Siết quản lý quỹ đất doanh nghiệp nhà nước, kỳ vọng khơi thông nguồn lực phát triển bất động sản TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn yêu cầu các tổng công ty, công ty thuộc UBND Thành phố rà soát toàn bộ quỹ nhà, quỹ đất đang quản lý, sử dụng; đồng thời chịu trách nhiệm về hiện trạng sử dụng, hồ sơ pháp lý và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai cũng như quản lý tài sản công.

Theo chỉ đạo, các doanh nghiệp phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý; chấm dứt tình trạng sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết hoặc bố trí làm nhà ở trái quy định. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc rà soát theo yêu cầu, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM.

Song song đó, Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành rà soát, tham mưu phương án chuyển giao các cơ sở nhà, đất doanh nghiệp nhà nước đang tạm quản lý, tạm giữ hộ về đúng cơ quan có chức năng quản lý. Cơ quan này cũng tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai cho các doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, đồng thời tăng cường thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

UBND các xã, phường và đặc khu cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng sai mục đích hoặc chuyển quyền sử dụng đất trái quy định.

TP.HCM siết quỹ đất công, tạo nền tảng cho nguồn cung bất động sản trong tương lai. Ảnh: Gia Linh

Theo các chuyên gia, yêu cầu rà soát lần này chưa tạo ra nguồn cung mới ngay lập tức, nhưng có ý nghĩa lớn trong việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và làm rõ hiện trạng sử dụng quỹ đất công. Đây được xem là bước đi cần thiết trước khi thành phố có thể xây dựng phương án khai thác hiệu quả các khu đất đang bị bỏ trống, sử dụng chưa đúng công năng hoặc chậm hoàn thiện pháp lý.

Thực tế nhiều năm qua, không ít khu đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý nằm ở vị trí thuận lợi nhưng chưa được khai thác tương xứng với giá trị. Khi quá trình rà soát hoàn tất, các khu đất đủ điều kiện có thể được đưa vào quy hoạch phát triển đô thị, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc bố trí cho các dự án hạ tầng, thương mại và nhà ở theo định hướng phát triển của thành phố.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM vẫn đối mặt với tình trạng nguồn cung mới hạn chế, đặc biệt ở khu vực nội đô, việc khai thông nguồn lực từ đất công được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng quỹ đất phát triển dự án trong trung và dài hạn. Đồng thời, việc minh bạch hóa tình trạng pháp lý và sử dụng tài sản công cũng giúp nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế thất thoát nguồn lực đất đai và tạo môi trường đầu tư minh bạch hơn cho thị trường bất động sản.