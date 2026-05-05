SEMI: Đông Nam Á cần mở rộng sản xuất chất bán dẫn

Giám đốc điều hành SEMI Ajit Manocha cho biết có 64 nhà máy chế tạo chip mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á vào năm 2029, nhưng chỉ có 6 trong số đó nằm ở Đông Nam Á, phần còn lại chủ yếu tập trung tại Trung Quốc và Đài Loan.

Sự thiếu đa dạng về địa lý này đặt ra thách thức cho ngành trong bối cảnh các vấn đề địa chính trị và những rủi ro khác, ông Manocha nói tại một diễn đàn ngành ở Kuala Lumpur, nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

“Chúng tôi muốn thấy nhiều trung tâm hơn được hình thành ở các quốc gia cùng chí hướng, để giảm thiểu các điểm dễ tổn thương,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “việc Đông Nam Á tăng tốc là rất quan trọng”.

SEMI đại diện cho khoảng 3.000 công ty thành viên trên toàn cầu, bao gồm các hãng thiết kế và sản xuất lớn như Intel và AMD.

Những gián đoạn gần đây đối với chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, bao gồm đại dịch COVID-19 cũng như các hạn chế xuất khẩu phát sinh từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, đã làm dấy lên lo ngại về rủi ro khi hoạt động sản xuất chip tiên tiến tập trung vào một số khu vực hạn chế ở châu Á.

Khi các nước phương Tây chuyển sang "giảm thiểu rủi ro" trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn, điều này tạo ra cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á muốn mở rộng vai trò của mình trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Từng chỉ là những người chơi nhỏ trong khâu lắp ráp và thử nghiệm, họ có tiềm năng tự khẳng định mình là những mắt xích quan trọng trong sản xuất và đầu tư chip toàn cầu.

6 trong số 11 quốc gia Đông Nam Á đang nỗ lực phối hợp để tạo dựng vai trò riêng cho mình trong ngành công nghiệp bán dẫn: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.