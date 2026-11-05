Trong chiến lược đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, việc tiếp cận những thị trường có nhu cầu du lịch chất lượng cao đang trở thành hướng đi đáng chú ý của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Anh và châu Âu là những thị trường được Saigontourist Group xác định có tiềm năng khai thác lâu dài.

Nhân chuyến công tác tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2026 đầu tháng 11 vừa qua, đoàn công tác Saigontourist Group đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh để trao đổi về cơ hội xúc tiến, kết nối đối tác và mở rộng hợp tác du lịch.

Tại buổi làm việc, ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, cho biết doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm thị trường, nhu cầu khách hàng và khả năng hợp tác với các đối tác du lịch tại Anh và châu Âu.

Theo đánh giá của lãnh đạo doanh nghiệp, du khách khu vực này có xu hướng quan tâm đến những trải nghiệm gắn với văn hóa, di sản, ẩm thực, thiên nhiên, nghỉ dưỡng và khám phá chuyên sâu. Đây là phân khúc sản phẩm có thể tạo thêm dư địa phát triển cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Saigontourist Group mở rộng mạng lưới đối tác, tìm nguồn khách chất lượng về Việt Nam. Ảnh: Saigontourist Group

Thay vì chỉ tập trung quảng bá điểm đến, việc tham gia WTM London 2026 còn mang ý nghĩa kết nối thương mại đối với Saigontourist Group. Thông qua hội chợ, doanh nghiệp kỳ vọng tiếp cận các hãng lữ hành, nhà tổ chức tour và đối tác quốc tế để tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm và mở rộng kênh phân phối.

Đối với thị trường Anh và châu Âu, khả năng xây dựng những hành trình có chiều sâu về văn hóa, di sản và trải nghiệm địa phương là một trong những hướng khai thác đáng chú ý. TP.HCM cùng các địa phương khác của Việt Nam có thể trở thành những điểm đến trong các chương trình du lịch liên tuyến, kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm.

Ông Cao Văn Chóng cho rằng, phát triển du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối giữa cộng đồng hai nước.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường, doanh nghiệp cần sự phối hợp từ nhiều phía, bao gồm cơ quan quản lý, cơ quan ngoại giao, ngành hàng không, tổ chức xúc tiến và các đơn vị kinh doanh du lịch.

Tại buổi làm việc, Saigontourist Group đề xuất tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh trong cung cấp thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp và triển khai các chương trình hợp tác dài hạn. Những lĩnh vực được doanh nghiệp quan tâm gồm trao đổi khách hai chiều, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm chất lượng cao, đào tạo nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng đánh giá cao những hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam ra thị trường quốc tế của Saigontourist Group, đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác, thúc đẩy trao đổi khách giữa Việt Nam với Anh và các nước châu Âu.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút khách quốc tế ngày càng lớn, việc mở rộng mạng lưới đối tác và phát triển sản phẩm phù hợp với từng thị trường được xem là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp du lịch gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Với Saigontourist Group, thị trường Anh và châu Âu không chỉ là địa bàn xúc tiến thương hiệu mà còn là hướng mở rộng hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.