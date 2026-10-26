Theo Falstaff TRAVEL, hai nền tảng đặt dịch vụ du lịch Skyscanner và Booking.com đã tiến hành các khảo sát độc lập với khoảng 28.000 du khách trên toàn cầu để tìm hiểu những trải nghiệm được ưa chuộng trong năm tới.

Kết quả cho thấy du khách ngày càng muốn vượt ra khỏi những kỳ nghỉ truyền thống, ưu tiên trải nghiệm độc đáo, khám phá văn hóa và chăm sóc sức khỏe.

1. Săn ma, khám phá những địa điểm huyền bí

Dowling House – tòa nhà cổ nhất tại Galena, bang Illinois, Mỹ, được xây dựng năm 1826. Ảnh Falstaff

Thay vì chỉ nghe kể chuyện ma, nhiều du khách muốn trực tiếp đặt chân đến những địa điểm gắn với truyền thuyết và hiện tượng siêu nhiên.

Từ những con hẻm u ám đến hệ thống hầm ngầm bí ẩn tại Edinburgh (Scotland), các địa điểm mang màu sắc huyền bí có thể trở thành điểm hút khách trong năm 2027.

Theo khảo sát, 65% du khách bày tỏ hứng thú với những điểm đến gắn liền với thần thoại và truyền thuyết. Đáng chú ý, 48% hy vọng có thể liên lạc với “thế giới bên kia” trong chuyến đi.

2. Rời vùng an toàn, tìm kiếm trải nghiệm mới

Những kỳ nghỉ biển quen thuộc hay khu nghỉ dưỡng trọn gói có thể không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một bộ phận du khách. Thay vào đó, họ muốn khám phá những vùng đất chưa từng đặt chân đến và thử sức với các trải nghiệm bất ngờ.

Có tới 77% người tham gia khảo sát cho biết muốn chủ động bước vào những hành trình chưa biết trước. Trong khi đó, 36% hứng thú với việc tạo bất ngờ cho bạn bè, người thân bằng cách lựa chọn một điểm đến hoàn toàn bí mật.

Xu hướng này cho thấy nhu cầu khám phá và trải nghiệm mới đang trở thành động lực quan trọng khi lựa chọn kỳ nghỉ.

3. Săn đồ độc bản thay vì quà lưu niệm đại trà

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, cơ sở sản xuất nước hoa có lịch sử hàng thế kỷ. Ảnh: Falstaff

Những món quà lưu niệm sản xuất hàng loạt đang dần nhường chỗ cho sản phẩm thủ công, đồ độc bản từ nghệ nhân địa phương và các cửa hàng độc lập.

Theo khảo sát, 40% du khách từng đến một điểm đến hoặc ghé thăm một cửa hàng cụ thể chỉ để mua món đồ mình yêu thích.

Tại Florence (Italy), chẳng hạn, du khách có thể ghé Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, cơ sở sản xuất nước hoa có lịch sử hàng thế kỷ, để tìm mua xà phòng thơm với bao bì mang phong cách hoài cổ.

Những món đồ này không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và dấu ấn riêng của người sở hữu.

4. Biến kỳ nghỉ thành hành trình thể thao

Du lịch kết hợp vận động và chăm sóc sức khỏe được dự báo tiếp tục thu hút sự quan tâm trong năm 2027. Thể thao không còn đơn thuần là hoạt động bổ sung mà ngày càng trở thành yếu tố quyết định lựa chọn nơi lưu trú.

Khảo sát cho thấy cứ 5 du khách thì có 1 người cân nhắc các hoạt động thể thao khi đặt chỗ nghỉ. Trong khi đó, 54% coi bữa sáng lành mạnh là tiêu chí quan trọng.

Các câu lạc bộ chạy bộ và hoạt động thể thao có hướng dẫn cũng mở ra cơ hội giao lưu cho người đi du lịch một mình. Có tới 66% người được hỏi cho biết từng kết bạn thông qua những hoạt động chung tại điểm đến.

5. Du lịch ngược dòng lịch sử

Thành cổ Tây An. Ảnh: Falstaff

Thay vì chỉ ghé thăm bảo tàng hoặc di tích trong thời gian ngắn, du khách ngày càng muốn trải nghiệm lịch sử ngay tại những địa điểm gắn với quá khứ.

Các lựa chọn có thể kể đến là đi bộ dọc tường thành cổ tại Tây An (Trung Quốc) hay tham gia tuyến hành hương Camino de Santiago nổi tiếng.

Không chỉ di sản, phim ảnh và thần thoại cũng góp phần khơi gợi cảm hứng xê dịch. Gần 1/3 số người tham gia khảo sát cho biết những bộ phim sử thi như The Odyssey từng truyền cảm hứng để họ thực hiện một chuyến đi cụ thể.

Nhìn chung, các xu hướng du lịch năm 2027 phản ánh sự dịch chuyển từ nghỉ dưỡng đơn thuần sang những hành trình giàu trải nghiệm cá nhân. Du khách không chỉ muốn đến một nơi mới mà còn muốn khám phá điều khác biệt, mở rộng kết nối và mang về những câu chuyện đáng nhớ.