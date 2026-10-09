Shopee, Lazada, TikTok Shop cạnh tranh ra sao khi người mua ngày càng thông thái?

Người mua thông thái chi nhiều hơn, kiểm tra kỹ hơn

Lazada vừa công bố kết quả khảo sát khu vực do Cube Asia thực hiện trong báo cáo “Người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử Đông Nam Á 2026”. Khảo sát thu thập ý kiến của 6.000 người mua sắm trực tuyến từ 18 đến 61 tuổi tại sáu quốc gia gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Tỷ lệ phần trăm người mua sắm sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để được bảo vệ tốt hơn tại các nước. Nguồn: Cube Asia

Báo cáo cho thấy thương mại điện tử Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn tăng trưởng phụ thuộc nhiều hơn vào mức độ tham gia của khách hàng hiện hữu. Việc giúp người tiêu dùng hiểu sản phẩm, đánh giá giá trị và mua sắm tự tin trở thành cơ hội phát triển của các nền tảng. Tại Việt Nam, sức mua của nhóm khách hàng thông thái, cùng sự tập trung doanh số vào gian hàng chính hãng, đang gợi mở hướng cạnh tranh cho Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Báo cáo đánh giá mức độ thông thái qua bốn khía cạnh gồm xác minh thông tin, tối ưu giá trị, sự tự tin và khả năng bảo vệ quyền lợi, cùng năng lực sử dụng công cụ số. Người được xếp vào nhóm thông thái phải đạt điểm trên mức trung vị khu vực ở cả bốn khía cạnh. Như vậy, mua sắm thông thái bao gồm cả việc đánh giá sản phẩm có phù hợp, ưu đãi có thực sự có lợi và quyền lợi được bảo đảm thế nào nếu giao dịch gặp vấn đề. Khả năng tìm giá rẻ chỉ là một phần trong quá trình lựa chọn.

Theo cách phân loại này, Việt Nam có 25% người mua trực tuyến thuộc nhóm thông thái, đứng sau Philippines với 36% và Indonesia với 28%. Dù chiếm một phần tư người mua, nhóm này đóng góp 32% chi tiêu trên các sàn tại Việt Nam.

Mức chi tiêu hàng tháng do nhóm thông thái Việt Nam báo cáo cao hơn 44% so với nhóm phổ thông, vượt mức chênh lệch bình quân Đông Nam Á là 31%. Cube ước tính phần chênh lệch chi tiêu gắn với mức chi cao hơn của nhóm này tại Việt Nam đạt khoảng 2,2 tỷ USD trong năm 2026.

Con số 2,2 tỷ USD và tỷ trọng 32% phản ánh hai chỉ tiêu khác nhau. Một bên là chênh lệch chi tiêu ước tính, bên còn lại là phần chi tiêu của toàn bộ nhóm thông thái trên các sàn. Cả hai cho thấy ý nghĩa thương mại của nhóm khách hàng này.

Trên phạm vi Đông Nam Á, người mua thông thái còn tham gia sâu hơn vào hoạt động mua sắm. Có 58% mua trên sàn vài lần mỗi tuần, so với 35% ở nhóm phổ thông. Tỷ lệ dành hơn một nửa chi tiêu qua môi trường gian hàng Mall ở hai nhóm lần lượt là 53% và 40%.

Việc tìm hiểu thông tin cũng vượt ra ngoài nền tảng. Trong nhóm thông thái của khu vực, 91% thường xuyên xác minh sản phẩm và người bán qua các kênh ngoài sàn; 86% thường xuyên sử dụng thông tin ngoài sàn để hỗ trợ quyết định mua. Các tỷ lệ tương ứng ở nhóm phổ thông là 53% và 47%.

Khách hàng vẫn quan tâm đến ưu đãi, nhưng thận trọng khi phải đánh đổi sự bảo đảm. Trên toàn khu vực, 43% sẵn sàng chờ giao hàng lâu hơn để có mức giảm giá tốt hơn. Trong khi đó, chỉ 13% chấp nhận chính sách bảo hành, đổi trả hoặc hoàn tiền hạn chế hơn.

