Samsung rót thêm 1,84 tỷ USD vào bán dẫn tại Việt Nam

Quyết định này nằm trong gói đầu tư quy mô kỷ lục 6.700 tỷ won của tập đoàn Hàn Quốc nhằm tập trung đẩy mạnh năng lực sản xuất dòng đế bán dẫn cao cấp FC-BGA (Flip-chip Ball Grid Array). Đây là linh kiện cốt lõi dùng trong máy chủ AI, chip tăng tốc AI và thiết bị tự hành thông minh.

Dự án mở rộng “tỷ đô” mới của Samsung tại Thái Nguyên dự kiến hoàn tất và đi vào vận hành trước cuối tháng 4/2028, khoảng 19 tháng kể từ ngày ra quyết định, theo kế hoạch do Hội đồng Quản trị Samsung Electro-Mechanics công bố ngày 29/8.

Dự án SEV đi vào hoạt động vào năm 2015 với tổng vốn đầu tư 1,35 tỷ USD. Tháng 2/2022, dự án nhận giấy chứng nhận đầu tư mở rộng (tăng vốn) thêm 920 triệu USD. Tổng vốn đầu tư vào năm 2022 là 2,27 tỷ USD, theo dữ liệu lúc đó.

Tháng 4 vừa qua, cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên cho biết dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam số 2 (tại Thái Nguyên) sẽ mở rộng đầu tư. Dự án có mục tiêu sản xuất các dòng bảng mạch điện tử cao cấp dùng cho rô bốt, xe ô tô tự lái và các thiết bị điện tử công nghệ cao thông minh.

Tại Việt Nam hiện nay, Samsung có bốn đơn vị thành viên cốt lõi là Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Display Việt Nam (SDV) và Điện tử Samsung TP.HCM CE Complex (SEHC). Trong đó, SEVT và SEV thuộc Samsung Electro-Mechanics.

Nhà máy sản xuất của Samsung ở Thái Nguyên. Ảnh: DNCC

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 4 nhà máy trọng điểm này đạt tổng doanh thu 52.249,5 tỷ won, theo báo cáo 6 tháng của Samsung. Tính theo tỷ giá quy đổi bình quân 1.481,8 won/USD được Samsung áp dụng trong thuyết minh tài chính, tổng doanh thu của nhóm 4 nhà máy tương đương khoảng 35,26 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng lợi nhuận thuần ghi nhận ở mức 3.428,3 tỷ won, tương đương 2,31 tỷ USD, tăng trưởng tới 28,3%.

Tốc độ gia tăng lợi nhuận vượt trội so với doanh thu đã đẩy biên lợi nhuận ròng trung bình của các nhà máy Samsung tại Việt Nam từ mức 6,16% cùng kỳ lên 6,56%.

Đóng góp lớn nhất vào cấu trúc doanh thu và lợi nhuận của Samsung tại Việt Nam tiếp tục là tổ hợp SEVT tại Thái Nguyên. Trong nửa đầu năm, SEVT mang về doanh thu hơn 24.006 tỷ won, tương đương 16,2 tỷ USD, tăng 22%. Lợi nhuận thuần đạt 1.600,8 tỷ won, tương đương khoảng 1,08 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ.

SEVT trở thành pháp nhân có lợi nhuận cao thứ hai trong toàn bộ hệ thống các công ty con chủ chốt của Samsung toàn cầu, chỉ xếp sau Samsung Display tại Hàn Quốc với gần 2.993 tỷ won và bỏ xa Samsung Electronics America với gần 1.292 tỷ won.

Xếp vị trí thứ hai là SEV với doanh thu 13.560 tỷ won, tương đương 9,15 tỷ USD, tăng 15,4%. Lợi nhuận thuần của SEV đạt hơn 1.001 tỷ won, tương đương 676 triệu USD, tăng 23,1%. Đáng chú ý, SEV là đơn vị có hiệu suất sinh lời trên doanh thu ấn tượng nhất trong nhóm với tỷ lệ đạt khoảng 7,4%.

Ấn tượng nhất về tốc độ tăng trưởng thuộc về SDV tại Bắc Ninh. Doanh thu của đơn vị chuyên sản xuất màn hình này đạt 10.519 tỷ won, tương đương 7,1 tỷ USD, tăng 32,7%. Lợi nhuận thuần bứt phá mạnh nhất với 590,3 tỷ won, tương đương 398 triệu USD, tăng tới 46,8% so với cùng kỳ.

Nhà máy của Samsung tại TP.HCM. Ảnh: T. Tao

Pháp nhân còn lại là SEHC tại TP.HCM ghi nhận doanh thu gần 4.164 tỷ won, tương đương 2,81 tỷ USD, tăng 3,8%. Lợi nhuận ròng đạt 235,6 tỷ won, tương đương 159 triệu USD, giảm 8,4%. Đây cũng là đơn vị duy nhất trong nhóm ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm trong nửa đầu năm.