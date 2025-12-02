Shopee cam kết hỗ trợ các nhà bán hàng Việt, đóng góp cho nền kinh tế số quốc gia

Hai ấn phẩm này cùng khắc họa hành trình các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương trên thế giới đã tận dụng Shopee và sức mạnh của nền kinh tế số để phát triển kinh doanh, gìn giữ di sản văn hóa và nâng cao đời sống trong suốt thập kỷ qua.

Kể từ khi ra mắt năm 2015, Shopee luôn cam kết hỗ trợ nhà bán hàng tham gia và thành công trong nền kinh tế số. Trong 10 năm qua, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đã không ngừng phát triển trên nền tảng Shopee, và đạt tổng doanh số hơn 270 tỷ USD - minh chứng cho vai trò chuyển đổi mạnh mẽ của thương mại điện tử trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và tạo ra cơ hội kinh tế mới.

Ngày càng nhiều nhà bán hàng lựa chọn tham gia Shopee, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp MSME tăng trung bình gấp đôi hằng năm. Trong đó, có tới 80% nhà bán hàng ở khu vực địa phương ngoài các thành phố lớn đã tận dụng nền tảng Shopee để tiếp cận người mua mới tại thị trường trong nước và mở rộng cơ hội kinh doanh ra khu vực.

Không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh, các nhà bán hàng MSME còn có nhiều cơ hội trau dồi kỹ năng số và nâng cao sự tự tin thông qua các chương trình đào tạo trên Shopee. Tính đến nay, hơn 7,6 triệu nhà bán hàng MSME đã tham gia vào các khóa học tại Học viện Shopee (Shopee University) – với hơn 1.500 học phần trực tuyến cùng nhiều buổi tập huấn trực tiếp được tổ chức tại 318 thành phố trên khắp Đông Nam Á và Đài Loan.

Theo ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam: “Hành trình 10 năm không chỉ là cột mốc đáng nhớ của Shopee, mà còn là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của các nhà bán hàng Việt trong thời đại số. Trong giai đoạn tiếp theo, Shopee Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ các nhà bán hàng Việt phát huy sức mạnh, lan tỏa giá trị văn hóa và đóng góp tích cực vào nền kinh tế số quốc gia”.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Shopee chính thức giới thiệu chuỗi phim tài liệu “Shopee: Gìn giữ bản sắc văn hóa” (Shopee: Keeping Cultures Alive) tôn vinh các nhà bán hàng địa phương tại các quốc gia Đông Nam Á, và vùng lãnh thổ Đài Loan. Họ chính là những đại diện tiêu biểu truyền cảm hứng về tinh thần khởi nghiệp song hành với tiếp nối và gìn giữ văn hóa bản địa, từ đó góp phần định hình một tương lai số gắn kết và toàn diện.

Với 7 chủ đề - Nuôi dưỡng đam mê; Bảo tồn truyền thống; Hành trình chuyển mình; Khát vọng đổi mới; Thương hiệu di sản; Phát triển cộng đồng; và Tiếp sức phụ nữ, chuỗi phim tài liệu khắc họa chân thực khát vọng của các nhà bán hàng - những người đang từng bước phát triển mô hình kinh doanh trực tuyến đồng thời không ngừng gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương.