Chỉ với 2 ngày 1 đêm – một khoảng thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi, nhưng lại là vừa đủ để rũ bỏ mọi ồn ào, hạ sơn xuống thẳng các bản làng, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành và ngắm nhìn mùa lúa xanh mướt đang độ đẹp nhất trong năm.

Kinh nghiệm di chuyển và chỗ ở tiêu chuẩn chill

Để tối ưu hóa thời gian cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm, lịch trình được bắt đầu bằng chuyến xe giường nằm khởi hành từ Hà Nội lúc 23h00. Sau một giấc ngủ êm ái qua cung đường cao tốc, khoảng 5h00 sáng, Sapa đón du khách bằng cái se lạnh đặc trưng.

Thay vì chọn các phương tiện công cộng, việc thuê một chiếc xe máy phong cách như Yamaha PG-1 ngay tại trung tâm là lựa chọn hoàn hảo. Dáng xe khỏe khoắn, gầm cao cực kỳ thích hợp để uốn lượn qua những con dốc quanh co và tiến sâu vào lòng bản.

Để thực hiện mục tiêu "trốn phố", Hihi Homestay tại bản Tả Van là điểm dừng chân được lựa chọn. Với mức giá vô cùng "hạt dẻ" chỉ 350.000 VNĐ/đêm/2 người, nơi đây mang lại không gian sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là tầm nhìn bao trọn những tầng ruộng bậc thang xếp lớp. Sáng thức dậy, chỉ cần mở cửa sổ là cả một biển lúa xanh rì đã thu trọn vào tầm mắt.

Chi tiết hành trình 2N1Đ: Sống chậm giữa đại ngàn

Du lịch Sapa ngày 1: Đi tìm màu xanh Nậm Cang – Thưởng thức ẩm thực Giáy – Ngắm hoàng hôn bản Mây

Sau khi nạp năng lượng buổi sáng với món bún chả Nga Cảnh tại trung tâm, hành trình dịch chuyển xuống bản chính thức bắt đầu. Điểm đến đầu tiên trong buổi sáng ngày thứ nhất là Nậm Cang, nằm cách trung tâm Tả Van khoảng 30km. Vì người dân nơi đây có tập quán cấy lúa sớm hơn các khu vực khác, Nậm Cang thời điểm này đã khoác lên mình tấm áo xanh mướt mát mẻ, nguyên sơ và tĩnh lặng đến lạ kỳ. Đường đi tuy xa nhưng lòng đường êm, xe máy có thể di chuyển thoải mái.

Do Nậm Cang còn rất hoang sơ và ít dịch vụ hàng quán, du khách quay trở lại Tả Van và ghé vào Sailing Sapa để dùng bữa trưa. Tại đây, một mâm cơm truyền thống của người Giáy (giá 250.000 VNĐ/người) với các món ăn bản địa được chế biến khéo léo, kết hợp cùng ly nước mát (80.000 VNĐ/cốc) giữa không gian mở hướng ra thiên nhiên sẽ giúp bạn xua tan mọi mệt mỏi.

Sau buổi trưa nghỉ ngơi tại homestay, buổi chiều là thời gian dành cho De Mong Sapa. Quán cafe này sở hữu vị trí đắc địa trên cao, là tọa độ ngắm hoàng hôn "hết nước chấm" khi mặt trời dần khuất sau những rặng núi mờ sương, nhuộm vàng cả thung lũng. Ngày đầu tiên khép lại trọn vẹn bằng một nồi lẩu ấm cúng ngay tại homestay giữa không khí se lạnh của bản làng khi đêm xuống.

Du lịch Sapa ngày 2: Cung đường Di sản Tả Phìn – Tả Van, săn mận sâu chua và Check-in cửa sổ mùa lúa

Ngày thứ hai bắt đầu bằng trải nghiệm chạy xe máy thong dong theo cung đường nối từ Tả Phìn sang Tả Van. Đây là lúc du khách được chiêm ngưỡng toàn cảnh núi rừng Sapa mùa lúa non. Khắp các triền đồi, thung lũng là những dải lụa xanh uốn lượn trùng điệp, xiu xiu mê mẩn.

Nếu là một người thích trải nghiệm cảm giác mạnh và mê hoa quả chín cây, bạn không thể bỏ qua tọa độ Sâu Chua. Nằm nép mình bên những vách đá, Sâu Chua chào đón du khách bằng những vườn mận Simka quả siêu to, chín mọng. Tuy nhiên, đường vào đây khá dốc và nhiều khúc cua bẻ lái, đòi hỏi người điều khiển xe máy phải thực sự vững tay lái.

Sau buổi trưa ăn cơm nhà giản dị và nghỉ ngơi tại homestay, buổi chiều là cuộc dạo chơi qua các quán cafe view lúa "đình đám":

L.á Coffee:

Chiếc quán từng làm mưa làm gió với ô cửa sổ check-in thần thánh nhìn thẳng ra cánh đồng lúa, năm nay đã được chủ quán F5 với nhiều góc decor mới toanh.

The Pause Coffee & More:

Một không gian hoàn toàn mới mở, sở hữu view ngắm lúa rộng thênh thang và menu đồ uống rất ổn áp.

Chiều muộn, sau khi thu dọn đồ đạc và quay trở lại trung tâm thị xã để trả xe, bữa tối với món Nướng ngói Gia Bảo đậm đà, nóng hổi sẽ là cái kết hoàn hảo. Trước khi lên xe giường nằm về lại Hà Nội, việc ngồi nhâm nhi một tách cà phê ấm tại Cộng Cà Phê trung tâm sẽ giúp bạn lưu giữ những dư vị cuối cùng của chuyến đi.

Những điểm đến tuyệt đẹp khác của Sapa không thể bỏ qua

Nếu hành trình 2 ngày 1 đêm phía trên tập trung vào trải nghiệm "chill dưới bản", thì Sapa vẫn còn đó những danh thắng mang tính biểu tượng, sẵn sàng cho bạn khám phá trong những chuyến đi dài ngày hơn:

Huyền thoại đỉnh Fansipan

(cao 3.143 mét so với mực nước biển) "Nóc nhà Đông Dương" luôn là niềm khao khát chinh phục của mọi du khách. Hệ thống cáp treo hiện đại đưa bạn xuyên qua mây ngàn, ngắm thung lũng Mường Hoa từ trên cao trước khi đặt chân tới quần thể tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi.



Bản Cát Cát và Ý Linh Hồ:

Nằm ngay gần thị xã, bản Cát Cát quyến rũ với những nếp nhà gỗ của người Hmong, những cối giã nước bằng sức nước và dòng suối Hoa thơ mộng. Trong khi đó, Ý Linh Hồ lại mang vẻ đẹp hoang sơ hơn với những con suối uốn lượn quanh các tràn ruộng bậc thang cao vút.

Hệ thống các quán cafe "hạ sơn" ngắm lúa và suối:

Nếu muốn nối dài danh sách các điểm trốn phố, hãy ghi lại những cái tên như Nhà ven suối, Chi Pâu Coffee, Chàm, Pavi Garden, hay khu cắm trại sang chảnh Wecamp Glamping.

Du lịch Sapa mùa lúa xanh không có cái rực rỡ gắt gao của nắng hè, cũng không có cái lạnh giá của tuyết mùa đông. Nơi đây mùa này dịu dàng, trong trẻo và tràn đầy sức sống. Một chuyến đi ngắn ngày xuống bản, hòa mình vào màu xanh của đại ngàn chính là liều thuốc "chữa lành" tốt nhất cho tâm hồn sau những ngày dài làm việc mệt mỏi.