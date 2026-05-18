Siết quản lý xây dựng tại TPHCM, kỳ vọng giảm rủi ro cho người mua nhà

UBND TPHCM vừa ban hành công văn yêu cầu các xã, phường, đặc khu cùng các ban quản lý khu công nghệ cao, khu chế xuất và công nghiệp khẩn trương thực hiện báo cáo giám sát trật tự xây dựng theo đúng biểu mẫu của Sở Xây dựng. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị cử nhân sự chuyên môn phối hợp với tổ công tác để phục vụ khảo sát chuyên đề về quản lý xây dựng trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng sẽ tổ chức khảo sát trực tiếp tại các địa phương, sau đó phân loại, đánh giá và triển khai các đoàn giám sát chuyên đề đối với một số đơn vị cụ thể. Công tác quản lý trật tự xây dựng sẽ được báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm lên UBND TPHCM.

TPHCM siết quản lý xây dựng để lập lại trật tự thị trường bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Động thái mới của thành phố diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực ngoại thành và ven đô từng xuất hiện tình trạng xây dựng tự phát, phân lô trái phép hoặc công trình sai quy hoạch. Không ít dự án bị phản ánh kéo dài xử lý vi phạm, gây ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị và tâm lý người mua nhà.

Các chuyên gia cho rằng việc tăng cường giám sát sẽ tạo áp lực lớn hơn lên các chủ đầu tư và địa phương trong việc tuân thủ quy hoạch, pháp lý xây dựng. Đây cũng được xem là tín hiệu thị trường theo hướng minh bạch hơn, nhất là khi người mua nhà hiện nay ngày càng quan tâm đến tính pháp lý và tiến độ thực tế của dự án.

Trong bối cảnh TPHCM đang thúc đẩy tháo gỡ hàng loạt dự án tồn đọng và tái thiết không gian đô thị, việc siết quản lý xây dựng được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại trật tự thị trường, giảm rủi ro pháp lý và tạo môi trường phát triển bền vững hơn cho bất động sản thành phố.