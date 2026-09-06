Sân bay Phú Quốc 22.000 tỷ đồng phải tính lại quy hoạch trước APEC 2027

Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng vừa thống nhất sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Động thái diễn ra trong bối cảnh dự án mở rộng sân bay đang được đẩy nhanh để phục vụ APEC 2027. Tuy nhiên, theo Hội đồng thẩm định, quá trình triển khai đang gặp khó khăn về mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng một số công trình. Một số hạng mục cũng cần được bố trí lại hoặc bổ sung để đáp ứng nhu cầu khai thác dài hạn.

Quy mô của dự án cho thấy sân bay đang được định vị như một mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng hạ tầng du lịch Phú Quốc. Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng vốn khoảng 22.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 1.050 ha. Theo phương án đầu tư được công bố, công suất sân bay dự kiến được nâng lên 20 triệu hành khách/năm, gấp khoảng 4,5 lần công suất hiện nay.

Sân bay Phú Quốc 22.000 tỷ đồng và bài toán 20 triệu khách. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam

Hạ tầng đường băng cũng được mở rộng để tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787 và Airbus A350.

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, việc nâng mạnh năng lực hàng không không chỉ phục vụ riêng APEC 2027 mà còn mở rộng đáng kể "cửa ngõ" đưa khách tới Phú Quốc. Đây là yếu tố có thể tác động trực tiếp tới thị trường lưu trú, bán lẻ, dịch vụ, vận tải và hệ sinh thái du lịch trên đảo.

Tuy nhiên, để khai thác được công suất lớn, bài toán không chỉ nằm ở nhà ga hay đường băng. Hội đồng thẩm định yêu cầu tính toán đồng bộ hệ thống điện, nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và giao thông kết nối. Đặc biệt, phương án quy hoạch phải tính đến tình huống lượng hành khách tăng đột biến trong thời gian diễn ra APEC 2027.=

Một vấn đề khác được đặt ra là khả năng kết nối sân bay với hệ sinh thái dịch vụ xung quanh. Cơ quan thẩm định đề nghị nghiên cứu kết nối khu khách sạn với nhà ga để đáp ứng nhu cầu lưu trú ngắn hạn; đồng thời tính toán quy mô sử dụng đất và kiểm soát chiều cao công trình nhằm bảo đảm tĩnh không sân bay. Khu vực đề-pô đường sắt đô thị cũng phải được rà soát về nhu cầu sử dụng đất.

Áp lực tiến độ hiện khá rõ khi dự án sân bay được xác định cần hoàn thành các hạng mục quan trọng để đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC 2027. Mới đây, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình sân bay phục vụ sự kiện, trong đó có nâng cấp, mở rộng nhà ga T1, công trình sản xuất suất ăn hàng không và các hạng mục phụ trợ.

Hội đồng thẩm định vì vậy yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt để tránh ảnh hưởng tiến độ dự án.

Với quy mô đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng và công suất hướng tới 20 triệu khách mỗi năm, câu chuyện của sân bay Phú Quốc vì thế đã vượt ra ngoài mục tiêu phục vụ một kỳ APEC. Năng lực hàng không được mở rộng sẽ là một trong những điều kiện quyết định khả năng Phú Quốc chuyển lượng khách quốc tế tăng thêm thành sức mua thực tế cho thị trường du lịch, lưu trú và dịch vụ trong những năm sau 2027.