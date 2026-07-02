Sau Shein, Temu: Khoảng trống nào trong kiểm soát chất lượng hàng hóa online?

Kho hàng của Shein tại Mỹ

Một cú nhấp chuột chỉ mất vài giây, nhưng rủi ro không nhỏ

Thương mại điện tử đang thay đổi cách con người mua sắm. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể đặt mua quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em hay thực phẩm chức năng từ bất kỳ đâu trên thế giới. Giá rẻ, giao hàng nhanh, hàng nghìn đánh giá tích cực và những phiên livestream sôi động đang trở thành "nam châm" hút người mua.

Nhưng vụ việc liên quan đến Shein một lần nữa cho thấy tốc độ giao dịch không phải lúc nào cũng song hành với tốc độ kiểm soát chất lượng.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Môi trường Bremen (Đức), được thực hiện theo yêu cầu của Tổ chức Hỗ trợ Môi trường Đức (DUH), 7 trong số 18 sản phẩm được kiểm nghiệm không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của EU. Các mẫu kiểm tra phát hiện nhiều loại hóa chất như hợp chất PFAS, chất hóa dẻo DEHP và một số kim loại nặng.

Đáng chú ý, hàm lượng một hợp chất thuộc nhóm PFAS trong một áo khoác trẻ em vượt ngưỡng cho phép hơn 1.100 lần, trong khi một mẫu áo khoác dành cho thanh thiếu niên vượt hơn 12.000 lần.

PFAS là nhóm hóa chất thường được sử dụng để tăng khả năng chống nước, chống dầu và chống bám bẩn cho vải, nhưng có thể tích tụ lâu dài trong môi trường và cơ thể con người.

Theo Cơ quan Môi trường Liên bang Đức, một số hợp chất PFAS có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, hệ nội tiết, quá trình trao đổi chất và bị nghi ngờ có khả năng gây ung thư.

Ngoài ra, một đôi bốt nữ được phát hiện chứa 179.000 mg/kg chất hóa dẻo DEHP, cao gấp 179 lần giới hạn tối đa theo quy định của EU. DEHP thuộc nhóm phthalate, được cho là có thể ảnh hưởng đến nội tiết và làm suy giảm khả năng sinh sản.

Không dừng ở việc công bố kết quả kiểm nghiệm, DUH đã yêu cầu Shein ngừng phân phối và thu hồi các sản phẩm vi phạm trên phạm vi toàn cầu. Tổ chức này đồng thời chuyển hồ sơ cho Ủy ban châu Âu để phục vụ cuộc điều tra đang được tiến hành theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).

Điều đáng chú ý là theo DUH, đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, nhiều cuộc kiểm nghiệm của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại Đức, Áo và Hàn Quốc cũng từng phát hiện các sản phẩm từ Shein và Temu chứa hóa chất đáng lo ngại hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của EU.

Những diễn biến này cho thấy vấn đề không còn nằm ở một doanh nghiệp riêng lẻ, mà phản ánh thách thức ngày càng lớn trong việc kiểm soát chất lượng hàng hóa trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Khác với mua sắm truyền thống, người tiêu dùng trên môi trường số gần như không có cơ hội kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mua. Họ thường dựa vào giá bán, lượt mua, đánh giá 5 sao, video giới thiệu hay các chương trình giảm giá để đưa ra lựa chọn. Những yếu tố này giúp đánh giá trải nghiệm của người dùng trước đó, nhưng không thể thay thế các chỉ tiêu kỹ thuật về hóa chất, vật liệu hay quy trình sản xuất.

Một chiếc áo có thể được hàng chục nghìn người đánh giá đẹp, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sản phẩm không chứa hóa chất vượt ngưỡng. Một loại mỹ phẩm được bán chạy cũng không đảm bảo đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn.

Nói cách khác, người tiêu dùng chỉ phát hiện rủi ro khi sản phẩm gây kích ứng, hư hỏng hoặc khi cơ quan chức năng công bố kết quả kiểm nghiệm. Đến thời điểm đó, họ vô tình trở thành "phòng kiểm nghiệm cuối cùng" của chuỗi cung ứng.

