SK Hynix IPO ở New York, canh bạc mạo hiểm của tỷ phú Hàn Quốc thành công
V.N (Theo CNA)
10/07/2026 8:59 PM (GMT+7)
Khi tỷ phú Hàn Quốc Chey Tae-won tham dự lễ rung chuông ngày 10/7 nhân dịp niêm yết cổ phiếu SK Hynix trên sàn Nasdaq với giá trị 26,5 tỷ USD, sự kiệnsẽ đánh dấu sự đền đáp cuối cùng cho một canh bạc mà nhiều người từng cho là rủi ro: mua lại một nhà sản xuất chip đang thua lỗ, nay đã trở thành một cường quốc về trí tuệ nhân tạo.
Việc tập đoàn SK Group mua lại Hynix năm 2012 được xem là có vấn đề ngay cả trong nội bộ tập đoàn: Chip nhớ là một ngành mang tính chu kỳ và đòi hỏi nhiều vốn, trong khi công ty lại đang thua lỗ và tụt hậu so với Samsung Electronics về thị phần và công nghệ.
Nhưng dưới thời Chey, nhằm tìm kiếm lợi thế cạnh tranh với Samsung, SK Hynix đã dành hơn một thập kỷ đặt cược vào chip bộ nhớ băng thông cao (HBM), một công nghệ lúc bấy giờ còn khá mới mẻ. Canh bạc này đã được đền đáp khi HBM trở thành một thành phần quan trọng trong các bộ tăng tốc AI của Nvidia, giúp SK Hynix trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới.
"SK là đối tác sản xuất bộ nhớ lớn nhất của chúng tôi. Nếu không có sự hợp tác của SK, ngành công nghiệp AI ngày nay sẽ không phát triển tuyệt vời như hiện nay" - Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, phát biểu với các phóng viên tại Seoul hồi tháng 6, bên cạnh ông là ông Chey, 65 tuổi.
Kim Dae-il, cựu thành viên hội đồng quản trị SK Hynix và giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết Chey đã thăng chức cho các giám đốc điều hành từ nội bộ Hynix thay vì đưa các nhà quản lý từ Tập đoàn SK vào.
Ông đánh giá cao Park Sung-wook, một kỹ sư chip kỳ cựu, người được bổ nhiệm làm CEO năm 2013, vì đã không từ bỏ HBM ngay cả khi các thành viên hội đồng quản trị hoài nghi.
"Sự vươn lên vị trí đó của SK Hynix đòi hỏi một khoản đầu tư khổng lồ. Cuối cùng, thành tựu của Chủ tịch Chey chính là việc đưa ra những quyết định đúng đắn và bố trí đúng người vào đúng vị trí" - ông Kim cho biết.
Những lo ngại về việc chi tiêu cho AI
Tuy nhiên, ngay cả khi SK Hynix đang tận dụng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, ông Chey đang phải đối mặt với những lo ngại ngày càng tăng rằng nhu cầu có thể không theo kịp giá bộ nhớ đang tăng vọt.
Tuần trước, cả SK Hynix và Samsung đều tuyên bố cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các nhà máy sản xuất chip mới tại Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu tăng cao sau khi Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi các biện pháp thu hẹp khoảng cách kinh tế khu vực.
Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng dư cung trong ngành công nghiệp sản xuất bộ nhớ vốn có tính chu kỳ cao.
Ông Chey, chủ tịch của SK Group, một tập đoàn đa ngành trải rộng từ viễn thông đến lọc dầu và xây dựng, không phải là cổ đông trực tiếp của SK Hynix. Tuy nhiên, ông là cổ đông lớn nhất của SK Inc, công ty nắm giữ 32% cổ phần trong SK Square, cổ đông lớn nhất của SK Hynix. Theo Forbes, tài sản của ông ước tính khoảng 5,4 tỷ USD.
SK Hynix IPO ở New York, canh bạc mạo hiểm của tỷ phú Hàn Quốc thành công
Khi tỷ phú Hàn Quốc Chey Tae-won tham dự lễ rung chuông ngày 10/7 nhân dịp niêm yết cổ phiếu SK Hynix trên sàn Nasdaq với giá trị 26,5 tỷ USD, sự kiệnsẽ đánh dấu sự đền đáp cuối cùng cho một canh bạc mà nhiều người từng cho là rủi ro: mua lại một nhà sản xuất chip đang thua lỗ, nay đã trở thành một cường quốc về trí tuệ nhân tạo.
Nga bán vàng kỷ lục: 6 tháng "bốc hơi" liên tiếp, kho vàng giảm mạnh xuống dưới 300 tỷ USD
Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống dưới mốc 300 tỷ USD vào cuối tháng 6, trong bối cảnh tổng tài sản dự trữ của quốc gia này suy giảm diện rộng.
