Robot Trung Quốc bùng nổ, áp đảo thế giới, máy hút bụi biết nhặt cả… tất chân
Phương Đăng (theo Fortune)
29/11/2025 12:00 PM (GMT+7)
Đầu tháng này, một kỹ sư của hãng xe điện Xpeng đã "mổ xẻ" robot hình người mới của công ty để bác bỏ tin đồn trên mạng rằng "sinh vật giống người" đó thực chất là… người thật.
“Nhiều người cho rằng có một người thật trốn bên trong (robot)”, CEO Xpeng He Xiaopeng nói trong video đăng trên Weibo. Sau khi lớp “da” và các mô “cơ” dạng lưới của robot bị rạch ra, phơi bày bộ máy bên trong, ông cười và nói: “Chắc chắn đây là robot thật, đúng không?”.
Màn trình diễn gây bão mạng đó là minh chứng mới nhất cho sức mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực robot, đặc biệt là robot hình người - những cỗ máy có thể nhảy đồng bộ theo nhạc Trung Quốc hoặc bước vào võ đài để đấm bốc.
Nhưng lợi thế của Trung Quốc không chỉ đến từ các màn khoe công nghệ hoành tráng. Đất nước này sản xuất hơn một nửa số robot công nghiệp của thế giới và chỉ riêng năm ngoái đã lắp đặt nhiều robot trong các nhà máy trong nước hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại.
Khả năng sáng tạo của họ trải rộng từ các mẫu xe tự lái của Baidu, WeRide, Pony.ai chạy vòng quanh Bắc Kinh, Thâm Quyến, Singapore, Abu Dhabi, Barcelona… cho đến những thiết bị quen thuộc trong gia đình như robot hút bụi.
Roborock vượt mặt iRobot để thống trị thế giới robot hút bụi
Lấy trường hợp Roborock làm ví dụ. Công ty này được thành lập tại Bắc Kinh năm 2014 bởi nhóm kỹ sư được Xiaomi hậu thuẫn, và nhanh chóng vươn lên chiếm lĩnh thị trường robot hút bụi gia đình từng do iRobot và Roomba thống trị. Hiện Roborock là thương hiệu robot hút bụi lớn nhất thế giới.
Chủ tịch Roborock, ông Quan Gang, mới đây đã chia sẻ lý do Trung Quốc tiến nhanh đến vậy trong lĩnh vực robot.
“Trung Quốc có chuỗi cung ứng cực kỳ hoàn chỉnh”, ông giải thích, điều này giúp việc “thiết kế và sản xuất trở nên rất dễ dàng, hiệu quả và có năng lực cao”. Cạnh tranh khốc liệt trong nước cũng buộc các công ty robot phải nâng cấp công nghệ với tốc độ chóng mặt.
Một công ty như iRobot có thể mất hai năm để đưa sản phẩm mới ra thị trường, nhưng Roborock chỉ mất sáu tháng, theo ông Cương. Sản phẩm mới nhất của hãng thậm chí là một robot hút bụi có cánh tay robot để nhặt… đôi tất bạn để lung tung.
Trung Quốc xem robot là chìa khóa cho tương lai sản xuất
Rộng hơn nữa, Trung Quốc coi robot và AI là cơ hội vàng để giúp ngành sản xuất trở nên hiệu quả hơn: - xây dựng “nhà máy tối” - vận hành suốt đêm không cần con người, - hoặc dùng “bộ não nhà máy” (hệ thống AI công nghiệp) để rút ngắn thời gian sản xuất.
“Bạn phải thừa nhận rằng người Trung Quốc đang thực sự đổi mới”, Wendy Tan White, CEO của công ty robot Mỹ Intrinsic, chia sẻ. (Bà White phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới Fortune ở Kuala Lumpur trước khi bay sang Đài Loan để công bố liên doanh mới giữa Intrinsic và Foxconn).
Bà đánh giá cao kinh nghiệm và kiến thức của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng robot: “Tôi sẽ không xem nhẹ điều đó. Thực tế, chúng ta thậm chí có thể học hỏi họ".