Riêng tại Việt Nam, 55% người mua thông thái sẵn sàng trả thêm để được bảo vệ tốt hơn, cao nhất trong sáu thị trường khảo sát. Những kết quả này gợi ý rằng nguồn gốc hàng hóa, uy tín người bán và dịch vụ sau mua có thể ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn của khách hàng.

Gian hàng chính hãng hút doanh số, các sàn tăng đầu tư

Sự thay đổi trong cách lựa chọn và chi tiêu đặt ra yêu cầu cụ thể đối với các nền tảng. Để thu hút khách hàng có sức mua cao và cân nhắc kỹ trước khi thanh toán, các sàn cần củng cố nguồn hàng chính hãng, chất lượng thông tin và sự bảo đảm trong giao dịch.

Dữ liệu Metric cho thấy, trong sáu tháng đầu năm 2026, Shop Mall chiếm 2,79% tổng số gian hàng trên Shopee, Lazada và TikTok Shop nhưng đóng góp 34,2% tổng doanh số của ba nền tảng. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng Shop Mall giảm 6%, trong khi doanh số tăng 54%, đưa doanh số bình quân mỗi gian hàng tăng 63,8%.

Số liệu cho thấy doanh số tập trung hơn vào nhóm gian hàng chính hãng, dù số gian hàng giảm. Đối với nền tảng, điều này gợi mở yêu cầu nâng chất lượng và hiệu quả vận hành của hệ thống Mall, bên cạnh việc thu hút thêm thương hiệu.

Lazada xác định LazMall là trụ cột chiến lược, quy tụ thương hiệu chính hãng với cam kết về chất lượng, giá trị và dịch vụ hậu mãi. Tại buổi công bố báo cáo, ông Đỗ Cao Quốc Huy, Giám đốc Bán lẻ và Ngành hàng Lazada Việt Nam, cho rằng thương hiệu cần xây dựng niềm tin, cung cấp đủ thông tin và cải thiện trải nghiệm từ trước đến sau mua.

Theo thông tin công bố, Lazada đồng thời tăng đầu tư vào livestream, tiếp thị liên kết, cộng đồng nhà sáng tạo và trải nghiệm cá nhân hóa bằng AI. Nền tảng còn đặt mục tiêu bổ sung 40 triệu sản phẩm từ 20.000 thương hiệu trên Tmall và Gmarket, kết hợp công nghệ hỗ trợ nhà bán hàng vận hành và chăm sóc khách hàng.

Với TikTok Shop, nguồn hàng chính hãng cũng nằm trong định hướng nâng chất lượng hệ sinh thái. Công bố ngày 30/7/2026 của nền tảng cho biết TikTok Shop Mall quy tụ hơn 6.500 nhà bán hàng, gồm thương hiệu lớn, nhà bán lẻ uy tín và đại lý được ủy quyền. TikTok Shop tiếp tục mở rộng không gian và chương trình thúc đẩy tăng trưởng cho nhóm này.

Trong khi đó, Shopee thông báo cập nhật quyền lợi Shopee Mall từ ngày 1/7/2026 nhằm hỗ trợ người bán vận hành tốt hơn. Đây là một hoạt động điều chỉnh chính sách dành cho hệ thống gian hàng chính hãng, cho thấy nền tảng tiếp tục đầu tư vào điều kiện hoạt động của nhóm nhà bán này.

Các hoạt động trên phù hợp với nhu cầu mua sắm coi trọng chất lượng và sự bảo đảm. Tuy nhiên, việc thu hút thương hiệu cần đi cùng khả năng thực hiện cam kết về hàng hóa, giao nhận, bảo hành và đổi trả. Chính trải nghiệm thực tế sẽ quyết định khách hàng có tiếp tục đặt niềm tin vào gian hàng và nền tảng hay không.

Khi người mua kiểm tra kỹ hơn và sẵn sàng chi thêm cho sự bảo vệ, gian hàng chính hãng trở thành một hướng cạnh tranh có cơ sở thị trường. Giá bán và khuyến mại vẫn giữ vai trò thu hút, còn chất lượng nguồn cung cùng quyền lợi được thực hiện đầy đủ tạo thêm động lực để khách hàng quay lại.