triển để trở thành robot dọn dẹp đầu tiên trên thế giới có khả năng leo cầu thang. Ảnh: Nikkei Asia.

"Thị trường đã bước vào một giai đoạn mới, đặc trưng bởi sự thống trị của các thương hiệu Trung Quốc, sự phát triển công nghệ nhanh chóng và sự phân khúc ngày càng tăng trong các danh mục sản phẩm" - Zhao Siquan, một nhà phân tích cấp cao tại IDC Trung Quốc, cho biết.

Theo định nghĩa của IDC, lĩnh vực robot vệ sinh nói chung bao gồm robot hút bụi, robot lau cửa kính, robot cắt cỏ và robot vệ sinh hồ bơi.

Bà Zhao cho biết: "Nhờ tận dụng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, khả năng cải tiến sản phẩm nhanh chóng và thế mạnh về thuật toán, các nhà sản xuất Trung Quốc đã mở rộng sự hiện diện của mình trên hầu hết các lĩnh vực này".

Bà cho biết thêm, từ thiết kế không dây và định vị bằng trí tuệ nhân tạo đến các trạm kết nối đa năng và khả năng cộng tác nhiều thiết bị, nhiều công nghệ ban đầu được các nhà sản xuất Trung Quốc triển khai trên quy mô lớn hiện đang trở thành tiêu chuẩn ngành.

Khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp hàng đầu cũng đang mở rộng tham vọng của mình.

Ông Zhao cho biết: "Các nhà sản xuất hàng đầu đang chuyển đổi từ những nhà cung cấp chỉ chuyên về một lĩnh vực sang các công ty cung cấp dịch vụ trọn gói tại nhà".

"Điều này là bởi vì đối với người tiêu dùng, việc dọn dẹp không phải là một nhu cầu riêng lẻ, mà là một phần của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Các công ty có thể cung cấp dịch vụ trên nhiều tình huống gia đình khác nhau sẽ có cơ hội lớn hơn để xây dựng sự gắn kết mạnh mẽ hơn với người dùng và lòng trung thành lâu dài với thương hiệu".