“Thuế Mỹ đã thay đổi ba lần trong năm nay”, ông Yap Kwong Weng, CEO Vietnam SuperPort, chia sẻ với Fortune. Theo ông, sự thay đổi liên tục trong chính sách thương mại khiến doanh nghiệp không còn kỳ vọng vào sự ổn định mà phải học cách thích nghi với bất định.

Ông Yap Kwong Weng, CEO Vietnam SuperPort. Ảnh Fortune

Vietnam SuperPort là liên doanh giữa Tập đoàn YCH của Singapore và T&T Group của Việt Nam. Tọa lạc tại tỉnh Phú Thọ, gần Hà Nội, dự án có quy mô 83 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD.

Điểm đặc biệt của trung tâm này là kết nối nhiều phương thức vận tải gồm đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển trong một hệ thống thống nhất. Nhờ đó, hàng hóa từ các nhà máy điện tử tại Việt Nam có thể được vận chuyển thuận tiện hơn tới Trung Quốc và các thị trường quốc tế.

Nhà ga hàng hóa hàng không của dự án đã đi vào hoạt động. Theo ông Yap, doanh thu hằng tháng tăng gấp 5 lần kể từ tháng 7. Khách hàng có FedEx, các doanh nghiệp giao nhận quốc tế và nhiều nhà sản xuất thiết bị điện tử, phần cứng AI lớn.

Cơ hội lớn từ làn sóng dịch chuyển sản xuất

Việt Nam đang hưởng lợi từ chiến lược “Trung Quốc + 1”, khi các tập đoàn quốc tế mở rộng sản xuất sang những quốc gia khác để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Mô hình phổ biến hiện nay là linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc, chuyển sang Việt Nam để lắp ráp tại các nhà máy của Samsung, Foxconn và những tập đoàn khác, sau đó xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 500 tỷ USD hàng hóa. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với thặng dư thương mại của Việt Nam đạt khoảng 140 tỷ USD.

Tuy nhiên, chi phí logistics đang là điểm yếu. Chi phí vận chuyển, thủ tục hải quan và các khâu liên quan hiện chiếm khoảng 16-20% GDP Việt Nam. Chính phủ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống dưới 12% vào năm 2030.

Theo ông Yap, muốn cạnh tranh tốt hơn, Việt Nam cần đầu tư mạnh vào hạ tầng logistics, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Mỹ có thể trở thành rào cản?

Theo Fortune, một thách thức lớn đến từ Washington. Một số quan chức Mỹ lo ngại doanh nghiệp Trung Quốc đưa hàng sang Việt Nam, thực hiện công đoạn gia công đơn giản rồi gắn nhãn “Made in Vietnam” để né thuế nhập khẩu áp lên hàng Trung Quốc.

Trong thỏa thuận thương mại tạm thời năm 2025, Việt Nam đã chấp nhận mức thuế 40% đối với hàng hóa bị xác định là chuyển tải từ Trung Quốc. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu phải đặc biệt chú trọng nguồn gốc xuất xứ và giá trị thực sự được tạo ra tại Việt Nam.

Ông Yap cho rằng điều quan trọng không chỉ là hàng hóa đi qua Việt Nam, mà còn là giá trị có thực sự ở lại Việt Nam hay không. Việt Nam cần phát triển đội ngũ quản lý, doanh nghiệp nội địa và năng lực công nghệ thay vì chỉ làm khâu lắp ráp cuối cùng.

Muốn giàu vào năm 2045, Việt Nam phải vượt qua những điểm nghẽn

Theo ông Yap, tham vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi Việt Nam phải chuyển từ gia công sang sáng tạo, làm chủ công nghệ, phát triển kỹ thuật, tự động hóa, đóng gói chip bán dẫn và logistics hiện đại.

Nhưng con đường này không dễ dàng. Hạ tầng điện vẫn là một điểm nghẽn khi một số địa phương từng xảy ra tình trạng gián đoạn cung cấp điện. Bên cạnh đó, nhu cầu vốn cho ngành năng lượng đến năm 2030 rất lớn, trong khi việc huy động nguồn tài chính vẫn gặp khó khăn.

Vietnam SuperPort dự kiến phát triển thêm các trung tâm logistics tại Đông Nam Á, hướng tới xây dựng mạng lưới gồm bốn cảng vào năm 2030. Trong đó có dự án tại Campuchia và kế hoạch kết nối với một trung tâm ở Tây Ninh.

Nhìn chung, ông Yap đánh giá Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế và đang sở hữu đà tăng trưởng tích cực. Và siêu dự án logistics trị giá 300 triệu USD tại Phú Thọ đang đặt cược vào tham vọng lớn của Việt Nam: thoát khỏi vị thế công xưởng gia công, lắp ráp để vươn lên thành trung tâm logistics và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.