Sản phẩm OCOP TP.HCM tìm đường vào chuỗi bán lẻ, du lịch

Tìm thêm "điểm bán" cho các sản phẩm OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại TP.HCM đang được thúc đẩy theo hướng không chỉ tạo thêm sản phẩm được công nhận, mà còn tăng khả năng tiếp cận thị trường và duy trì chất lượng sau khi được xếp hạng.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Trong đó, một trong những bài toán được đặt ra là đầu ra của sản phẩm sau khi được công nhận. Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Công Thương sẽ hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm và hoạt động kết nối cung cầu.

Đáng chú ý, sản phẩm OCOP sẽ được hỗ trợ tiếp cận hệ thống phân phối và các sàn thương mại điện tử. Đây là những kênh có thể giúp sản phẩm địa phương vượt ra khỏi phạm vi thị trường truyền thống, tiếp cận lượng khách hàng rộng hơn.

Cùng với kênh bán lẻ, Thành phố cũng muốn khai thác thị trường du lịch như một đầu ra cho sản phẩm OCOP. Sở Du lịch được giao tăng cường quảng bá sản phẩm gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, làng nghề và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố.

Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu và điểm du lịch sẽ được kết nối với các chủ thể OCOP nhằm đưa sản phẩm vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, từ hàng hóa phục vụ khách đến quà tặng và các chương trình trải nghiệm.

TP.HCM đặt yêu cầu chặt chẽ hơn đối với việc duy trì giá trị của chứng nhận OCOP. Ảnh: Quang Sung

Một hướng khác là hình thành các tuyến, điểm du lịch kết nối với vùng nguyên liệu, làng nghề và cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Thay vì chỉ xuất hiện như một món hàng trên quầy kệ, sản phẩm địa phương khi đó có thể được đặt trong một chuỗi trải nghiệm rộng hơn, gắn sản xuất với văn hóa bản địa, làng nghề và hoạt động du lịch. Đây cũng là cách để gia tăng giá trị cho sản phẩm và tạo thêm nguồn thu cho người dân tại khu vực sản xuất.

Trong lần rà soát này, TP.HCM đồng thời đặt yêu cầu chặt chẽ hơn đối với việc duy trì giá trị của chứng nhận OCOP. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát thời hạn công nhận sản phẩm trên địa bàn; theo dõi việc đánh giá, phân hạng lại và kịp thời tổng hợp các vướng mắc phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát thời hạn công nhận sản phẩm trên địa bàn; theo dõi việc đánh giá, phân hạng lại và kịp thời tổng hợp các vướng mắc phát sinh.

Các sản phẩm đã hết thời hạn công nhận sẽ không được tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận, biểu trưng và nhãn hiệu OCOP.

Quy định này đặt trách nhiệm lên các chủ thể sản xuất trong việc duy trì tiêu chuẩn sản phẩm sau khi được công nhận, thay vì xem việc đạt hạng OCOP là kết quả có giá trị lâu dài mà không cần tái đánh giá.

Việc sử dụng logo, nhãn hiệu OCOP trên sản phẩm, bao bì, tài liệu quảng bá và tại các kênh phân phối cũng sẽ được các cơ quan chức năng phối hợp quản lý.

Ở góc độ thị trường, việc kiểm soát nhãn OCOP có ý nghĩa quan trọng khi biểu trưng này được sử dụng như một dấu hiệu giúp người tiêu dùng nhận biết những sản phẩm đã trải qua quá trình đánh giá, phân hạng.

Chọn sản phẩm OCOP có khả năng tạo giá trị cao

Không phải tất cả sản phẩm OCOP sẽ được hỗ trợ theo cùng một cách. TP.HCM cho biết sẽ ưu tiên những sản phẩm có tiềm năng trở thành sản phẩm đặc trưng, có giá trị gia tăng cao và khả năng nâng hạng.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp hỗ trợ các cơ sở sản xuất ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, đồng thời đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

TP.HCM đang tìm thêm đầu ra cho sản phẩm OCOP. Ảnh: Quang Sung

Những yếu tố này ngày càng trở nên quan trọng khi sản phẩm địa phương muốn bước vào các kênh phân phối hiện đại. Bên cạnh chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, nhận diện thương hiệu, bao bì và tính minh bạch của sản phẩm cũng là những điều kiện để hàng hóa tiếp cận người tiêu dùng ở quy mô lớn hơn.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu rà soát những sản phẩm đã được công nhận, đồng thời chủ động tìm kiếm sản phẩm mới có tiềm năng để hỗ trợ hoàn thiện và tham gia đánh giá, phân hạng.

TP.HCM đặt mục tiêu trong năm 2026, mỗi xã, phường, đặc khu có ít nhất một sản phẩm mới đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng OCOP.