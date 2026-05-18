Sau thiên tai, nông dân Văn Lăng được “tiếp sức” từ lớp học sinh kế và chè hữu cơ
Hà Thanh
18/05/2026 3:56 PM (GMT+7)
Vừa qua, Hội Nông dân xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) đã phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn nhằm hỗ trợ người dân phục hồi sinh kế sau thiên tai và nâng cao kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững cho hội viên nông dân, nông dân trên địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.
Hội Nông dân xã Văn Lăng đã phối hợp với Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn trồng và chăm sóc chè theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ cho 60 hội viên nông dân trên địa bàn xã.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và cải tạo chè; quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP; cách sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật an toàn; đồng thời tiếp cận các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, thân thiện với môi trường.
Bên cạnh đó, nhiều nội dung thực tiễn liên quan đến nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu chè an toàn và định hướng phát triển sản xuất bền vững cũng được các báo cáo viên chia sẻ, giúp hội viên có thêm kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế sản xuất.
Trong buổi chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ xã Văn Lăng đã tổ chức tập huấn phục hồi sinh kế cho 25 hộ dân được hưởng lợi từ Dự án cứu trợ khẩn cấp dành cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025. Dự án do Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại.
Tại buổi tập huấn, các hộ dân được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; hướng dẫn cách nhận biết và phòng, chống một số bệnh thường gặp trên vật nuôi. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay, việc chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và phòng dịch được xem là yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.
Không chỉ giúp người dân nâng cao kỹ năng sản xuất, chương trình còn góp phần củng cố khả năng thích ứng, phục hồi kinh tế hộ gia đình sau thiên tai, từng bước ổn định đời sống và phát triển sinh kế bền vững tại địa phương.
Thông qua các chương trình tập huấn, người dân xã Văn Lăng không chỉ được bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất theo hướng an toàn, hiện đại và thân thiện với môi trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, xây dựng vùng chè chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững tại tỉnh Thái Nguyên.
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