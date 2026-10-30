Doanh số tăng nhanh hơn lượng hàng bán ra

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, tổng doanh số trên bốn sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 44,47% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 442.000 tỷ đồng.

Tổng lượng hàng bán ra đạt hơn 3,27 tỷ sản phẩm, tăng 12,46%. Trong cả giai đoạn này, khoảng 661.200 gian hàng có phát sinh đơn hàng, tăng 16,74% so với cùng kỳ.

Nguồn: Metric

Đáng chú ý, tốc độ tăng doanh số cao hơn nhiều so với mức tăng sản lượng, cho thấy giá trị bình quân mỗi sản phẩm bán ra đã tăng. Cùng với lượng hàng tiêu thụ, cơ cấu sản phẩm và phân khúc giá đang có vai trò rõ hơn trong đà tăng trưởng của thị trường.

Riêng quý III/2026, doanh số trên bốn sàn đạt khoảng 150.400 tỷ đồng, tăng 45,16% so với cùng kỳ năm 2025, với hơn 1,08 tỷ sản phẩm được tiêu thụ. Số gian hàng có lượt bán đạt khoảng 470.300, giảm 2,47% so với cùng kỳ.

Bức tranh quý III có sự khác biệt so với kết quả lũy kế 9 tháng: doanh số tiếp tục mở rộng nhưng số gian hàng có lượt bán thu hẹp. Quy mô giao dịch lớn hơn được tạo ra bởi ít gian hàng hơn so với cùng kỳ, cho thấy sự phân hóa về khả năng bán hàng trên các nền tảng.

Sự thay đổi còn thể hiện trong cơ cấu giá hàng hóa. Trong quý III/2026, nhóm sản phẩm dưới 200.000 đồng chiếm 42,2% doanh số, giảm từ mức 50,1% của cùng kỳ năm trước. Ngược lại, cả năm phân khúc từ 200.000 đồng trở lên đều tăng tỷ trọng.

Nhóm trên 1 triệu đồng ghi nhận mức tăng tỷ trọng lớn nhất, từ 14,5% lên 19%. Hàng giá trị cao vì thế đóng góp nhiều hơn vào doanh số thị trường. Dù vậy, phân khúc dưới 200.000 đồng vẫn chiếm hơn 40% doanh số, giữ vai trò đáng kể trong hoạt động mua sắm trên sàn.

Từ góc độ kinh doanh, dữ liệu gợi mở thêm cơ hội cho các sản phẩm có giá trị cao hơn. Để tiếp cận nhóm khách hàng này, nhà bán cần làm rõ chất lượng, nguồn gốc, điều kiện bảo hành và dịch vụ sau bán. Giá bán vẫn là yếu tố cạnh tranh, nhưng quyền lợi người mua cần được thể hiện cụ thể để tạo cơ sở cho quyết định chi tiêu.

Tiki là 1 trong 4 sàn TMĐT có doanh số lớn nhất hiện nay ở nước ta.

Gian hàng chính hãng và nhà bán trong nước tăng tỷ trọng

Cùng với sự dịch chuyển về phân khúc giá, nhóm gian hàng chính hãng tiếp tục giữ vai trò đáng kể. Theo Metric, Shop Mall chỉ chiếm 3,54% số gian hàng trên Shopee và TikTok Shop nhưng đóng góp tới 36,8% doanh số của hai nền tảng trong quý III/2026.

Với chưa đến 4% số gian hàng nhưng tạo ra hơn một phần ba doanh số, Shop Mall cho thấy lợi thế rõ rệt về quy mô bán hàng. Kết quả này cũng làm nổi bật mức độ tập trung doanh số vào một nhóm nhà bán, trong bối cảnh cạnh tranh trên sàn ngày càng gay gắt.

Trên Shopee, nhóm được Metric phân loại là “Nhà bán & Kho hàng trong nước” ghi nhận khoảng 69.800 tỷ đồng doanh số, chiếm 95,6%, tăng từ mức 92,4% của cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, doanh số nhóm nhà bán nước ngoài giảm 27,1%, còn khoảng 3.200 tỷ đồng; tỷ trọng thu hẹp từ 7,6% xuống 4,4%.

Sự dịch chuyển này cho thấy nhóm nhà bán, kho hàng trong nước đang gia tăng tỷ trọng doanh số trên Shopee. Đây là kết quả trong phạm vi một nền tảng, theo cách phân loại nhà bán và kho hàng của Metric.

Cuộc cạnh tranh giữa Shopee và TikTok Shop cũng diễn ra sát hơn. Theo Metric, chênh lệch thị phần doanh số giữa hai nền tảng trong quý III/2026 thu hẹp từ gần 15 điểm phần trăm của cùng kỳ năm trước xuống còn hơn 1 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, vị thế của mỗi sàn có sự khác biệt theo ngành hàng. TikTok Shop chiếm ưu thế ở thời trang nam và thời trang nữ; Shopee dẫn đầu ở điện thoại và máy tính bảng, điện gia dụng, nhà cửa và đời sống. Hai nền tảng cạnh tranh trực tiếp trong các nhóm làm đẹp, bách hóa và thực phẩm, thể thao và du lịch, sức khỏe.

Ở cấp độ thương hiệu, Apple dẫn đầu bảng xếp hạng của Metric với khoảng 1.923 tỷ đồng doanh số, dù tăng trưởng âm so với cùng kỳ. Samsung và Vinamilk lần lượt ghi nhận mức tăng 98,70% và 225,86%.

Quy mô giao dịch mở rộng đang tạo thêm dư địa kinh doanh, đồng thời đặt ra yêu cầu lựa chọn nền tảng, phân khúc và cách phục vụ khách hàng phù hợp. Với người mua, khi các sản phẩm giá trị cao xuất hiện nhiều hơn trong giỏ hàng, thông tin người bán, chính sách đổi trả và điều kiện bảo hành càng cần được kiểm tra kỹ trước khi thanh toán.