Sách giáo khoa đủ nguồn cung, vì sao phụ huynh vẫn phải chạy tìm từng cuốn?

Sau khai giảng, nhiều phụ huynh vẫn đăng tìm sách giáo khoa cho con.

Đủ sách trong hệ thống, thiếu sách tại điểm bán

Năm học mới đã bắt đầu nhưng hành trình mua sách giáo khoa của một bộ phận phụ huynh vẫn chưa kết thúc. Nhiều gia đình gần đủ bộ sách, chỉ còn thiếu một vài cuốn Toán, Âm nhạc hay Giáo dục thể chất nhưng tìm qua nhiều điểm bán vẫn không có. Khi việc dạy và học đã vào guồng, một cuốn sách còn thiếu cũng đủ khiến phụ huynh và học sinh sốt ruột.

Tình trạng này đáng chú ý bởi những con số tổng thể đều cho thấy nguồn cung khá lớn. Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 9/9, đơn vị đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa cùng 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo.

Tại TP.HCM, đến ngày 24/8, thành phố đã tiếp nhận hơn 25,5 triệu bản sách giáo khoa, đạt 102% kế hoạch. Thế nhưng sau khai giảng, nhiều phụ huynh vẫn phải đi qua ba, bốn nhà sách để tìm những cuốn còn thiếu. Một số gia đình chuyển sang mua trên mạng với giá cao hơn nhưng chưa chắc nhận được sách đúng chất lượng.

Nghịch lý này xuất phát từ sự khác biệt giữa đủ nguồn cung và nhu cầu mua sách. Tổng lượng sách đã sản xuất hoặc đưa vào hệ thống không đồng nghĩa từng đầu sách đều có mặt tại mọi điểm bán. Một địa bàn có thể còn nhiều sách, trong khi nơi khác lại thiếu đúng cuốn học sinh đang cần. Sách ở một cấp học được phân phối tương đối đầy đủ nhưng cấp học khác vẫn chưa về kịp.

Theo TS Nguyễn Thành Anh, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM, tỷ lệ sách đã in và nhập kho đạt khoảng 93%, còn tỷ lệ phát hành trên cả nước khoảng 80%. Riêng tại TP.HCM, tỷ lệ phát hành trung bình mới đạt khoảng 70%, trong đó sách tiểu học đạt khoảng 80%, còn khối trung học phổ thông mới khoảng 30%.

Khoảng cách giữa tỷ lệ in, nhập kho và phát hành phần nào lý giải vì sao sách có trong hệ thống nhưng chưa đến được điểm bán gần nơi phụ huynh sinh sống. Chỉ cần một vài mắt xích vận chuyển, điều phối chậm, học sinh vẫn có thể bước vào năm học với bộ sách chưa đầy đủ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết tình trạng thiếu sách cục bộ có nguyên nhân từ việc gián đoạn kênh đăng ký mua sách tại các cơ sở giáo dục, cùng những vướng mắc trong lộ trình và vận hành. Những năm trước, nhiều phụ huynh đăng ký qua nhà trường từ cuối năm học và nhận đủ sách trước khai giảng. Khi kênh tổng hợp này thay đổi, nhu cầu mua lẻ tăng lên nhưng có thể chưa được dự báo chính xác tại từng địa bàn.

Trong tháng 9/2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh tại các địa phương, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng trong trường hợp thiên tai, bão lũ. Việc in thêm giúp tăng nguồn sách nhưng chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu cục bộ nếu không xác định được nơi nào thiếu, thiếu cuốn gì và cần bao nhiêu bản. Nếu dữ liệu nhu cầu chưa sát thực tế, sách mới có thể tiếp tục đến chậm hoặc tập trung ở nơi chưa cần, trong khi phụ huynh tại các “điểm nóng” vẫn phải chờ.

Tại cuộc họp ngày 9/9 về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định việc chưa bảo đảm đủ sách cho học sinh cho thấy những bất cập trong dự báo, đặt hàng, sản xuất, dự trữ, điều phối và phân phối. Phó Thủ tướng yêu cầu sách giáo khoa phải được quản lý như mặt hàng thiết yếu, đặc thù, không đặt nặng lợi nhuận, quan trọng nhất là cung cấp kịp thời, đầy đủ với mức giá được Nhà nước quản lý chặt chẽ.

