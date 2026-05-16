Shopee bị xử phạt, áp lực minh bạch ngày càng lớn với các “ông lớn” TMĐT

Những năm gần đây, cùng với tốc độ tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử, cuộc đua giữa các sàn và doanh nghiệp logistics ngày càng khốc liệt.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Shopee số tiền 200 triệu đồng do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Vụ việc tiếp tục cho thấy áp lực siết chặt quản lý đối với các nền tảng thương mại điện tử và logistics trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý, Shopee bị xử phạt vì đã đưa ra thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng liên quan đến một chương trình khuyến mại triển khai vào ngày 8/8/2025. Hành vi này bị xác định vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh về cung cấp thông tin gây hiểu lầm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Động thái xử phạt diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát các hoạt động quảng cáo, khuyến mại và cạnh tranh trên môi trường số. Những năm gần đây, cùng với tốc độ tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử, cuộc đua giữa các sàn và doanh nghiệp logistics ngày càng khốc liệt, đặc biệt ở các chiến dịch “siêu sale” với mức trợ giá sâu, miễn phí vận chuyển và cam kết giao hàng tốc độ cao.

Không chỉ riêng Shopee, trước đó một số doanh nghiệp logistics và thương mại điện tử khác cũng từng bị xử phạt liên quan đến nội dung quảng cáo hoặc thông tin cung cấp cho khách hàng chưa chính xác. Trong đó, Công ty TNHH SPX Express, đơn vị vận chuyển gắn với hệ sinh thái Shopee từng bị xử phạt 200 triệu đồng do hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, việc cung cấp thông tin thiếu chính xác hoặc gây hiểu nhầm không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu công bằng giữa các doanh nghiệp trên thị trường. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử và logistics.

Giới chuyên gia cho rằng, sự phát triển nóng của thương mại điện tử thời gian qua đã khiến cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng không còn dừng ở giá bán hay khuyến mại, mà mở rộng sang tốc độ giao hàng, độ phủ logistics, công nghệ vận hành và trải nghiệm người dùng. Trong môi trường đó, các doanh nghiệp dễ rơi vào xu hướng “thổi phồng” năng lực dịch vụ hoặc đưa ra các thông điệp quảng bá có thể khiến người tiêu dùng hiểu nhầm.

Đáng chú ý, Shopee hiện vẫn là nền tảng thương mại điện tử có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Theo nhiều báo cáo thị trường, Shopee đang chiếm khoảng 65% thị phần thương mại điện tử Việt Nam, vượt các đối thủ còn lại như TikTok Shop, Lazada hay Tiki.

Trong khi đó, SPX Express - đơn vị logistics thuộc hệ sinh thái Shopee cũng giữ vai trò vận chuyển chủ lực cho nền tảng này. Các dữ liệu được công bố trước đây cho thấy phần lớn đơn hàng của SPX Express đến từ chính hệ sinh thái Shopee. Điều này khiến các động thái xử lý từ cơ quan quản lý nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường, bởi nó phản ánh xu hướng giám sát chặt hơn đối với các doanh nghiệp có vị thế lớn trong nền kinh tế số.

Ở góc độ thị trường, vụ việc cũng được xem là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử và logistics đang chạy đua tăng trưởng bằng các chiến dịch marketing quy mô lớn. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng phụ thuộc vào môi trường số để mua sắm, bất kỳ thông tin quảng cáo nào thiếu chính xác cũng có thể tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng và làm méo mó cạnh tranh trên thị trường.

Các chuyên gia cũng nhận định, giai đoạn phát triển tiếp theo của thương mại điện tử Việt Nam sẽ không chỉ là cuộc đua về tăng trưởng GMV hay số lượng đơn hàng, mà còn là cuộc cạnh tranh về tính minh bạch, mức độ tuân thủ pháp luật và uy tín thương hiệu. Những doanh nghiệp duy trì được niềm tin với người dùng và bảo đảm cạnh tranh công bằng mới có thể phát triển bền vững trong dài hạn.