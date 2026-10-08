Samsung dự báo lợi nhuận quý 3 đạt mức kỷ lục

Lợi nhuận hoạt động dự kiến hàng quý cao hơn 782% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dự báo đạt khoảng 195 nghìn tỷ won, tăng gần 127% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý thứ hai, công ty đã đạt doanh thu kỷ lục 171,5 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động kỷ lục 89,5 nghìn tỷ won, nhờ vào hoạt động kinh doanh bộ nhớ.

Công ty cũng đã tăng cường đầu tư và hợp tác liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Vào tháng 9, Samsung đã công bố hợp tác chiến lược với công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Mistral AI của Pháp, với kế hoạch triển khai các mô hình AI của công ty này trên toàn bộ hoạt động sản xuất chất bán dẫn của mình.

Dự báo này đánh dấu quý thứ tư liên tiếp Samsung đạt lợi nhuận hoạt động kỷ lục, cho thấy tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu ngày càng trầm trọng do đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI vượt xa tốc độ tăng trưởng nguồn cung, dẫn đến giá chip tăng mạnh.

Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong quý IV sẽ tăng 8,2% so với quý trước, chậm hơn so với mức tăng trưởng 20% theo quý của quý III, do tốc độ tăng giá chip giảm dần.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Samsung đã giảm 0,7% vào sáng thứ Năm 8/10.

“Samsung đã đạt được lợi nhuận kỷ lục nhưng vẫn không đáp ứng được kỳ vọng, điều này cho thấy ngành công nghiệp AI đã trở nên khắt khe đến mức nào” - Josh Gilbert, nhà phân tích hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương tại nền tảng đầu tư eToro, cho biết. “Khi kỳ vọng dành cho các nhà sản xuất bộ nhớ cao như vậy, thị trường sẽ không dễ dàng đánh giá cao nỗ lực của họ”.

Ông Gilbert cho biết, với việc chi tiêu cho AI thúc đẩy nhu cầu về bộ nhớ và nguồn cung vẫn khan hiếm, bức tranh tổng thể về ngành công nghiệp chip vẫn không thay đổi, nhấn mạnh sự phát triển của các tác nhân AI có thể tiêu thụ nhiều bộ nhớ hơn nhiều so với một chatbot chỉ trả lời một câu hỏi.

“Các nhà mua bộ nhớ cũng đang cam kết các thỏa thuận cung cấp nhiều năm, giúp Samsung có cái nhìn rõ ràng hơn về nhu cầu trong một lĩnh vực mà các nhà đầu tư luôn lo lắng về đợt suy thoái tiếp theo”, ông nói thêm.

Samsung dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 đầy đủ, bao gồm cả phân tích theo từng mảng kinh doanh, vào cuối tháng này.