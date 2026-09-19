Skytrax công bố hãng hàng không tốt nhất thế giới

Singapore Airlines lần thứ 6 được xếp hạng là hãng hàng không tốt nhất thế giới. Ảnh: CNN.

Được biết đến rộng rãi như "giải Oscar của ngành hàng không", Giải thưởng Hàng không Thế giới (World Airline Awards) bắt đầu từ năm 1999 và vẫn duy trì tính độc lập và khách quan, với tất cả chi phí khảo sát khách hàng và sự kiện trao giải do Skytrax tổ chức và chi trả.

Năm 2026, hãng hàng không Singapore Airlines là người chiến thắng. Đây là lần thứ 6 SA được trao giải trong lịch sử 25 năm của giải thưởng này.

SA cũng giành được giải thưởng cho hạng phổ thông và dịch vụ ăn uống hạng phổ thông. Có rất nhiều giải thưởng khác được trao – tất cả đều được quyết định từ một cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng toàn cầu do Skytrax, một công ty tư vấn hàng không có trụ sở tại Anh, tổ chức.

SA năm nay đoạt giải thưởng của Qatar Airways giành được năm ngoái, đẩy QA xuống vị trí thứ hai trong năm nay. Tiếp theo là Cathay Pacific Airways ở vị trí thứ ba, ANA All Nippon Airways xếp thứ tư và Turkish Airlines ở vị trí thứ năm, trong số hơn 300 hãng hàng không tham gia khảo sát.

Qatar Airways đã 9 lần đoạt danh hiệu Hãng hàng không tốt nhất thế giới. Năm nay họ còn giành 4 giải thưởng cao nhất, bao gồm cả giải Hãng hàng không hạng Thương gia tốt nhất thế giới - lần thứ 13 hãng nhận được giải thưởng toàn cầu này.

Phòng chờ hạng Thương gia của hãng Al Mourjan The Garden được vinh danh là Phòng chờ hạng Thương gia tốt nhất thế giới, và Qatar Airways nhận được giải thưởng Hãng hàng không tốt nhất khu vực Trung Đông.

Qatar Airways cũng nhận được giải thưởng đầu tiên cho Wi-Fi trên máy bay tốt nhất thế giới, được giới thiệu vào năm 2026 để phản ánh tầm quan trọng của kết nối internet nhanh và miễn phí trên máy bay đối với trải nghiệm khách hàng hiện nay.

Hãng hàng không Cathay Pacific Airways ngoài vị trí thứ 3 cho hãng hàng không tốt nhất, đã giành được giải thưởng cao nhất cho Đội ngũ tiếp viên hàng không xuất sắc nhất thế giới, và cũng nhận được giải thưởng cho Phòng chờ hạng nhất tốt nhất thế giới, với phòng chờ The Wing Lounge mới được cải tạo mang đến một môi trường sang trọng, yên tĩnh cùng dịch vụ chu đáo và chất lượng cao.

Bangkok Airways đã được vinh danh là Hãng hàng không khu vực tốt nhất thế giới năm thứ 10 liên tiếp. Được biết đến rộng rãi là hãng hàng không cao cấp của châu Á, giải thưởng này dành cho Bangkok Airways là sự ghi nhận mạnh mẽ từ khách hàng về tiêu chuẩn chất lượng cao nhất mà hãng hàng không này cung cấp.

Vietnam Airlines vẫn nằm trong top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới, xếp thứ 55 theo danh sách của Skytrax, cải thiện so với năm ngoái một bậc.

Sun PhuQuoc Airways lần đầu tiên lọt vào top 100, xếp thứ 99 trong danh sách và còn được vinh danh là hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á.

Top 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới

1. Singapore Airlines

2. Qatar Airways

3. Cathay Pacific

4. ANA All Nippon Airways

5. Turkish Airlines

6. Emirates

7. Air France

8. Hainan Airlines

9. Japan Airlines

10. Korean Air

