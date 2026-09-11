Siết thanh toán tiền mặt, thị trường bất động sản thay đổi cách bán nhà

Hiện nay, hoạt động kinh doanh bất động sản đang có nhiều quy định mới để quản lý chặt chẽ, minh bạch thị trường. Theo đó, Nghị định 339/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/8 bổ sung chế tài đáng chú ý đối với hoạt động thanh toán trong kinh doanh bất động sản.

Theo quy định, chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng không thông qua tài khoản ngân hàng có thể bị phạt từ 240-300 triệu đồng.

Quy định này cụ thể hóa yêu cầu của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 về thanh toán trong hoạt động kinh doanh bất động sản, hướng dòng tiền giao dịch qua hệ thống ngân hàng.

Theo đại diện một doanh nghiệp địa ốc tại TP.HCM, chuyển khoản ngân hàng hiện đã phổ biến đối với giao dịch căn hộ và nhà ở có giá trị lớn. Vì vậy, quy định mới không tạo ra thay đổi quá lớn đối với những chủ đầu tư đã vận hành hệ thống bán hàng bài bản. Tác động đáng chú ý hơn nằm ở khâu phân phối, nhất là khi một dự án sử dụng nhiều đại lý và đội ngũ môi giới.

“Doanh nghiệp sẽ phải kiểm soát chặt hơn tài khoản nhận tiền, quy trình đặt cọc, thanh toán và xác nhận giao dịch với khách hàng. Những khoản tiền trước đây có thể được xử lý linh hoạt bằng tiền mặt nay cần được chuẩn hóa”, đại diện doanh nghiệp này nhận định.

Chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng không thông qua tài khoản ngân hàng có thể bị phạt từ 240-300 triệu đồng. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, một lãnh đạo doanh nghiệp môi giới tại TP.HCM cũng cho rằng quy định mới khiến trách nhiệm của sàn giao dịch và môi giới lớn hơn. Nhân viên bán hàng phải hướng dẫn khách chuyển tiền đúng tài khoản, đúng nội dung và có chứng từ đầy đủ, thay vì tự nhận tiền hoặc sử dụng những phương thức thanh toán khó truy xuất. Với thị trường, đây có thể là thay đổi tích cực bởi dòng tiền mua bán bất động sản sẽ ngày càng dễ kiểm chứng.

Theo một chuyên gia bất động sản tại TP.HCM, điểm đáng chú ý của quy định không nằm riêng ở mức phạt 300 triệu đồng mà ở khả năng tạo “dấu vết” cho dòng tiền.

Khi các khoản thanh toán được thực hiện qua ngân hàng, số tiền, thời điểm giao dịch và bên nhận đều có cơ sở đối chiếu. Điều này hỗ trợ kiểm soát các khoản thu ngoài hợp đồng, tình trạng khai giá giao dịch không sát thực tế hoặc che giấu doanh thu.

“Bất động sản là tài sản có giá trị lớn. Minh bạch hóa dòng tiền là một trong những điều kiện quan trọng để thị trường vận hành chuyên nghiệp hơn, đồng thời bảo vệ người mua khi xảy ra tranh chấp”, vị chuyên gia nhận định.

Quy định mới cũng đặt thêm yêu cầu đối với hoạt động phòng, chống rửa tiền. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản vi phạm nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực có thể bị phạt 40-80 triệu đồng, cùng khả năng bị đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng tùy hành vi.

Nghị định 339 đồng thời tăng chế tài với nhiều vi phạm khác trên thị trường. Hành vi kinh doanh bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã theo quy định có thể bị phạt 120-160 triệu đồng. Chủ đầu tư vi phạm quy định về công khai thông tin dự án, sản phẩm đưa vào kinh doanh cũng có thể đối mặt mức phạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Với người mua nhà, quy định mới đồng nghĩa việc kiểm tra tài khoản nhận tiền trở nên quan trọng hơn. Người mua cần lưu giữ chứng từ chuyển khoản và thận trọng khi được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhân viên môi giới hoặc một bên không được xác định rõ trong giao dịch.

Tuy nhiên, việc siết thanh toán tiền mặt không đồng nghĩa mọi giao dịch nhà đất đều phải chuyển khoản. Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ hoặc cá nhân bán, cho thuê nhà đất không nhằm mục đích kinh doanh vẫn thuộc những trường hợp cần được phân biệt theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa mạnh hơn về pháp lý và hoạt động bán hàng, việc đưa dòng tiền qua ngân hàng có thể tạo thêm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, đây được xem là một bước tiến nhằm giảm các giao dịch khó kiểm soát và tăng tính minh bạch cho thị trường.