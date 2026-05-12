Siết quản lý tài sản công tại TPHCM, thúc đẩy khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Theo chỉ đạo mới, các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và chính quyền cấp cơ sở tại TPHCM phải thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công. Những cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả sẽ phải được xử lý kịp thời, tránh lãng phí.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND TPHCM nếu để xảy ra thất thoát tài sản. Đối với các trụ sở được điều chuyển, các đơn vị phải rà soát lại diện tích sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Phần diện tích vượt quy định sẽ được đề xuất phương án xử lý theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

Cùng với đó, UBND các xã, phường, đặc khu tại TPHCM được yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận tài sản về cấp cơ sở, đồng thời hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai để đưa vào quản lý, sử dụng đúng quy định.

UBND TPHCM đang đẩy mạnh việc xử lý và khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh. Ảnh: Gia Linh

Các đầu mối như Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm quản lý nhà được giao nhiệm vụ tiếp nhận, lập hồ sơ và xây dựng kế hoạch khai thác quỹ nhà đất dôi dư. Việc khai thác sẽ được thực hiện theo kế hoạch cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Song song đó, các sở như Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc và Nông nghiệp - Môi trường tại TPHCM sẽ phối hợp rà soát tổng thể, tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt với các tài sản tồn đọng hoặc chậm xử lý.

Thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn bộ quá trình sắp xếp và khai thác tài sản công. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả sử dụng tài sản. Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Việc TPHCM thúc đẩy xử lý nhà đất dôi dư được đánh giá sẽ tạo ra nguồn cung đáng kể cho thị trường bất động sản, đặc biệt ở phân khúc quỹ đất công. Khi các tài sản này được đưa vào khai thác thông qua đấu giá, cho thuê hoặc chuyển đổi công năng, ngân sách Nhà nước có thêm nguồn thu, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng đất tại các khu vực có giá trị cao.

Ở góc độ dài hạn, động thái này cho thấy TPHCM đang chuyển hướng sang quản trị tài sản công theo hướng chủ động và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để phát huy tối đa giá trị, bài toán minh bạch trong định giá, lựa chọn phương án khai thác và kiểm soát lợi ích vẫn cần được đặt lên hàng đầu.

Việc đồng bộ giữa quy hoạch, pháp lý và cơ chế thực thi sẽ quyết định liệu quỹ nhà đất dôi dư có thực sự trở thành động lực mới cho thị trường hay không.