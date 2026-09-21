Samsung đổ hơn 24 tỷ USD vào Việt Nam, vì sao không có tên trong danh sách nộp thuế lớn nhất?

Mới đây, CafeF công bố VNTAX 200 năm 2026 – danh sách 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam dựa trên số thực nộp trong năm tài chính 2025. Trong số 28 doanh nghiệp FDI hoặc liên doanh góp mặt có nhiều công ty lớn như Heineken, Toyota, Honda, Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Sabeco và Ciputra Hanoi.

Danh sách không có pháp nhân nào thuộc “ông lớn” công nghệ Samsung của Hàn Quốc. Samsung chính thức hiện diện tại Việt Nam thông qua việc thành lập Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina (liên doanh), xây dựng nhà máy sản xuất TV tại Thủ Đức (TP.HCM) năm 1995.

Năm 2008, Samsung Electronics nhận giấy phép đầu tư và khởi công dự án nhà máy điện tử SEV tại Bắc Ninh với số vốn ban đầu 670 triệu USD, đánh dấu sự chuyển mình đưa Việt Nam trở thành “cứ điểm” sản xuất thiết bị di động toàn cầu.

Tại Việt Nam, cấu trúc hoạt động của tập đoàn Samsung được thực hiện thông qua nhiều pháp nhân khác nhau, không công ty nào có tên “Samsung Việt Nam”.



Các công ty lớn của Samsung tại Việt Nam gồm Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Display Việt Nam (SDV), Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC), Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV), Samsung SDI Việt Nam (SDIV). Mỗi công ty có hoạt động, kết quả kinh doanh và nghĩa vụ tài chính riêng.

Nhà máy SEV tại Bắc Ninh của Samsung được thành lập năm 2008

Trong khi đó, VNTAX 200 xếp hạng dựa trên số tiền doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách. Báo cáo tài chính hợp nhất của Samsung Electronics có công bố kết quả kinh doanh của những pháp nhân lớn tại Việt Nam, nhưng không công bố riêng tổng số tiền toàn bộ các pháp nhân Samsung đã thực nộp vào ngân sách Việt Nam trong năm tài chính 2025.

Thực tế, đến cuối năm 2025, Samsung vận hành 6 nhà máy sản xuất quy mô lớn (kể trên), một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng một pháp nhân bán hàng tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và TP.HCM. Tổng vốn đầu tư lũy kế đã vượt 24 tỷ USD. Năm 2025, Samsung Việt Nam ghi nhận doanh thu 64,9 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu 57,1 tỷ USD.

Riêng 4 công ty lớn là SEVT, SEV, SDV và SEHC đạt tổng doanh thu khoảng 88.326 tỷ won trong năm 2025. Trong đó, SEVT đạt doanh thu 36.928 tỷ won, lợi nhuận 2.382 tỷ won; SEV đạt doanh thu 23.759 tỷ won và lợi nhuận 1.555 tỷ won. SDV ghi nhận 20.028 tỷ won doanh thu và 878 tỷ won lợi nhuận, trong khi SEHC đạt lần lượt 7.609 tỷ won và 416 tỷ won.

Về lợi nhuận, tổng cộng 4 công ty lớn này tạo ra hơn 5.230 tỷ won lợi nhuận. Dựa theo theo tỷ giá USD và won tại thời điểm Samsung công bố kết quả nói trên, doanh thu của 4 công ty vào khoảng 60-62 tỷ USD, lợi nhuận khoảng 3,5-3,7 tỷ USD.

Kết quả này cho thấy Việt Nam trong vai trò cứ điểm sản xuất toàn cầu vẫn tiếp tục tạo ra lợi nhuận lớn cho Samsung.

Ông Cha Ji-ho, Giám đốc Trung tâm Mua hàng Việt Nam thuộc Ban Hợp tác Chiến lược Samsung Việt Nam. Ảnh: ITPC

Phát biểu tại Diễn đàn Xuất khẩu năm 2026 với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” diễn ra ngày 3/9 tại TP.HCM, do UBND TP.HCM và Bộ Công Thương đồng chủ trì, ông Cha Ji-ho, Giám đốc Trung tâm Mua hàng Việt Nam thuộc Ban Hợp tác Chiến lược Samsung Việt Nam, cho biết đối với Samsung, Việt Nam không chỉ dừng lại ở vai trò một cứ điểm sản xuất mà là đối tác chiến lược gắn liền với sự phát triển lâu dài.

Việt Nam cũng là nền tảng cốt lõi kết nối các hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển trên phạm vi toàn cầu, ông nói.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa tự chủ đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, Samsung đã phối hợp cùng Bộ Công Thương và các địa phương triển khai sâu rộng các chương trình cải tiến sản xuất, bồi dưỡng nhân lực và đặc biệt là chuyển giao mô hình nhà máy thông minh, ông Cha Ji-ho khẳng định.