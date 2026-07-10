SK Hynix IPO ở New York, canh bạc mạo hiểm của tỷ phú Hàn Quốc thành công

Việc tập đoàn SK Group mua lại Hynix năm 2012 được xem là có vấn đề ngay cả trong nội bộ tập đoàn: Chip nhớ là một ngành mang tính chu kỳ và đòi hỏi nhiều vốn, trong khi công ty lại đang thua lỗ và tụt hậu so với Samsung Electronics về thị phần và công nghệ.

Nhưng dưới thời Chey, nhằm tìm kiếm lợi thế cạnh tranh với Samsung, SK Hynix đã dành hơn một thập kỷ đặt cược vào chip bộ nhớ băng thông cao (HBM), một công nghệ lúc bấy giờ còn khá mới mẻ. Canh bạc này đã được đền đáp khi HBM trở thành một thành phần quan trọng trong các bộ tăng tốc AI của Nvidia, giúp SK Hynix trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới.

"SK là đối tác sản xuất bộ nhớ lớn nhất của chúng tôi. Nếu không có sự hợp tác của SK, ngành công nghiệp AI ngày nay sẽ không phát triển tuyệt vời như hiện nay" - Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, phát biểu với các phóng viên tại Seoul hồi tháng 6, bên cạnh ông là ông Chey, 65 tuổi.



Kim Dae-il, cựu thành viên hội đồng quản trị SK Hynix và giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết Chey đã thăng chức cho các giám đốc điều hành từ nội bộ Hynix thay vì đưa các nhà quản lý từ Tập đoàn SK vào.

Ông đánh giá cao Park Sung-wook, một kỹ sư chip kỳ cựu, người được bổ nhiệm làm CEO năm 2013, vì đã không từ bỏ HBM ngay cả khi các thành viên hội đồng quản trị hoài nghi.

"Sự vươn lên vị trí đó của SK Hynix đòi hỏi một khoản đầu tư khổng lồ. Cuối cùng, thành tựu của Chủ tịch Chey chính là việc đưa ra những quyết định đúng đắn và bố trí đúng người vào đúng vị trí" - ông Kim cho biết.

Những lo ngại về việc chi tiêu cho AI

Tuy nhiên, ngay cả khi SK Hynix đang tận dụng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, ông Chey đang phải đối mặt với những lo ngại ngày càng tăng rằng nhu cầu có thể không theo kịp giá bộ nhớ đang tăng vọt.

Tuần trước, cả SK Hynix và Samsung đều tuyên bố cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các nhà máy sản xuất chip mới tại Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu tăng cao sau khi Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi các biện pháp thu hẹp khoảng cách kinh tế khu vực.

Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng dư cung trong ngành công nghiệp sản xuất bộ nhớ vốn có tính chu kỳ cao.

Ông Chey, chủ tịch của SK Group, một tập đoàn đa ngành trải rộng từ viễn thông đến lọc dầu và xây dựng, không phải là cổ đông trực tiếp của SK Hynix. Tuy nhiên, ông là cổ đông lớn nhất của SK Inc, công ty nắm giữ 32% cổ phần trong SK Square, cổ đông lớn nhất của SK Hynix. Theo Forbes, tài sản của ông ước tính khoảng 5,4 tỷ USD.