Đây cũng là lý do nhiều quốc gia đang thay đổi cách tiếp cận trong quản lý thương mại điện tử. Thay vì chỉ xử lý người bán sau khi xảy ra vi phạm, các cơ quan quản lý bắt đầu yêu cầu nền tảng phải chủ động hơn trong việc kiểm soát hàng hóa, minh bạch thông tin và phối hợp nhanh với cơ quan chức năng khi có cảnh báo.

Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU là một ví dụ. Các nền tảng trực tuyến lớn không chỉ phải gỡ bỏ sản phẩm vi phạm mà còn phải tăng cường đánh giá rủi ro, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đối với người tiêu dùng.

Website tiếng Việt của Shein. Ảnh chụp màn hình

Trách nhiệm của sàn thương mại điện tử đang thay đổi

Nếu tại châu Âu, vụ việc của Shein đang được xem xét dưới góc độ trách nhiệm của nền tảng theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), thì tại Việt Nam, yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử cũng đang được đặt ra rõ nét hơn cùng với sự phát triển của kinh tế số.

Thời gian qua, các sàn như Shopee, Lazada, Tiki hay TikTok Shop đã nhiều lần phải phối hợp với cơ quan chức năng gỡ bỏ các sản phẩm và gian hàng vi phạm. Từ mỹ phẩm chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố, thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo sai sự thật, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều đường dẫn bán hàng đã bị yêu cầu chặn hoặc gỡ khỏi nền tảng. Theo Bộ Công Thương, trong năm 2025, các sàn thương mại điện tử đã phối hợp xử lý khoảng 50.000 sản phẩm vi phạm, đồng thời rà soát và xử lý hàng nghìn gian hàng không tuân thủ quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 tiếp tục nâng cao trách nhiệm của chủ quản nền tảng. Luật nghiêm cấm hành vi kinh doanh hoặc tạo điều kiện cho người khác kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu chủ quản nền tảng phải có biện pháp kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về các hành vi vi phạm.

Quy định này không đồng nghĩa các sàn thay thế cơ quan quản lý trong việc kiểm định chất lượng hàng hóa, nhưng cho thấy vai trò của nền tảng đã chuyển từ "đơn vị kết nối giao dịch" sang một chủ thể có trách nhiệm chủ động hơn trong việc ngăn chặn rủi ro và bảo vệ người tiêu dùng.

Xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp. Trong môi trường thương mại điện tử, một sự cố về chất lượng không chỉ khiến sản phẩm bị gỡ khỏi sàn mà còn có thể kéo theo việc thu hồi hàng hóa, mất thứ hạng tìm kiếm, mất lượng đánh giá tích lũy và suy giảm niềm tin của khách hàng. Những thiệt hại này thường lớn hơn nhiều so với giá trị của một lô hàng vi phạm, bởi uy tín thương hiệu trên môi trường số được xây dựng trong thời gian dài nhưng có thể bị ảnh hưởng chỉ sau một vụ việc.

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính minh bạch và an toàn của sản phẩm, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không còn chỉ nằm ở giá bán hay tốc độ giao hàng. Chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và tuân thủ quy định pháp luật đang trở thành những yếu tố quyết định để xây dựng niềm tin và phát triển bền vững trên thương mại điện tử.



Shein là nền tảng thương mại điện tử thời trang nhanh xuyên biên giới, được thành lập tại Trung Quốc và hiện phục vụ người mua tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Shein đã tiếp cận người tiêu dùng từ khoảng năm 2022 thông qua website và ứng dụng di động, cho phép khách hàng đặt hàng trực tiếp từ nước ngoài, thanh toán bằng nhiều hình thức và giao hàng về Việt Nam.



Tháng 11/2024, Bộ Công Thương yêu cầu Shein hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam theo quy định, đồng thời yêu cầu nền tảng tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Hiện tại, website tiếng Việt của Shein đang hoạt động, cho thấy Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường mà doanh nghiệp hướng tới.