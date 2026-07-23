Sao Mai Thu Thủy khắc khoải hát “Hàng bia trắng”

Ca sĩ Thu Thủy hát ca khúc "Hàng bia trắng" trong đêm nhạc "Một thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2026). (Ảnh: NVCC)

Giữa không gian âm nhạc giàu chất tráng ca, ca khúc “Hàng bia trắng” qua giọng hát đầy nội lực và xúc cảm của Sao Mai Thu Thủy đã chạm tới trái tim khán giả và khắc họa trọn vẹn tình cảm của những người con đất Việt hôm nay hướng về các anh hùng liệt sĩ.

Mỗi dịp tháng 7 về, những trang sử hào hùng của dân tộc lại lắng đọng trong niềm tri ân tha thiết. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2026), chương trình nghệ thuật chính luận “Một thời hoa lửa” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức vào tối 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2) đã mang đến cho khán giả cả nước những khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng.

Và một trong những điểm nhấn của chương trình, ca khúc “Hàng bia trắng” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã khiến không ít khán giả rưng rưng, đặc biệt qua phần thể hiện đầy xúc động của ca sĩ Thu Thủy.

Khác với những bài ca chiến tranh thường miêu tả người anh hùng trong tư thế xông xáo hay những khúc ca tri ân mang tính khẳng định, “Hàng bia trắng” được xây dựng theo cấu trúc trữ tình - triết luận. Ký ức chiến tranh không được trình bày như một câu chuyện lịch sử đã khép lại, mà như một vết hằn mở trong ý thức người đang sống.

“Em vẫn lại đi tìm

Giữa hàng hàng bia trắng

Có phải anh đang nằm

Anh vẫn chờ vẫn đợi

Anh đã thành đất mẹ

Chẳng để lại tên đường

Không bảng vàng bia đá

Chẳng nét mực ghi danh…”

Hình ảnh “bia trắng” tạo nên một không gian biểu tượng đặc biệt: Nơi ký ức vật chất hiện hữu bạt ngàn, nhưng danh tính cá nhân lại bị xóa mờ. Hành động tìm lặp đi lặp lại không chỉ là cuộc tìm kiếm vật lý, mà là một trạng thái tâm lý-sự mỏi mòn đi tìm một sự xác nhận, một điểm tựa cho ký ức…

Chia sẻ về đứa con tinh thần của mình, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm vào “Hàng bia trắng” những trăn trở, tâm huyết được ấp ủ qua từng nhịp thở thời gian. Ca khúc được viết bằng ngôn từ vô cùng gần gũi, không hoa mỹ nhưng chất chứa sức lay động tự nhiên như chính những lời thì thầm bên cánh rừng nghĩa trang bạt ngàn.

Thu Thủy khi hát ở phòng thu cô đã bật khóc vì bài hát quá xúc động. (Ảnh: NVCC)

Đối với ca sĩ Thu Thủy, Quán quân Sao Mai 2017, người nghệ sĩ - chiến sĩ mang trên mình màu áo lính của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, việc thể hiện tác phẩm này là một trải nghiệm cảm xúc đặc biệt: “Khi nhận tác phẩm từ nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và cầm bản ký âm trong phòng thu, Thủy đã phải dành tới 15-20 phút đầu chỉ để đọc ca từ, trấn tĩnh lại vì quá xúc động và đã bật khóc.

Ca từ của bài hát gần gũi, đời thường nhưng chạm rất sâu. Càng hát, Thủy càng cảm nhận được tâm tư sâu lắng mà tác giả gửi gắm. Là một người lính, một nghệ sĩ Quân đội, Thủy hát bài hát này bằng tất cả sự tri ân, lòng biết ơn chân thành nhất gửi tới các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống”.

Quán quân Sao Mai 2017 - Thu Thủy bật khóc khi hát “Hàng bia trắng” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. (Ảnh: NVCC)

Ca khúc “Hàng bia trắng” được cất lên trên sân khấu chương trình “Một thời hoa lửa” tối 22/7 càng trở nên đặc biệt ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang trong hành trình thần tốc của đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Những giai điệu triết luận nhưng đong đầy nước mắt của “Hàng bia trắng” không chỉ là nén tâm nhang thành kính dâng lên các hương hồn liệt sĩ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay: Trả lại tên cho những người con đã nằm xuống, đã dâng hiến trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.