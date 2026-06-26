Samsung chuẩn bị khởi động "đại dự án" 648 tỷ USD, tiếp sức tham vọng AI của Hàn Quốc

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Theo nguồn tin, kế hoạch sẽ được công bố tại cuộc họp giữa các lãnh đạo doanh nghiệp lớn với Tổng thống Lee Jae Myung. Một trong những hạng mục đáng chú ý là khả năng Samsung đầu tư 300 nghìn tỷ won để xây dựng các nhà máy sản xuất chip mới tại khu vực tây nam Hàn Quốc.

Ngoài bán dẫn, gói đầu tư còn trải rộng sang các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu AI, pin và màn hình, phản ánh tham vọng củng cố vị thế dẫn đầu của Samsung trong các ngành công nghệ chiến lược.

Cuộc họp dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo Samsung Electronics, SK Hynix cùng nhiều tập đoàn lớn khác. Các doanh nghiệp sẽ trình bày kế hoạch đầu tư hướng tới nhiều địa phương ngoài khu vực thủ đô Seoul nhằm thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng.

Theo giới phân tích, mục tiêu của sáng kiến này là biến làn sóng AI thành động lực tăng trưởng trên phạm vi cả nước thay vì chỉ tập trung quanh Seoul. Việc phân bổ lại các cơ sở sản xuất cũng giúp giảm áp lực lên hạ tầng, đồng thời tạo thêm việc làm, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển ngành sản xuất công nghệ cao tại những địa phương còn kém phát triển.

Trong nhiều năm qua, phần lớn nhà máy bán dẫn của Hàn Quốc tập trung quanh Seoul và tỉnh Gyeonggi, gây áp lực lớn lên hệ thống điện, nước và giao thông. Chính phủ của Tổng thống Lee coi việc phát triển cân bằng giữa các vùng là một trong những ưu tiên kinh tế quan trọng.

Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ công bố ba siêu dự án quốc gia vào ngày 29/6 nhằm tạo bước nhảy vọt cho nền kinh tế, song chưa tiết lộ nội dung cụ thể. Samsung và SK Hynix từ chối bình luận về thông tin trên.

Trước đó, cố vấn chính sách của Tổng thống, ông Kim Yong-beom, cho biết chính phủ đang làm việc với Samsung và SK Hynix để thúc đẩy giai đoạn đầu tư tiếp theo vào ngành bán dẫn. Theo ông, nhu cầu chip nhớ phục vụ AI đang tăng nhanh hơn nhiều so với dự báo, buộc các dự án vốn dự kiến triển khai vào những năm 2040 phải được đẩy sớm lên giữa thập niên 2030.

Ông cũng cảnh báo khu vực thủ đô hiện không còn đủ quỹ đất, nguồn điện và nước để tiếp tục mở rộng các nhà máy bán dẫn, khiến việc phát triển các trung tâm sản xuất mới ở các địa phương trở nên cấp thiết.

Chính sách phân bổ đầu tư bán dẫn cũng trở thành chủ đề nóng trước cuộc bầu cử địa phương ngày 3/6. Nhiều địa phương đã cạnh tranh quyết liệt để thu hút các "ông lớn" như Samsung và SK Hynix, từ đề xuất xây dựng tổ hợp bán dẫn trị giá 500 nghìn tỷ won ở tây nam Hàn Quốc đến mở rộng các cụm công nghiệp tại Gyeonggi, Chungcheong và Gangwon.

Giới quan sát nhận định, nếu kế hoạch 648 tỷ USD được triển khai, đây sẽ là một trong những chương trình đầu tư công nghệ lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, thể hiện quyết tâm của Samsung và chính phủ nước này trong cuộc đua AI và bán dẫn toàn cầu.