Ngân hàng HSBC bất ngờ hạ dự báo giá vàng năm 2026- 2027
HSBC đã hạ dự báo giá vàng trung bình cho năm 2026 và 2027 vào thứ Năm, viện dẫn sự thay đổi theo hướng thắt chặt trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ và đồng đô la mạnh hơn.
"Tôi giờ trắng tay": Tin ông Trump, hàng triệu nhà đầu tư mua cổ phiếu, tiền số mong đổi đời nhưng nhận "cú sốc" đắt giá
Vadim Fistikan bắt đầu đi làm từ năm 17 tuổi. Nhờ nhiều năm tiết kiệm, làm thêm và hạn chế chi tiêu, đến cuối tuổi 20, anh đã tích lũy được hơn 100.000 USD - khoản tiền mà nhiều người phải mất rất nhiều năm mới có được. Sau đó, Fistikan đã dốc toàn bộ vốn liếng đầu tư vào cổ phiếu, tiền số gắn với Tổng thống Donald Trump với hy vọng sớm đổi đời nhưng cuối cùng lại "trắng tay", theo Forbes.
F88 được vinh danh với hai giải thưởng quốc tế nhờ chiến lược phát triển dựa trên sự thấu hiểu khách hàng
Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) vừa được The Asian Banking & Finance (ABF) – tạp chí chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Singapore – trao tặng cùng lúc hai giải thưởng Customer Experience Initiative of the Year (Sáng kiến Trải nghiệm Khách hàng của năm) và Service Innovation of the Year (Sáng kiến Đổi mới Dịch vụ của năm).
Cổ phiếu PNJ: Dòng vốn ngoại kẹt giữa rào cản ESG
Cú giảm sàn "trắng bên mua" của cổ phiếu PNJ ngay những ngày đầu quý III khiến doanh nghiệp bốc hơi hơn 2.000 tỷ đồng vốn hóa trong một phiên giao dịch, việc Giám đốc PNJ-Lab bị khởi tố còn đặt ra phép thử lớn đối với hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Điều này khiến nhiều quỹ đầu tư nước ngoài cũng rơi vào tình thế khó xử khi phải cân bằng giữa mục tiêu đầu tư dài hạn và yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn ESG.
SK Hynix IPO ở New York, canh bạc mạo hiểm của tỷ phú Hàn Quốc thành công
Khi tỷ phú Hàn Quốc Chey Tae-won tham dự lễ rung chuông ngày 10/7 nhân dịp niêm yết cổ phiếu SK Hynix trên sàn Nasdaq với giá trị 26,5 tỷ USD, sự kiệnsẽ đánh dấu sự đền đáp cuối cùng cho một canh bạc mà nhiều người từng cho là rủi ro: mua lại một nhà sản xuất chip đang thua lỗ, nay đã trở thành một cường quốc về trí tuệ nhân tạo.
Nga bán vàng kỷ lục: 6 tháng "bốc hơi" liên tiếp, kho vàng giảm mạnh xuống dưới 300 tỷ USD
Ngân hàng HSBC bất ngờ hạ dự báo giá vàng năm 2026- 2027
"Tôi giờ trắng tay": Tin ông Trump, hàng triệu nhà đầu tư mua cổ phiếu, tiền số mong đổi đời nhưng nhận "cú sốc" đắt giá
Vadim Fistikan bắt đầu đi làm từ năm 17 tuổi. Nhờ nhiều năm tiết kiệm, làm thêm và hạn chế chi tiêu, đến cuối tuổi 20, anh đã tích lũy được hơn 100.000 USD - khoản tiền mà nhiều người phải mất rất nhiều năm mới có được. Sau đó, Fistikan đã dốc toàn bộ vốn liếng đầu tư vào cổ phiếu, tiền số gắn với Tổng thống Donald Trump với hy vọng sớm đổi đời nhưng cuối cùng lại "trắng tay", theo Forbes.
F88 được vinh danh với hai giải thưởng quốc tế nhờ chiến lược phát triển dựa trên sự thấu hiểu khách hàng
Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) vừa được The Asian Banking & Finance (ABF) – tạp chí chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Singapore – trao tặng cùng lúc hai giải thưởng Customer Experience Initiative of the Year (Sáng kiến Trải nghiệm Khách hàng của năm) và Service Innovation of the Year (Sáng kiến Đổi mới Dịch vụ của năm).
Cổ phiếu PNJ: Dòng vốn ngoại kẹt giữa rào cản ESG
Cú giảm sàn "trắng bên mua" của cổ phiếu PNJ ngay những ngày đầu quý III khiến doanh nghiệp bốc hơi hơn 2.000 tỷ đồng vốn hóa trong một phiên giao dịch, việc Giám đốc PNJ-Lab bị khởi tố còn đặt ra phép thử lớn đối với hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Điều này khiến nhiều quỹ đầu tư nước ngoài cũng rơi vào tình thế khó xử khi phải cân bằng giữa mục tiêu đầu tư dài hạn và yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn ESG.