Khoảng trống phân phối mở đường cho trục lợi

Khi không mua được sách qua nhà trường hoặc những nhà sách quen thuộc, phụ huynh buộc phải tìm đến mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Tâm lý muốn mua nhanh để con theo kịp bài học khiến nhiều người chấp nhận giá cao hoặc giao dịch với những tài khoản chưa được kiểm chứng.

Một số đầu sách có giá bìa thấp đã được rao bán trực tuyến với mức giá cao gấp nhiều lần. Sách Âm nhạc lớp 1 giá bìa 7.000 đồng được một số gian hàng bán với giá 31.000 đồng, thậm chí 61.000 đồng. Sách Giáo dục thể chất lớp 10 giá bìa 10.000 đồng cũng được rao tới 45.000 đồng.

Một tài khoản facebook đăng cảnh báo trên chợ online.



Trên mạng xã hội, một phụ huynh phản ánh đã mua cuốn sách photocopy với giá 50.000 đồng và phải trả thêm 30.000 đồng phí vận chuyển, trong khi giá bìa sách chính thức chỉ 8.000 đồng. Người bán còn trì hoãn giao hàng, lấy lý do sách đang khan hiếm. Dù đây không phải là số đông nhưng cũng phản ánh những rủi ro mà phụ huynh có thể gặp khi phải tìm sách ngoài hệ thống phát hành chính thức.

Tình trạng thiếu sách cục bộ còn có thể bị lợi dụng cho những kịch bản lừa đảo tinh vi hơn. Công an thành phố Quảng Ninh cảnh báo, vào đầu năm học, các đối tượng xấu thường thu thập thông tin về học sinh, phụ huynh từ mạng xã hội hoặc hội nhóm lớp, sau đó giả danh giáo viên, cán bộ văn phòng, kế toán hay đại diện nhà trường để tiếp cận.

Để tạo lòng tin, đối tượng có thể sử dụng tên, hình ảnh của giáo viên, logo nhà trường hoặc lập nhóm trò chuyện giả. Nội dung được gửi thường liên quan trực tiếp đến những khoản phụ huynh đang quan tâm như học phí, sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm, tài liệu học tập hay hoạt động ngoại khóa. Sau đó, chúng yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, quét mã QR hoặc cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP.

Thủ đoạn thường đi kèm những lời thúc giục như “phải chuyển tiền trong hôm nay”, “quá hạn sẽ không được đăng ký” hoặc “học sinh sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi”. Tâm lý sợ con chậm sách, thiếu tài liệu hoặc mất quyền lợi có thể khiến phụ huynh chưa kịp kiểm tra đã thực hiện giao dịch.

Mới đây cơ quan công an đã khuyến cáo, khi nhận được yêu cầu đóng tiền hoặc mua sách, tài liệu qua tin nhắn, phụ huynh cần liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng nhà trường bằng số điện thoại, kênh thông tin chính thức đã được cung cấp trước đó. Không nên sử dụng số điện thoại hoặc đường link do chính người lạ gửi để xác minh.

Trước khi chuyển khoản, phụ huynh cần đối chiếu tên chủ tài khoản, số tài khoản và nội dung thanh toán với thông báo chính thức của nhà trường, đặc biệt cảnh giác nếu tài khoản nhận tiền là tài khoản cá nhân. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, mã PIN, thông tin thẻ hay ảnh giấy tờ tùy thân qua điện thoại và mạng xã hội.

Nếu phát hiện dấu hiệu giả mạo, người dân không nên tiếp tục trao đổi hoặc chuyển tiền, đồng thời cần lưu lại tin nhắn, số điện thoại, tài khoản nhận tiền, đường link và mã QR để cung cấp cho cơ quan chức năng. Phụ huynh cũng nên hạn chế công khai thông tin về họ tên, lớp học, lịch học và số điện thoại của con trên mạng xã hội, bởi đây có thể trở thành dữ liệu để kẻ gian xây dựng kịch bản lừa đảo.

Những cảnh báo trên cho thấy hệ quả của khâu phân phối sách chậm không chỉ dừng ở việc phụ huynh mất thời gian tìm mua. Khi thông tin về điểm bán, lượng sách còn lại và thời gian bổ sung chưa được công khai đầy đủ, nhu cầu chính đáng của phụ huynh rất dễ bị biến thành cơ hội tăng giá, bán sách photocopy hoặc chiếm đoạt tài sản.