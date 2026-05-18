Shopee, TikTok Shop liên tục biến động phí, người bán ngày càng khó “thở”

Shopee, TikTok Shop áp dụng biểu phí hoa hồng mớivới nhiều ngành hàng

TikTok Shop tăng phí hoa hồng trên một loạt ngành hàng. Ảnh: TikTok Shop.





Theo phản ánh từ nhiều nhà bán hàng trên các nền tảng lớn như Shopee, TikTok Shop hay Lazada, biểu phí bán hàng thời gian gần đây liên tục thay đổi với biên độ tăng - giảm đan xen theo từng ngành hàng, từng giai đoạn khuyến mại và chiến lược cạnh tranh của sàn.

Thông tin từ Shopee cho thấy từ tháng 5/2026, sàn TMĐT này triển khai một số chương trình giảm phí cố định cho nhóm ngành tiêu dùng nhanh, chăm sóc nhà cửa hay sản phẩm thiết yếu nhằm kích cầu tiêu dùng. Một số gian hàng mới cũng được hỗ trợ miễn hoặc giảm phí trong giai đoạn đầu hoạt động.

Tuy nhiên, song song với các gói hỗ trợ, nhiều nhóm ngành khác lại bị điều chỉnh tăng phí. Có ngành hàng tăng thêm từ 0,5-3 điểm %, đặc biệt ở các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng mạnh hoặc cạnh tranh cao như thời trang, làm đẹp, phụ kiện hay điện tử.

Trong khi đó, sàn TikTok Shop mới đây thông báo tăng phí hoa hồng cố định tại Việt Nam, áp dụng từ 0h ngày 9/5. Biểu phí mới cho thấy hầu hết ngành hàng đều được điều chỉnh tăng cho cả nhà bán hàng Mall và nhà bán hàng tiêu chuẩn, với mức tăng phổ biến 0,5-3,3 điểm %.

Việc điều chỉnh liên tục khiến không ít nhà bán hàng rơi vào thế bị động. Một chủ shop kinh doanh mỹ phẩm tại Hà Nội cho biết trước đây chỉ cần tập trung nhập hàng và chăm sóc khách là có thể duy trì lợi nhuận ổn định. Nhưng hiện nay, ngoài phí sàn, người bán còn phải chi thêm cho quảng cáo nội sàn, voucher giảm giá, chi phí livestream, affiliate marketing, hỗ trợ vận chuyển và xử lý hoàn trả đơn hàng.

“Nếu không chạy quảng cáo thì gần như không có đơn. Nhưng càng chạy quảng cáo thì biên lợi nhuận càng mỏng”, chủ shop này chia sẻ.

Thực tế, chi phí vận hành trên sàn hiện không còn dừng ở khoản phí cố định hay hoa hồng. Nhiều người bán cho biết tổng chi phí có thể chiếm tới 20-35% doanh thu, thậm chí cao hơn với những ngành hàng cạnh tranh mạnh. Trong đó, các khoản “chi phí chìm” như hoàn đơn, huỷ đơn, khách bom hàng hay chương trình trợ giá bắt buộc đang trở thành gánh nặng lớn.

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Quyền định giá dịch vụ và chính sách vận hành phần lớn nằm trong tay các sàn

Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), thương mại điện tử Việt Nam vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, thị trường cũng ngày càng có xu hướng tập trung vào một số nền tảng lớn. Điều này khiến quyền định giá dịch vụ và chính sách vận hành phần lớn nằm trong tay các sàn.

Dữ liệu từ Metric.vn cho thấy tổng doanh số của 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong quý I/2026 đạt khoảng 148.600 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Shopee và TikTok Shop tiếp tục chiếm phần lớn thị phần giao dịch trực tuyến tại Việt Nam.

Tăng trưởng mạnh giúp thị trường hấp dẫn hơn, nhưng đồng thời cũng kéo theo áp lực cạnh tranh lớn hơn với người bán nhỏ. Trong cuộc đua giành thị phần, các sàn thường xuyên tung ra chiến dịch trợ giá, miễn phí vận chuyển hay đại hạ giá quy mô lớn. Để tham gia các chương trình này, nhiều nhà bán buộc phải giảm sâu lợi nhuận nhằm duy trì khả năng hiển thị và tiếp cận khách hàng.

Một số chuyên gia cho rằng mô hình thương mại điện tử hiện nay đang bước sang giai đoạn “tối ưu lợi nhuận” thay vì chỉ ưu tiên mở rộng quy mô như trước. Khi áp lực tài chính và yêu cầu tăng doanh thu gia tăng, các nền tảng sẽ tìm cách khai thác thêm nguồn thu từ người bán thông qua quảng cáo, dịch vụ logistics, dữ liệu và các gói hỗ trợ hiển thị.

Trong bối cảnh đó, không ít hộ kinh doanh nhỏ đang phải tính toán lại chiến lược hoạt động. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một sàn, nhiều đơn vị bắt đầu chuyển sang mô hình bán hàng đa kênh, kết hợp website riêng, mạng xã hội, cửa hàng vật lý và cộng đồng khách hàng thân thiết để giảm phụ thuộc vào nền tảng trung gian.

Giới phân tích cho rằng trong giai đoạn tới, thương mại điện tử Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn nhờ tỷ lệ mua sắm online ngày càng cao và hạ tầng logistics phát triển nhanh. Tuy nhiên, để thị trường phát triển bền vững, cần có sự cân bằng hơn giữa lợi ích của sàn và người bán, đặc biệt với nhóm hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ, lực lượng đang chiếm tỷ trọng lớn trong hệ sinh thái thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, tính minh bạch trong cơ chế thu phí, chính sách khuyến mại và trách nhiệm chia sẻ rủi ro giữa các bên cũng được xem là yếu tố quan trọng để giữ chân người bán trong dài hạn. Khi chi phí ngày càng tăng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, khả năng tối ưu vận hành, xây dựng thương hiệu riêng và duy trì khách hàng trung thành sẽ trở thành yếu tố quyết định sự sống còn của các shop online.