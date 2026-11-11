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Singapore đang đẩy mạnh tham vọng trở thành một trung tâm giao dịch vàng lớn của thế giới, trong bối cảnh dòng chảy vàng quốc tế ngày càng dịch chuyển về châu Á.

Ngày 10/11, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) chính thức ra mắt dịch vụ lưu trữ vàng dành cho các ngân hàng trung ương và tổ chức nhà nước nước ngoài, với công suất ban đầu lên tới 500 tấn.

Quốc đảo này đồng thời lên kế hoạch miễn thuế đối với một số dịch vụ bán buôn liên quan đến vàng, bao gồm lưu trữ, tinh luyện, đúc lại, kiểm định và môi giới.

Trước đó, hồi tháng 6, Singapore cũng công bố kế hoạch xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ vàng vật chất, dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2027.

Đây là những bước đi mới nhất nhằm đưa Singapore trở thành đối thủ của các trung tâm giao dịch vàng lâu đời như London và Thụy Sĩ.

Cuộc đua không dễ dàng, Hong Kong là đối thủ đáng gờm

Thách thức lớn nhất của Singapore là phải cạnh tranh với những thị trường đã có vị thế vững chắc.

Theo CNBC, các kho vàng tại London lưu trữ khoảng 9.850 tấn vàng vào cuối tháng 10/2026, bao gồm vàng thương mại và vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, Hong Kong cũng đang mở rộng hạ tầng lưu trữ và thanh toán bù trừ vàng, tận dụng lợi thế gần Trung Quốc – thị trường vàng lớn nhất thế giới.

Ông Juerg Kiener, Giám đốc đầu tư Swiss Asia Capital, nhận định Singapore đã tham gia cuộc chơi khá muộn. Theo ông, để xây dựng một trung tâm giao dịch vàng vật chất, quốc gia này cần có khối lượng giao dịch đủ lớn và hệ thống giao dịch được bảo đảm bằng vàng thực tế.

Ông cho rằng Hong Kong có lợi thế vượt trội nhờ vai trò cửa ngõ kết nối Trung Quốc với thị trường quốc tế. Singapore vì thế khó cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực giao dịch vàng gắn với thị trường Trung Quốc.

Thay vào đó, quốc đảo có thể tập trung vào dịch vụ lưu trữ vàng vật chất dành cho các tổ chức tài chính.

Muốn hút vàng, trước hết phải tạo thanh khoản

Điểm khác biệt của sáng kiến mới là cơ sở lưu trữ sẽ do chính ngân hàng trung ương Singapore vận hành, mang đến cho các ngân hàng trung ương nước ngoài thêm lựa chọn lưu ký vàng ở cấp độ chủ quyền.

Động thái này diễn ra khi nhiều quốc gia đang xem xét lại địa điểm lưu trữ vàng dự trữ trước những bất ổn địa chính trị.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, một số quốc gia đã đa dạng hóa địa điểm lưu trữ vàng trong 12 tháng qua và nhiều nước khác cũng đang cân nhắc thực hiện.

Singapore có lợi thế nhờ môi trường chính trị ổn định, hệ thống pháp lý vững chắc và mạng lưới hàng không quốc tế phát triển.

Tuy nhiên, theo ông Nikolas Kavalis, Giám đốc điều hành Metals Focus, chỉ xây dựng kho lưu trữ là chưa đủ để hình thành một trung tâm giao dịch vàng hoàn chỉnh. Singapore cần thu hút thanh khoản và tạo ra hoạt động giao dịch đủ lớn để cạnh tranh với London.

Việc thu hút vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương có thể giúp giải quyết bài toán này, đặc biệt nếu số vàng được lưu trữ có thể tham gia giao dịch thay vì chỉ nằm yên trong kho.

Singapore và Hong Kong có thể cùng thắng?

Trong thập kỷ qua, hoạt động giao dịch vàng đã dịch chuyển đáng kể. Nếu trước đây phần lớn vàng được luân chuyển qua London và Thụy Sĩ trước khi đến châu Á, thì sự phát triển của các nhà máy tinh luyện và nhu cầu khu vực đang thúc đẩy dòng vàng lưu chuyển trực tiếp giữa các thị trường châu Á.

Ông Shaokai Fan, đại diện Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng Singapore và Hong Kong có thể bổ trợ cho nhau thay vì cạnh tranh trực tiếp.

Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong cũng khẳng định cuộc đua này không phải trò chơi có tổng bằng không. Theo ông, dịch vụ lưu trữ vàng mới sẽ mang đến cho các ngân hàng trung ương thêm lựa chọn để đa dạng hóa dự trữ.

Dù sở hữu lợi thế về uy tín tài chính và môi trường kinh doanh, Singapore vẫn phải chứng minh khả năng thu hút dòng vàng thực tế.

Bài toán lớn nhất nằm ở vòng luẩn quẩn: Muốn thu hút giao dịch phải có thanh khoản, nhưng muốn có thanh khoản lại cần khối lượng giao dịch đủ lớn. Đây chính là rào cản mà Singapore phải vượt qua nếu muốn trở thành một thế lực mới trên bản đồ vàng thế giới.