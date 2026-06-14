Sau cú sốc vàng, kênh đầu tư nào đang được chuyên gia gọi tên?

Điều đáng chú ý là các chuyên gia không còn khuyến nghị “tất tay” vào một kênh duy nhất mà nhấn mạnh đến chiến lược phân bổ tài sản để vừa bảo toàn vốn vừa tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.

Không còn thời của những khoản đầu tư “một chiều”

Chỉ trong chưa đầy 6 tháng đầu năm, thị trường tài chính đã chứng kiến những biến động hiếm thấy. Giá vàng trong nước từ vùng đỉnh trên 190 triệu đồng/lượng đã có thời điểm giảm hơn 50 triệu đồng/lượng. Chứng khoán sau những phiên tăng mạnh lại xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu. Bất động sản vẫn trong quá trình hồi phục nhưng thanh khoản chưa thực sự bứt phá.

Trong bối cảnh đó, tâm lý của nhiều nhà đầu tư đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây dòng tiền thường tập trung vào một tài sản được xem là “ngôi sao” của từng giai đoạn, thì hiện nay bài toán quan trọng hơn là quản trị rủi ro.

Tại talkshow "Cơ hội đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản nửa cuối năm 2026?" được tổ chức mới đây, các chuyên gia đều cho rằng môi trường đầu tư đang trở nên khó đoán hơn dưới tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu, diễn biến lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), biến động tỷ giá và những bất ổn địa chính trị.

Điều đó đồng nghĩa với việc nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào những khoản lợi nhuận quá dễ dàng như giai đoạn trước.

Vàng - từ cơn sốt sang bài toán kiên nhẫn

Không thể phủ nhận vàng vẫn là tài sản trú ẩn quan trọng trong danh mục đầu tư. Tuy nhiên, diễn biến của những tháng gần đây cho thấy đây cũng là kênh có mức biến động rất lớn. Sau khi lập đỉnh lịch sử hồi đầu năm, giá vàng đã trải qua những phiên giảm sốc với mức điều chỉnh hàng triệu đồng mỗi ngày. Chỉ riêng ngày 10/6, vàng miếng và vàng nhẫn đã giảm tới 5,5 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng vàng chưa hết cơ hội. Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, nguy cơ lạm phát quay trở lại và những bất ổn toàn cầu vẫn là các yếu tố hỗ trợ dài hạn cho kim loại quý này. Tuy nhiên, giai đoạn “mua là thắng” có lẽ đã qua.

Nhà đầu tư nắm giữ vàng cần chấp nhận khả năng thị trường còn biến động mạnh trong ngắn hạn và phải kiên nhẫn hơn thay vì kỳ vọng lướt sóng kiếm lời nhanh.

Chứng khoán - cơ hội lớn nhưng không dành cho người nóng vội

Nếu vàng là kênh phòng thủ thì chứng khoán đang được nhiều chuyên gia đánh giá là kênh có triển vọng tăng trưởng hấp dẫn hơn trong trung và dài hạn.

Kết quả kinh doanh quý II và nửa cuối năm sẽ là yếu tố quyết định hướng đi của thị trường. Dòng tiền hiện đang thận trọng nhưng vẫn có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.

VN-Index hiện dao động quanh vùng 1.800 điểm, phản ánh sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Thanh khoản chưa thực sự bùng nổ nhưng dòng tiền vẫn luân chuyển giữa nhiều nhóm ngành như ngân hàng, công nghệ, thép, chứng khoán và bất động sản.

Điểm đáng chú ý là nhiều chuyên gia không còn khuyến nghị đầu cơ theo tin đồn hay chạy theo các “cổ phiếu nóng”. Thay vào đó, chiến lược được nhắc tới nhiều hơn là tích lũy các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng, hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi kinh tế và nắm giữ trong trung hạn.

Bất động sản - Chờ thời điểm chín muồi

Khác với vàng và chứng khoán có thể giao dịch hàng ngày, bất động sản vẫn đang trong quá trình tìm lại động lực tăng trưởng. Nhiều khu vực đã ghi nhận sự cải thiện về giao dịch nhưng thị trường nhìn chung chưa bước vào chu kỳ tăng giá mạnh trên diện rộng. Các chuyên gia nhận định bất động sản vẫn là tài sản tích lũy giá trị tốt trong dài hạn, song cơ hội hiện nay chủ yếu nằm ở những phân khúc có nhu cầu thực, hạ tầng tốt và pháp lý rõ ràng.

Với nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, giai đoạn này đòi hỏi sự thận trọng cao hơn do chi phí vốn vẫn là yếu tố cần tính toán kỹ.

Gửi tiết kiệm không hấp dẫn nhất nhưng an toàn nhất

Giữa lúc các kênh đầu tư biến động mạnh, tiền gửi ngân hàng bất ngờ được nhắc đến nhiều hơn.

Lý do không phải vì lãi suất quá cao mà bởi đây là kênh mang lại sự ổn định trong bối cảnh thị trường nhiều biến số. Với những người ưu tiên bảo toàn vốn hoặc có kế hoạch sử dụng tiền trong ngắn hạn, gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn hợp lý.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng câu hỏi “1 tỷ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm” thực chất không có đáp án chung cho tất cả mọi người. Người chấp nhận rủi ro cao có thể ưu tiên vàng hoặc chứng khoán, trong khi người coi trọng sự an toàn và dòng tiền ổn định sẽ phù hợp hơn với tiền gửi ngân hàng.

Điều quan trọng không phải chọn đúng kênh, mà là phân bổ đúng

Điểm chung trong hầu hết các nhận định của chuyên gia là không có kênh đầu tư nào chắc chắn chiến thắng trong mọi giai đoạn.

Nửa cuối năm 2026 có thể tiếp tục là thời kỳ nhiều biến động. Vì vậy, thay vì đặt cược toàn bộ tài sản vào một lựa chọn duy nhất, nhà đầu tư nên xây dựng danh mục cân bằng giữa tài sản an toàn và tài sản tăng trưởng.

Với người có khẩu vị rủi ro trung bình, một danh mục gồm tiền gửi tiết kiệm để dự phòng thanh khoản, vàng để phòng ngừa rủi ro và chứng khoán để tìm kiếm tăng trưởng có thể là hướng đi phù hợp. Bất động sản vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc với nguồn vốn dài hạn và khả năng chịu đựng chu kỳ kéo dài.

Sau những cơn sóng lớn của thị trường, bài học quan trọng nhất có lẽ không phải là tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời cao nhất, mà là biết bảo vệ tài sản của mình trước khi nghĩ đến việc gia tăng tài sản. Trong giai đoạn hiện nay, sự kiên nhẫn và kỷ luật có thể mang lại giá trị nhiều hơn những quyết định nóng vội chạy theo đám đông.